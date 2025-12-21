Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Συνεργάστηκε: Στεφανία Παντελιδάκη

Ο σκηνοθέτης Mat Whitecross σε συνεργασία με την Dorna Sports και τη Warner Bros Ισπανίας και Ιταλίας φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια κινηματογραφική εμπειρία MotoGP™ γεμάτη ένταση με ακόμη παραπάνω δράση, γυρισμένη σε πραγματικές πίστες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών.

Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας προβλήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην EICMA 2025.

Το “Ídolos” δεν είναι ντοκιμαντέρ με πραγματικές ιστορίες, πρόκειται για την πρώτη μεγάλου budget κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας ενός ταλαντούχου αναβάτη, ο οποίος ξεκινά από το Πρωτάθλημα της Moto2™ και κυνηγάει το όνειρο του να αγωνιστεί στο MotoGP™.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός μοτοσικλετιστής, Έντου Σέρα (Όσκαρ Κάσας) λαμβάνει απροσδόκητα προσφορά από μια κορυφαία ομάδα της Moto2™, αλλά για να την αρπάξει πρέπει να προπονηθεί υπό την καθοδήγηση του αποξενωμένου πατέρα του, Τόνι (Κλαούντιο Σανταμαρία), ενός ατιμασμένου πρώην Παγκόσμιου Πρωταθλητή που στοιχειώνεται από ένα τραγικό παρελθόν. Με μια πιθανή έκτακτη συμμετοχή στο MotoGP™, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θραύσματα της σχέσης τους για να διεκδικήσουν ένα μέλλον τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η ταινία δεν απευθύνεται μόνο στους θαυμαστές του MotoGP™ αλλά και σε όσους αγαπούν το αθλητικό δράμα και την αδρεναλίνη.

Πραγματικές ομάδες, σε πραγματικούς αγώνες στις πραγματικές πίστες.

Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα σε πίστες MotoGP™ που όλοι ξέρουμε και θαυμάζουμε όπως η Circuit of the Americas, Misano World Circuit, Motorland Aragon, Circuit de Barcelona-Catalunya, Circuito Angel Nieto, Twin Ring Motegi και Ricardo Tormo Circuit. Η ταινία περιλαμβάνει πραγματικά πλάνα από τους αγώνες της σεζόν 2024, όταν ο Jorge Martin κατέκτησε τον Τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή με την Prima Pramac Racing, ενώ πρωταγωνίστρια ομάδα στην ταινία είναι η CFMoto Racing.

Η ταινία θα φθάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο 2026. Φυσικά θα υπάρξει ενημέρωση για το πότε θα έλθει και στη χώρα μας.