του Νεκτάριου Διατσίδη

Τα παρασκήνια από την παραγωγή των μοτοσυκλετών της Suzuki μας δείχνουν πως σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και τελειοποιούνται πριν βγουν στο δρόμο. Η σύγχρονη παραγωγή μοτοσυκλετών έχει φτάσει σε πραγματικά απίστευτα επίπεδα ποιότητας.

Οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα μας πολλές φορές σκεφτόμαστε την αξιοπιστία της και την αντοχή της στην σκληρή καταπόνηση, ειδικά αν οδηγούμε ανεβάζοντας πολλές στροφές στον κινητήρα, ενώ η αντοχή στη ζέστη, στους κραδασμούς, στη βροχή, στις λακκούβες, ακόμη και στα καύσιμα κακής ποιότητας, αποτελούν ανησυχίες που πάντα υπάρχουν. Κι όμως, πίσω από τις λειτουργίες που συμβαίνουν μετά το άνοιγμα του γκαζιού, κρύβεται ένα επίπεδο μηχανικής και κατασκευαστικής ακρίβειας που αγγίζει την εμμονή. Αυτή ακριβώς την αίσθηση αποτυπώνει το νέο βίντεο της Suzuki από τα παρασκήνια.



Ξεκινά από κάτι πολύ οικείο. Οι μοτοσυκλέτες είναι συναισθηματικά αντικείμενα, αλλά κατασκευάζονται από ανθρώπους που σκέφτονται τα πάντα με λεπτομέρεια, τις απαραίτητες ανοχές και την αξιοπιστία. Έτσι γίνεται πραγματικά πολύ προσεκτική δουλειά μέσα σε ένα εργοστάσιο, όπου ρομπότ και μηχανικοί φροντίζουν κάθε εξάρτημα σε κάθε μοτοσυκλέτα να λειτουργεί ακριβώς όπως πρέπει.

Σε κάθε μοντέλο της Suzuki ακόμη και το φαινομενικά απλό DR-Z4S, κοιτάζοντας πιο προσεκτικά τον τρόπο παραγωγής, καταλαβαίνει κανείς πόσο η σύγχρονη κατασκευή έχει αλλάξει ακόμα και σε τέτοιου είδους μοτοσυκλέτες. Το πλαίσιο διπλού δοκού δεν συγκολλάται πρόχειρα. Τα ρομπότ αναλαμβάνουν τις συγκολλήσεις για να εξασφαλίσουν συνέπεια όχι μόνο σε αντοχή και διάρκεια ζωής, αλλά και μακροχρόνια καλή συμπεριφορά του πλαισίου. Η ακρίβεια εδώ κάνει τη μοτοσυκλέτα πιο αξιόπιστη όταν χρησιμοποιείται όπως ακριβώς προορίζεται.

Στη συνέχεια, το βίντεο περνά στο εντελώς αντίθετο άκρο με την Suzuki GSX-R1000R, και εδώ τα πράγματα γίνονται πραγματικά σχολαστικά. Σε μια superbike, η απόλυτη ακαμψία δεν είναι ο στόχος. Οι μηχανικοί αναζητούν την ισορροπία. Όταν είναι πολύ άκαμπτη, η μοτοσυκλέτα γίνεται σκληρή σε αίσθηση και απρόβλεπτη. Αν το πλαίσιο είναι εύκαμπτο, τότε χάνει την ακρίβειά της και δημιουργεί ταλαντώσεις ακόμη και κάτω από λίγη πίεση στις στροφές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η λύση δεν βρίσκεται σε μαγικά υλικά ή εντυπωσιακή τεχνολογία. Έχει να κάνει με το πώς κατασκευάζεται και συγκολλάται το πλαίσιο. Πού τοποθετούνται οι ενώσεις και το πώς κατανέμεται η ακαμψία. Αυτές οι αποφάσεις διαμορφώνουν την αίσθηση της μοτοσυκλέτας σε υψηλές ταχύτητες περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούν οι περισσότεροι αναβάτες.

Η ίδια φιλοσοφία φαίνεται και μέσα στον κινητήρα. Το βίντεο αφιερώνει χρόνο στον στροφαλοφόρο άξονα, εξηγώντας πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στη λειτουργία του κινητήρα και στο πώς ανταποκρίνεται στην αύξηση της ροπής με το άνοιγμα του γκαζιού και πώς αποδίδει τη δύναμη στον πίσω τροχό. Αν αλλάξει η σχεδίαση του στροφαλοφόρου άξονα, αλλάζει χαρακτηριστικά και απόκριση της μοτοσυκλέτας σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού.

Το πιο σημαντικό σημείο στην κατασκευή ενός σύγχρονου κινητήρα είναι το πόση προσπάθεια καταβάλλεται για τη μείωση των απωλειών ισχύος. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον με τη μέγιστη δυνατότητα πλήρωσης καυσίμου με πλούσιο μείγμα για μεγαλύτερη απόδοση, αλλά μειώνοντας τις τριβές μεταξύ των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή. Τα μικρά κέρδη αθροίζονται και η μικρότερη τριβή σημαίνει πιο ομαλή λειτουργία, καλύτερη απόδοση και πιο αξιοποιήσιμη ισχύ, χωρίς ο κινητήρας να καταπονείται από μεγαλύτερες εσωτερικές δυνάμεις, υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη κατανάλωση.

Αυτό είναι τελικά το βασικό ζητούμενο στις μοτοσυκλέτες που τις κάνει να μοιάζουν μαγικές όταν τις οδηγούμε. Για να είναι κορυφαίες στην απόδοση και να έχουν μικρό βάρος, απαιτούν χιλιάδες ώρες σχεδίασης, μηχανικής και παραγωγής για να γίνουν πραγματικότητα. Η Suzuki μας δείχνει ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούμε υπάρχει χάρη σε αμέτρητες μικρές λεπτομέρειες, όπως το σημείο πού γίνεται μια συγκόλληση, πόσο κάμπτεται ένα πλαίσιο σε συγκεκριμένα σημεία και ποιες είναι οι μικροσκοπικές απώλειες μέσα σε έναν κινητήρα.

Οδηγώντας μια μοτοσυκλέτα η κάθε λεπτομέρεια μετρά. Η ακρίβεια χειρισμών, η σταθερότητα και η απολαυστική αίσθηση της μοτοσυκλέτας στις στροφές που μπορεί να διαγράφει την επιθυμητή τροχιά σαν διαβήτης, είναι αυτά που συναρπάζουν. Και το να καταλαβαίνει κανείς από πού προέρχεται αυτή η αίσθηση κάνει την εμπειρία πολύ πιο ουσιαστική. Η Suzuki μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για τη δουλειά που κρύβεται πίσω από κάτι που συνήθως θεωρούμε δεδομένο ότι συμβαίνει, αλλά όταν το δούμε στην πράξη είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από αυτό που περιμέναμε.