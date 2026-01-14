του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Talaria Komodo διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 32 kW, αποδίδει εντυπωσιακή ροπή στα 754 Nm και έχει βάρος μόλις 98 κιλά!

Οι ηλεκτρικές χωμάτινες μοτοσυκλέτες δεν είναι πλέον παιχνίδια για τους αναβάτες που θέλουν να κινηθούν εκτός δρόμου. Οι προδιαγραφές και η ποιότητα της Talaria Komodo φαίνεται να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο για να θεωρηθεί μια απλή μικρή μοτοσυκλέτα για εκτός δρόμου διαδρομές στον ελεύθερο χρόνο.

Κορυφαίος ηλεκτροκινητήρας ισχύος 32 kW (42 ίπποι), μέγιστη ροπή 754 Nm και μπαταρία 97,2 V 45 Ah, για ταχύτητες έως 105 χλμ./ώρα και αυξημένη αυτονομία (έως 115 χλμ. στα 45 χλμ./ώρα). Διαθέτει ξεκάθαρο off-road προσανατολισμό με τροχούς 21″/18″, μπροστινό πιρούνι με διαδρομή 250 mm και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, καθώς και προγράμματα οδήγησης (Eco / Sport / Hyper / Reverse) και ανάκτηση ενέργειας στην πέδηση, όλα μέσα σε ένα ελαφρύ πλαίσιο βάρους μόλις 98 kg.

Τουλάχιστον στα χαρτιά, αυτή η νέα ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με έμφαση στο off-road φέρνει στο τραπέζι αρκετά σοβαρά νούμερα. Η μέγιστη ισχύς των 42 ίππων και η πραγματικά εντυπωσιακή ροπή 754 Nm έχουν ως αποτέλεσμα μια ταχύτατη επιτάχυνση: η Talaria ισχυρίζεται 0-100 σε 4.5 δευτερόλεπτα λίγο πριν την τελική ταχύτητα των 105 χλμ/ώρα, κάτι που σημαίνει ότι η επιτάχυνση 0-80 θα έρχεται σε ακόμη πιο λίγο χρόνο σε σύγκριση με άλλες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, ενώ τα 0-50 χλμ./ώρα έρχονται σε 1.9 δευτερόλεπτα.

Αυτό κατατάσσει ξεκάθαρα την Komodo σε μια κατηγορία που δεν θεωρείται παιχνίδι και τη φέρνει πιο κοντά σε μια ελαφριά trail μοτοσυκλέτα.

Η ισχύς προέρχεται από μια μπαταρία λιθίου 97,2 V και 45 Ah, με την Talaria να δηλώνει μέγιστη αυτονομία έως και 115 χλμ. Όπως είναι αναμενόμενο, το νούμερο αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς και πού οδηγείται η μοτοσυκλέτα, με τη συνεχή χρήση σε δρόμο και σε υψηλές ταχύτητες να μειώνει σημαντικά την αυτονομία. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για έναν εντυπωσιακό αριθμό που δείχνει πως η Komodo προορίζεται για κάτι περισσότερο από σύντομες βόλτες σε μια χωμάτινη διαδρομή και μπορεί άνετα να κινηθεί μέσα στην πόλη.

Σε επίπεδο πλαισίου, η Talaria επέλεξε σφυρήλατο πλαίσιο από κράμα αλουμινίου, ώστε να διατηρεί χαμηλό βάρος αλλά και την απαραίτητη ακαμψία για σκληρή εκτός δρόμου χρήση. Οι αναρτήσεις είναι συμβατικές αλλά λογικές, με ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά και μονό αμορτισέρ πίσω, ενώ οι διαστάσεις των τροχών είναι καθαρά χωμάτινες: 21 ίντσες μπροστά και 18 ίντσες πίσω. Τα ελαστικά είναι εξίσου προσανατολισμένα για εκτός δρόμου χρήση, με διάσταση 70/100-21 εμπρός και 90/100-18 πίσω, ενισχύοντας την εικόνα ότι πρόκειται για μοτοσυκλέτα φτιαγμένη για μονοπάτια και όχι για την άσφαλτο, οπότε στην πόλη θέλει λίγο προσοχή.

Την πέδηση αναλαμβάνουν υδραυλικά δισκόφρενα εμπρός και πίσω, ενώ η τελική μετάδοση γίνεται μέσω αλυσίδας. Μια ψηφιακή οθόνη παρέχει στον αναβάτη τις βασικές πληροφορίες, ενώ υπάρχουν και πολλαπλά προγράμματα οδήγησης, επιτρέποντας τη μείωση της απόδοσης όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Περιλαμβάνεται επίσης ανάκτηση ενέργειας στην πέδηση κάτι που είναι σημαντικό σε κατηφορικές διαδρομές για τη διατήρηση μεγαλύτερης αυτονομίας αλλά εξίσου σημαντικό και στην πόλη στην επιβράδυνση σε κάθε φανάρι.

Η Talaria αναφέρει ότι η Komodo εξελίχθηκε άμεσα με βάση τα σχόλια των αναβατών, παρουσιάζοντάς την ως απάντηση σε όσα ζητούσαν οι πελάτες και όχι ως μια άσκηση εντυπωσιασμού σε χαρτί. Ένα στοιχείο που σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή είναι η τιμή, καθώς η Komodo θα κοστίζει λιγότερο από πολλές πλήρους μεγέθους βενζινοκίνητες trail μοτοσυκλέτες και η τιμή θα είναι περίπου 7,000 € στην έκδοση αποκλειστικά για εκτός δρόμου χρήση και 8,500 € για την ολοκληρωμένη νόμιμη έκδοση δρόμου.