του Δημήτρη Διατσίδη

Με ισχυρή ροπή στις μεσαίες στροφές, οθόνη TFT και τιμή 8,195 €, το γυμνό μοντέλο μεσαίου κυβισμού της Suzuki αποδίδει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι δείχνει. Η GSX-8S δεν προσπαθεί να σπάσει ρεκόρ με υψηλά νούμερα ιπποδύναμης ή επαναστατική τεχνολογία, αλλά αυτό ακριβώς την κάνει μια ενδιαφέρουσα επιλογή από πλευράς τιμής και απόδοσης.

Όταν η Suzuki παρουσίασε για πρώτη φορά αυτή τη μοτοσυκλέτα πριν από μερικά χρόνια, έκανε αμέσως μεγάλη εντύπωση. Ένας δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 776 κ.εκ., με στρόφαλο 270 μοιρών, δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει στη σειρά streetbike της Suzuki. Κι όμως, αυτή η μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού δείχνει λίγο πιο μελετημένη για να αξιοποιήσει στο μέγιστο αυτόν τον κινητήρα.

Η Suzuki GSX-8S έχει όρθια εργονομία, streetfighter εμφάνιση και αξιοπρεπή τεχνολογία. Εντάσσεται αμέσως δίπλα στις Yamaha MT-07 και KTM 790 Duke, όμως η προσέγγιση της Suzuki δεν είναι απλή αντιγραφή. Οι άνθρωποι της εταιρίας αξιοποίησαν τον χρόνο τους για να τελειοποιήσουν τη συνταγή και να την κάνουν πιο ολοκληρωμένη.

Ο δικύλινδρος κινητήρας αποδίδει 83 ίππους και περίπου 78 Nm ροπής. Δεν είναι ο πιο δυνατός δικύλινδρος, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ο στρόφαλος 270 μοιρών του δίνει εκείνη τη «ζωντάνια» στις μεσαίες στροφές. Είναι από τους κινητήρες που σε προκαλούν να ανοίγεις το γκάζι βγαίνοντας από μια στροφή μόνο και μόνο για να ακούσεις τον ήχο του χωρίς να φοβίζει. Είναι δυνατός εκεί που πραγματικά τον χρησιμοποιείς και αρκετά ομαλός στην κίνηση της πόλης.

Η Suzuki χρησιμοποιεί ένα ατσάλινο πλαίσιο που κρατά το βάρος σε λογικά επίπεδα, οι αναρτήσεις είναι της KYB μπροστά και πίσω, ενώ το συνολικό πακέτο είναι συμπαγές χωρίς να μοιάζει με μικρή μοτοσυκλέτα. Με ύψος σέλας περίπου 810 χιλιοστά, είναι προσιτή στους περισσότερους αναβάτες και αρκετά σταθερή ώστε να έχει σταθερότητα στις στροφές χωρίς να χάνει εύκολα την πρόσφυση.

Τα ηλεκτρονικά είναι σύγχρονα χωρίς να μπερδεύουν τον αναβάτη. Υπάρχουν επιλέξιμα προγράμματα οδήγησης, traction control, quickshifter δύο κατευθύνσεων και μια καθαρή οθόνη TFT. Είναι αρκετά για να κάνουν την καθημερινή οδήγηση και τις πιο γρήγορες βόλτες άνετες, χωρίς να αγχώνουν τον αναβάτη με πολλές επιλογές, κουμπιά και υπομενού.

Στην επιλογή χρωμάτων υπάρχουν το καθαρό μαύρο, το μπλε-μαύρο και το άσπρο-μπλε με αντίστοιχες ζάντες. Φαίνονται όμορφα στις φωτογραφίες, τραβούν τα βλέμματα στον δρόμο και σίγουρα επηρεάζουν την απόφαση αγοράς.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι η τιμή στα 8,195 € που την καθιστούν πολύ ανταγωνιστική για την ποιότητα κατασκευής που προσφέρει. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν Suzuki επειδή κυνηγούν την απολύτως χαμηλότερη τιμή. Τις αγοράζουν για αυτό που αντιπροσωπεύει το σήμα. Η Suzuki έχει χτίσει τη φήμη της σε μοτοσυκλέτες που απλώς συνεχίζουν να λειτουργούν. Κινητήρες που αντέχουν κακομεταχείριση. Κιβώτια ταχυτήτων που παραμένουν στιβαρά χρόνο με τον χρόνο. Πλατφόρμες που δεν καταρρέουν μετά από χρόνια. Η μάρκα κέρδισε αυτή την εμπιστοσύνη με την αξιοπιστία χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς.

Η Suzuki GSX-8S μπορεί να είναι σχετικά νέα ως δικύλινδη πλατφόρμα για τη μάρκα, αλλά ήδη δείχνει στιβαρή, διαθέτει ένα στυλ που την κάνει να φαίνεται όμορφη και αυτά τα χαρακτηριστικά θα την κάνουν να παραμείνει διαχρονική.