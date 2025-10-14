του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Suzuki φαίνεται πως σκέφτεται εντελώς έξω από τα συνηθισμένα για το Japan Mobility Show. Μοτοσυκλέτες που καίνε καύσιμο από καλαμπόκι, ηλεκτρικά beach bikes και μοτοσυκλέτες-ρομπότ, είναι μερικά μόνο από τα περίεργα και προοδευτικά μοντέλα που έχει ετοιμάσει η Suzuki για την έκθεση.

Η Japan Mobility Show (πρώην Tokyo Motor Show), που ξεκινά αργότερα αυτόν τον μήνα, αποτελεί βιτρίνα για μελλοντικές και εξωπραγματικές ιδέες από τη βιομηχανία της Ιαπωνίας. Το πιο εντυπωσιακό όχημα, το MoQBA 2: ένα τετράποδο ρομπότ. Κινείται με παρόμοιο τρόπο όπως μια μοτοσυκλέτα και, σύμφωνα με την Suzuki, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον δρόμο, αλλά επίσης να αναρριχηθεί σε σκάλες.

«Έχουμε ετοιμάσει παραλλαγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς», λέει η Suzuki. «Όπως για παραδόσεις δεμάτων ή ως μοτοσυκλέτα».

Η Suzuki πρωτοπαρουσίασε αυτή την ιδέα το 2023, αλλά τώρα έχει προχωρήσει σημαντικά για το 2025.

Hydrogen Engine Burgman

Πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα, αν και μάλλον εξίσου απίθανο να βγει στην παραγωγή σύντομα, είναι το σκούτερ Hydrogen Engine Burgman. Είναι ένα Burgman, αλλά αντί για βενζίνη, κινείται με υδρογόνο.

«Η Suzuki διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη για κινητήρες υδρογόνου στο πλαίσιο της πολυδιάστατης στρατηγικής της για επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα», αναφέρει η εταιρεία. «Προσφέρει την απόλαυση του ήχου εξάτμισης μιας μοτοσυκλέτας, σε ένα περιβαλλοντικά φιλικό όχημα».

GIXXER SF 250 FFV

Ίσως πιο ρεαλιστική εναλλακτική λύση είναι η βιοαιθανόλη. Τόσο ρεαλιστική, που η Suzuki ήδη πουλάει την GIXXER 250 FFV στην Ινδία. Η μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και χρησιμοποιεί καύσιμο με 85% βιοαιθανόλη.

«Η χρήση βιοαιθανόλης φυτικής προέλευσης συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO₂ σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα χρήσης βενζίνης, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα πρακτική», εξηγεί η Suzuki.

Καλά νέα ίσως για τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας καλαμποκιού στον κόσμο, μία από τις κύριες πρώτες ύλες για βιοαιθανόλη.

e-Address

Η τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη και η Suzuki έχει ήδη τέτοια προϊόντα. Το e-Address παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία στις αρχές του έτους.

Περιγράφεται ως «ένα ιδιαίτερα πρακτικό scooter, αντίστοιχο μοντέλου 125cc, με επαρκή αυτονομία και κομψή εμφάνιση». Δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ευρώπη, αλλά μέχρι τα τέλη του 2025, υπάρχει χρόνος.

e-VanVan

Αν η Suzuki σκοπεύει να φέρει ηλεκτρικά οχήματα στην παραγωγή, σίγουρα θα θέλαμε πάρα πολύ το e-VanVan να είναι ένα από τα πρώτα.

Δυστυχώς, προς το παρόν είναι απλώς ένα concept. Ένα concept που «ικανοποιεί την επιθυμία του πελάτη να απολαμβάνει την οδήγηση μιας μοτοσυκλέτας».

Η μοτοσυκλέτα βασίζεται προφανώς και προσπαθεί να συλλάβει το πνεύμα του αγαπημένου VanVan, μοντέλου που πρωτοπαρουσιάστηκε τη δεκαετία του ’70. Επανήλθε ως μοντέλο 125cc το 2003 και παρέμεινε στην παραγωγή έως το 2016.

«Προτείνουμε έναν νέο τρόπο να απολαύσετε το EV ως διασκεδαστική μοτοσυκλέτα», λέει η Suzuki.

Αν και το Suzuki VanVan δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλές όσο το Honda Monkey, αυτό ίσως ήταν αποτέλεσμα της εγκατάλειψής του από την Suzuki. Και επειδή δεν κράτησε το VanVan σε παραγωγή για πολλά χρόνια, όπως η Honda, που συνεχώς το ανανεώνει με νέα χρώματα και γραφικά για να κρατάει το ενδιαφέρον ζωντανό, φαίνεται πως η ζήτηση το έφερε ξανά στο προσκήνιο.

Λείπει, άρα αγαπιέται περισσότερο; Ίσως. Αυτό τουλάχιστον ελπίζει η Suzuki, καθώς ανακοίνωσε ένα από τα κύρια μοντέλα της για παγκόσμια πρεμιέρα στο Japan Mobility Show 2025 και αυτό θα είναι ένα VanVan. Ένα e-VanVan, του οποίου ο σχεδιασμός είναι φρέσκος, νοσταλγικός και με αρκετή λεπτομέρεια.

Και ένα scooter που καίει διαφορετικό καύσιμο.

Τέλος, η Suzuki δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες γι’ αυτό, αλλά λέει ότι έχει αναπτύξει ένα Access scooter πρωτότυπο που κινείται με συμπιεσμένο βιομεθάνιο, δηλαδή αέριο που προέρχεται από… φάρμες γαλακτοπαραγωγής. Η ιδέα αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ακριβών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, με ένα καύσιμο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τις μετακινήσεις μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.