του Νεκτάριου Διατσίδη

Η έμπνευση για τη μοτοσυκλέτα της SWM προέρχεται ξεκάθαρα από την ταινία Transformers, με το χαριτωμένο, φωτεινό κίτρινο αυτοκίνητο που μεταμορφώνεται να δανείζει στο project κάτι περισσότερο από το όνομά του. Κάτω όμως από αυτήν την αισθητική, κρύβεται μια μοτοσυκλέτα για την οποία γνωρίζουμε λίγα πράγματα και που μπορεί κανείς να αγοράσει σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης: την SWM Stormbreaker V 1200.

Οι σχεδιαστικές προτάσεις που οι εταιρείες ονομάζουν “concept” μπορούν να ακολουθήσουν πολλούς δρόμους. Μερικά σχέδια περνούν από περαιτέρω εξέλιξη και ίσως τελικά φτάσουν στην παραγωγή. Άλλα είναι concept μόνο στο όνομα και είναι ήδη κοντά στην παραγωγή. Και άλλα δεν πρόκειται ποτέ να δουν το φως της ημέρας, επειδή είναι απλώς υπερβολικά για αυτόν τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Shineray, μέρος του σκοπού παρουσίασης του BUMBLEBEE.Concept στην EICMA δίπλα στα υπόλοιπα οχήματά της ήταν να δείξει τη δυναμική της συνεργασίας Κίνας και Ευρώπης στην ανάπτυξη και την εξέλιξη, ενσωματώνοντας τεχνολογία και διαδικασίες παραγωγής με ισχυρά σχεδιαστικά στοιχεία. Έτσι, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν αυτό το concept είναι απλώς ένα σχεδιαστικό πείραμα ή κάτι που η εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω με στόχο την παραγωγή.

Η SWM Stormbreaker V 1200 είναι μια μοτοσυκλέτα που κινείται από έναν κινητήρα 1,200 κ.εκ. V-twin με περιεχόμενη γωνία 45 μοιρών και που αποδίδει περίπου 60 ίππους και 91 Nm ροπής, τιμές όχι αρκετά υψηλές για να ξεφύγει από έναν εξοργισμένο Megatron. Διαθέτει πιρούνι 49 mm μπροστά, διπλά αμορτισέρ πίσω, και διπλούς δίσκους 280 mm με τετραπίστονες δαγκάνες. Θα μπορούσε κανείς να περιμένει μεγαλύτερους δίσκους για να έχει πιο ικανοποιητική επιβράδυνση, καθώς η Stormbreaker ζυγίζει γύρω στα 260 κιλά και μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι η Bumblebee Concept, με όλη της τη διακόσμηση θα ζυγίζει ακόμη περισσότερο.

Από τεχνολογικής άποψης, δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι λειτουργικό από όλα αυτά που βλέπουμε και τι αποτελεί απλώς διακοσμητικό στοιχείο. Διακρίνεται κάποιο είδος οθόνης TFT που θα διαφέρει αν ποτέ η μοτοσυκλέτα αυτή φτάσει στην παραγωγή, αλλά δεν υπάρχει κάτι πολύ εντυπωσιακό που να τραβά την προσοχή στα χειριστήρια που διακρίνονται στο τιμόνι.

Και ενώ οι πιθανότητες να δούμε μία τέτοια μοτοσυκλέτα στους δρόμους είναι μικρές, η Ευρωπαϊκή πλευρά της εταιρείας κρατά λίγο ανοιχτή την πόρτα για πιθανή παραγωγή, μια απόδειξη που δείχνει ότι η ιδέα αυτή δεν έχει εγκαταλειφθεί οριστικά.