του Δημήτρη Διατσίδη

Το πιο εμβληματικό μοντέλο της Suzuki διατίθεται σε τρεις ξεχωριστές χρωματικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας έκδοσης Special Edition.

Μετά την παρουσίαση της πρώτης σειράς μοτοσυκλετών Suzuki για το 2027, η Suzuki ανακοινώνει επίσημα τη νέα Hayabusa 2027, συμπεριλαμβανομένης μιας εντυπωσιακής έκδοσης Special Edition.

Αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο ξεχωριστές και εντυπωσιακές σχεδιαστικά δημιουργίες στον κόσμο των δύο τροχών, η θρυλική Suzuki Hayabusa συνεχίζει να αποτελεί την απόλυτη sport μοτοσυκλέτα ταυ Ιαπωνικού εργοστασίου. Το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας κινείται από έναν εκλεπτυσμένο αλλά ιδιαίτερα ισχυρό τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα, ενώ το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό πλαίσιο προσφέρει εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην ακρίβεια χειρισμών και τη σταθερότητα. Το προηγμένο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του αναβάτη συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των επιδόσεων, ενώ η αεροδυναμικά σχεδιασμένη εμφάνιση διατηρεί αναλλοίωτη την εμβληματική ταυτότητα της Hayabusa.

Η Suzuki Hayabusa του 2027 συνεχίζει την παράδοση επιδόσεων, ποιότητας κύλισης και χαρακτηριστικής σχεδίασης που έχουν καθιερώσει το μοντέλο εδώ και δεκαετίες. Εξοπλισμένη με τον θρυλικό τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 1,340 κ.εκ. και το προηγμένο Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), προσφέρει εκρηκτική επιτάχυνση, κορυφαία οδική συμπεριφορά και υψηλό επίπεδο ελέγχου. Η ξεχωριστή σχεδίαση, το αεροδυναμικό φέρινγκ, τα κορυφαία φρένα της Brembo και τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα διασφαλίζουν ότι η Hayabusa παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και σεβαστές μοτοσυκλέτες στον κόσμο.

Ενδεικτική τιμή λιανικής (MSRP): 17,183 €

Βασικά χαρακτηριστικά της Hayabusa

Θρυλικός τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 1,340 κ.εκ., που προσφέρει αβίαστη επιτάχυνση και άφθονη, γραμμική ροπή.

Πλήρες πακέτο Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) με προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα και δυνατότητες εξατομίκευσης των ρυθμίσεων.

Το στάνταρ Bi-directional Quick Shift System και το Smart Cruise Control προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση τόσο στη σπορ οδήγηση όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Οι εμπρός δαγκάνες Brembo Stylema® και το Motion Track Brake System εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση πέδησης και αυξημένη αυτοπεποίθηση σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η χαρακτηριστική αεροδυναμική σχεδίαση, εμπνευσμένη από το γεράκι (peregrine), το ταχύτερο ζώο στον κόσμο, ενισχύει τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και διατηρεί τη μοναδική σιλουέτα της Hayabusa.

Διατίθεται στους χρωματισμούς Glass Sparkle Black και Metallic Reflective Blue, που αναδεικνύουν τον διαχρονικό σχεδιασμό και την εξέχουσα αισθητική του μοντέλου.

Η Hayabusa 2027 Special Edition τιμά τη διαχρονική κληρονομιά της κορυφαίας σπορ μοτοσυκλέτας της Suzuki, με αποκλειστική σχεδίαση και εντυπωσιακές λεπτομέρειες που αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον εμβληματικό χαρακτήρα του μοντέλου. Ο ιδιαίτερος συνδυασμός των χρωμάτων Pearl Brilliant White και Metallic Oort Gray, σε συνδυασμό με τις έντονες κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργεί μια ξεχωριστή εμφάνιση που αντικατοπτρίζει τις μοναδικές επιδόσεις της Hayabusa.

Ενδεικτική τιμή λιανικής (MSRP): 17,794 €

Βασικά χαρακτηριστικά της Hayabusa Special Edition

Περιλαμβάνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της Hayabusa 2027.

Αποκλειστικός χρωματικός συνδυασμός Pearl Brilliant White και Metallic Oort Gray με έντονες κόκκινες λεπτομέρειες.

Ειδικά λογότυπα Hayabusa Special Edition και ανάγλυφο έμβλημα SUZUKI στο ρεζερβουάρ, που ενισχύουν την εξέχουσα εμφάνιση.

Στάνταρ κάλυμμα μονής σέλας στο χρώμα της μοτοσυκλέτας, προσφέροντας ακόμη πιο σπορ και αγωνιστική αισθητική.

Επιπλέον εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως μαύρα τελικά εξάτμισης και αποκλειστικά στοιχεία διακόσμησης της

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα μοτοσυκλετών Suzuki για το 2027, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών, της διαθεσιμότητας και του δικτύου αντιπροσώπων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα SuzukiCycles.com.