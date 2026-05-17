του Νεκτάριου Διατσίδη

Η γνωστή ομάδα του MotoGP Tech3 είναι περήφανη να ανακοινώσει ότι κατέληξε σε πολυετή συμφωνία με την KTM για να συνεχίσει τον ρόλο της ως δορυφορική ομάδα του Αυστριακού κατασκευαστή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP™ από το 2027.

Η απόφαση σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας συνεργασίας που ξεκίνησε το 2019. Από τότε, η συνεργασία έχει φέρει νίκες σε Αγώνες και έχει καθιερώσει την Tech3 ως σημαντικό πυλώνα του project της KTM στο MotoGP.

Η Tech3 θα συνεχίσει να λειτουργεί ως βασική επέκταση της εργοστασιακής προσπάθειας της KTM, επωφελούμενη από εργοστασιακά υποστηριζόμενο εξοπλισμό και τεχνική συνεργασία, ενώ παράλληλα θα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της μοτοσυκλέτας της KTM στο project με τους τέσσερις αναβάτες.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μήνες αξιολόγησης από τη νέα διοίκηση της Tech3, με επικεφαλής τον CEO Guenther Steiner και εξασφαλίζει τη συνέχεια και για τις δύο πλευρές ενόψει των νέων τεχνικών κανονισμών του 2027.

Με τη νέα της δομή και ηγεσία, η Tech3 εισέρχεται σε αυτό το νέο κεφάλαιο του MotoGP με ανανεωμένες φιλοδοξίες, με στόχο να χτίσει πάνω στην τρέχουσα θέση της και να εξελίξει τη συνεργασία της με την KTM στην προσπάθεια για επιτυχίες σε πρωταθλήματα.

Η συμφωνία υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της KTM να διατηρήσει παρουσία πολλών μοτοσυκλετών στο grid, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό βάθος και συνεχιζόμενες ευκαιρίες εξέλιξης αναβατών μέσα στο πρόγραμμά της.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθέσεις των αναβατών και τη δομή της ομάδας για τη σεζόν του 2027 θα ανακοινωθούν την κατάλληλη στιγμή.

Guenther Steiner, CEO της Tech3:

«Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι πιο ισχυρές συνεργασίες είναι συχνά αυτές που ήδη γνωρίζεις σε βάθος. Με την KTM και την Tech3 δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Χάρη σε όλη τη δουλειά του Hervé Poncharal και της ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια πολύ σταθερή βάση με την KTM και αυτό μας δίνει πραγματικό πλεονέκτημα καθώς μπαίνουμε σε μια εντελώς νέα εποχή κανονισμών. Και για τις δύο πλευρές, πρόκειται για το να χτίσουμε πάνω σε αυτό που ήδη λειτουργεί. Αυτή η συνέχεια μάς τοποθετεί στην καλύτερη δυνατή θέση ώστε να προσαρμοστούμε γρήγορα και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες».

Pit Beirer, Διευθυντής Motorsport της KTM:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε το ταξίδι μας μαζί με την Tech3. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ομάδα, σε ευθυγράμμιση με τη δυναμική ανάπτυξη του MotoGP. Έχουμε ευθυγραμμίσει τη στρατηγική και τις φιλοδοξίες μας και προχωράμε προς το μέλλον με πραγματικό ενθουσιασμό ώστε να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να κάνουμε τη διαφορά σε αυτό το πρωτάθλημα. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Guenther Steiner και σε ολόκληρη την ομάδα της Tech3 για τη σταθερή δέσμευση και το πάθος τους για αυτό το project. Αυτή η αφοσίωση αποτελεί βασικό κομμάτι της δύναμής μας ως σύνολο. Υπάρχει ισχυρή πίστη μέσα στο εργοστάσιο και μαζί κοιτάζουμε το 2027 και ακόμη πιο πέρα με απόλυτη συγκέντρωση και ξεκάθαρο στόχο να αγωνιστούμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».