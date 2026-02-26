του Νεκτάριου Διατσίδη

Το πρώτο Thai MotoGP πραγματοποιήθηκε το 2018. Το 2026 είναι η έβδομη διοργάνωση και η δεύτερη φορά που αποτελεί τον εναρκτήριο Αγώνα της σεζόν. Η Ταϊλάνδη είναι η 17η διαφορετική χώρα που φιλοξενεί τον εναρκτήριο Αγώνα Grand Prix.

Η 1η Μαρτίου είναι η δεύτερη πιο πρώιμη ημερομηνία έναρξης σεζόν, μετά το 1964, όταν ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου στην Daytona Beach, στο πρώτο GP που διεξήχθη ποτέ στις ΗΠΑ.

Η Ταϊλάνδη είναι μία από τις οκτώ Ασιατικές χώρες που έχουν φιλοξενήσει MotoGP, μαζί με Ινδονησία, Τουρκία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Κίνα, Κατάρ και Ινδία.

12 πίστες έχουν φιλοξενήσει Αγώνες στην Ασία μέχρι σήμερα: Twin Ring Motegi (25 Αγώνες MotoGP), Sepang International Circuit (24), Lusail International Circuit (22), Suzuka Circuit (16), Shah Alam Circuit (7), Chang International Circuit (6), Shanghai International Circuit (4), Mandalika International Street Circuit (4), Istanbul Park (3), Sentul International Circuit (2), Johor Circuit (1) και Buddh International Circuit (1).

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ BURIRAM: ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 3 (2018, 2019, 2025) – Francesco Bagnaia 1 (2024) – Jorge Martin 1 (2023)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ BURIRAM

Jorge Martin 1 (2023) – Enea Bastianini 1 (2024) – Marc Marquez 1 (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ BURIRAM: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

Νίκες GP: Ducati 3 – Honda 2 – KTM 1

Νίκες Sprint: Ducati 3

Honda

Η Honda έχει κερδίσει δύο Αγώνες MotoGP™ στην Buriram, και τους δύο με τον Marc Marquez (2018 και 2019). Ο Marquez κατέκτησε επίσης την pole position εδώ το 2018.

Ducati

Η Ducati έχει τρεις νίκες MotoGP™ στην Buriram, με τους Jorge Martin (2023), Francesco Bagnaia (2024) και Marc Marquez (2025), όλες από pole. Ο Martin κέρδισε το Sprint το 2023, ο Enea Bastianini το 2024 και ο Marquez το 2025.

KTM

Η KTM κέρδισε τον Αγώνα MotoGP™ στην Buriram με τον Miguel Oliveira το 2022 στη βροχή, που αποτελεί και την πιο πρόσφατη νίκη του Αυστριακού κατασκευαστή.

Yamaha

Η Yamaha έχει κατακτήσει τρία βάθρα στην πίστα, με δύο διαφορετικούς αναβάτες: Maverick Vinales, 3ος το 2018 και 2019, και Fabio Quartararo, 2ος το 2019. Ο Quartararo κατέκτησε επίσης την pole το 2019.

Aprilia

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στην Buriram είναι η 5η θέση με τον Ai Ogura το 2025.

ΤΟ GRID ΤΟΥ MOTOGP ΤΟ 2026

Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP: 5

Νικητές Αγώνων MotoGP: 17

Παγκόσμιοι Πρωταθλητές – όλες οι κατηγορίες: 14

Νικητές Αγώνων – όλες οι κατηγορίες: 21

Ο μοναδικός αναβάτης στο grid του 2026 που δεν έχει κερδίσει Grand Prix σε καμία κατηγορία είναι εκείνος που δεν είχε ακόμη την ευκαιρία: ο νεοφερμένος Τούρκος και τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK Toprak Razgatlioglu. Δεν έχει ακόμη αγωνιστεί σε Αγώνα Grand Prix.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στο Thai GP του 2023, η διαφορά των 0.253 δευτ. μεταξύ των Jorge Martin και Francesco Bagnaia – που τερμάτισε 3ος πριν προαχθεί σε 2ος – ήταν η τέταρτη μικρότερη διαφορά βάθρου στην ιστορία σε πλήρη Αγώνα MotoGP.

Στον ίδιο Αγώνα, ο Raul Fernandez τερμάτισε 15ος, 15.093 δευτ. πίσω από τον νικητή Martin, ισοφαρίζοντας τη δεύτερη πιο «κλειστή» δεκαπεντάδα όλων των εποχών σε πλήρη Αγώνα MotoGP από το Qatar 2019. Μόνο στην Doha το 2021 ήταν πιο κοντά (8.928 δευτ.).

814 βαθμοί είναι διαθέσιμοι αυτή τη σεζόν: 550 την Κυριακή και 264 το Σάββατο, δηλαδή το 32.4% των βαθμών απονέμεται στους Αγώνες Sprint.

Ο Αγώνας MotoGP στην Buriram έχει κερδηθεί από αναβάτη που δεν εκκίνησε από την πρώτη σειρά μόνο μία φορά: τον Miguel Oliveira (2022).

Στη σύγχρονη εποχή (από το 2002), 10 αναβάτες έχουν κερδίσει τον εναρκτήριο Αγώνα GP: Valentino Rossi, Loris Capirossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo, Enea Bastianini και Francesco Bagnaia.

Από το 2001, ο αναβάτης που κατέκτησε τον Τίτλο στο τέλος της χρονιάς δεν ανέβηκε στο βάθρο του εναρκτήριου GP έξι φορές: 2008 (Rossi), 2015 (Lorenzo), 2017 (Marquez), 2020 (Mir), 2021 (Quartararo) και 2022 (Bagnaia). Από αυτούς, μόνο οι Mir και Bagnaia δεν τερμάτισαν στην πρώτη πεντάδα — και οι δύο είχαν πτώση: ο Mir στο Ισπανικό GP το 2020 και ο Bagnaia στο Qatar το 2022.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

100

Αν ο Marc Marquez κερδίσει το Thai GP, θα είναι η 100ή του νίκη σε GP σε όλες τις κατηγορίες. Θα γίνει ο τρίτος αναβάτης που φτάνει αυτό το ορόσημο, μαζί με τους Giacomo Agostini (122) και Valentino Rossi (115).

89

Η Ducati βρίσκεται σε ένα σερί 88 συνεχόμενων Αγώνων MotoGP με τουλάχιστον έναν αναβάτη στο βάθρο και μπορεί να επεκτείνει το ρεκόρ στους 89.

6

Αν κάποιος άλλος αναβάτης εκτός των Marquez, Quartararo, Marco Bezzecchi, Martin και Bagnaia κατακτήσει την pole, θα είναι ο 6ος διαφορετικός polesitter σε 7 GP στην Buriram.

6

Υπάρχουν 6 αναβάτες που μπορούν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στη MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, καθώς και ο αναβάτης αντικατάστασης Michele Pirro.

3

Μετά τις δύο τελευταίες νίκες GP του 2025, ο Marco Bezzecchi στοχεύει σε 3 συνεχόμενες νίκες GP για πρώτη φορά. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που η Aprilia θα πετύχει 3 συνεχόμενες νίκες στο MotoGP.

3

Ο Bezzecchi στοχεύει και σε 3η συνεχόμενη pole για πρώτη φορά. Είχε 2 συνεχόμενες το 2023 (Netherlands/UK).

1

Αναβάτες της Aprilia και της Yamaha μπορούν να χαρίσουν στο εργοστάσιό τους την πρώτη νίκη στη μεγάλη κατηγορία στην Buriram.