Το Phillip Island ετοιμάζεται να γράψει το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του στο MotoGP, καθώς η μάχη για τον Τίτλο κορυφώνεται.

Το Phillip Island μάς έδειξε για πρώτη φορά τι μπορεί να προσφέρει το 1989 και από το 1997 φιλοξενεί το Grand Prix Αυστραλίας. Έκτοτε, έχει χαρίσει αμέτρητες συγκινήσεις, μεγάλες μονομαχίες και μάχες που κρίθηκαν στην ευθεία του τερματισμού. Πριν αποχαιρετήσουμε το “Νησί” και ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην Αδελαΐδα από το 2027, όλα δείχνουν ότι μας περιμένει ένας από τους σημαντικότερους Αγώνες της φετινής σεζόν. Μόλις δύο βαθμοί χωρίζουν τους δύο διεκδικητές, οι οποίοι είχαν δώσει σκληρή μάχη στην ίδια πίστα πριν από δύο χρόνια. Ακολουθούν πέντε Grand Prix μέσα σε έξι εβδομάδες, στο τέλος των οποίων θα στεφθεί ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

MARTIN VS MARQUEZ: η μάχη για τον Τίτλο κορυφώνεται

Θα χρειαζόταν μεγάλη τόλμη για να προβλέψει κανείς ότι ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) θα έφευγε από την Mandalika με την ίδια ακριβώς διαφορά των δύο βαθμών που είχε και πριν από τον Αγώνα. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Η Aprilia κατέλαβε τις τέσσερις πρώτες θέσεις στο Grand Prix της Κυριακής, με τον Jorge Martin (Aprilia Racing) να τερματίζει 3ος, διατηρώντας έτσι το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Παρότι η Aprilia είχε δείξει την ταχύτητά της στην Αυστραλία και πέρυσι, για τον Martin θα είναι μια νέα εμπειρία στην RS-GP.

Αυτό που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να δούμε μια επανάληψη της επικής μονομαχίας του 2024, η οποία είχε αναδειχθεί σε έναν από τους καλύτερους αγώνες της χρονιάς, με νικητή τότε τον Marquez. Όσο για το 2026, ο Martin έχει κατακτήσει μόλις μία νίκη, αλλά έχει ανέβει στο βάθρο των Grand Prix στους τρεις τελευταίους Αγώνες. Αντίθετα, ο Marquez έχει μόλις έξι παρουσίες στο βάθρο των κυριακάτικων Αγώνων, αλλά όλες συνοδεύτηκαν από νίκη.

BEZZECCHI: επιστρέφει δυναμικά και παραμένει στη μάχη για τον Τίτλο

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι πιθανότητες του Bezzecchi για τον Τίτλο έμοιαζαν να εξανεμίζονται. Ωστόσο, όπως και ο Martin, έχει ανέβει στο βάθρο στα τρία τελευταία Grand Prix και στην Mandalika επέστρεψε επιτέλους στις νίκες της Κυριακής. Έχει βρεθεί στο βάθρο σε πέντε από τους έξι τελευταίους Αγώνες και ήταν ο νικητής του Sprint στο Phillip Island το 2025. Ο #72 βρίσκεται 46 βαθμούς πίσω από τον Martin, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τη διεκδίκηση του Τίτλου.

Παράλληλα, έχει προβάδισμα 50 βαθμών από τον Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), γεγονός που καθιστά ρεαλιστικό το ενδεχόμενο μιας μάχης τριών αναβατών για το πρωτάθλημα, με πέντε Γύρους να απομένουν. Πέρυσι, περίπου την ίδια περίοδο της σεζόν, ο Bezzecchi έδειχνε να έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον ρυθμό του και βρήκε τη φόρμα που διατήρησε και στις αρχές του 2026. Θα καταφέρει να το επαναλάβει έναν χρόνο αργότερα;

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ: νικητές Grand Prix του 2026 και εντυπωσιακές παρουσίες στο Phillip Island το 2025

Ο Ogura βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό μπροστά από τον νικητή του Grand Prix Αυστρίας, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ο οποίος δεν πέρασε και τις καλύτερες στιγμές του στην Ιαπωνία και την Ινδονησία. Η μάχη για την 4η θέση περιλαμβάνει τέσσερις αναβάτες, με τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) να ακολουθεί από κοντά, ενώ η 2η θέση του Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) στην Mandalika έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθειά του.

Ο Fernandez είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο MotoGP στο Phillip Island πέρυσι, ενώ ο Diggia είχε τερματίσει 2ος, ακριβώς πίσω του. Επομένως, το φετινό Grand Prix αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini MotoGP Team), ο συναθλητής του Fermin Aldeguer και ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας. Ωστόσο, ο Aldeguer θα απουσιάσει και πάλι, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από τον τραυματισμό στο χέρι που υπέστη στο Lombok. Τη θέση του θα πάρει ο Iker Lecuona, όπως είχε συμβεί και νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: μάχη για μια θέση στην πρώτη δεκάδα, με τον Miller να ετοιμάζεται για το τελευταίο του Grand Prix στην Αυστραλία

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον Aldeguer στη συνολική μάχη για την πρώτη δεκάδα. Ο συμπατριώτης του, Luca Marini (Honda HRC Castrol), ακολουθεί με διαφορά άλλων 14 βαθμών και θα προσπαθήσει στην Αυστραλία να διατηρήσει το σερί του, έχοντας βαθμολογηθεί σε κάθε Grand Prix του 2026. Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) απέχει μόλις τέσσερις βαθμούς από τον Marini και έχει τερματίσει στην πρώτη οκτάδα στα τρία τελευταία Grand Prix Αυστραλίας. Παράλληλα, ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), έχει κατακτήσει βαθμούς στους δύο τελευταίους Αγώνες Grand Prix και Sprint.

Ο κορυφαίος rookie του 2026, Diogo Moreira (Pro Honda LCR), ισοβαθμεί με τον Quartararo και βρίσκεται μόλις 15 βαθμούς μπροστά από τον Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Ο Morbidelli, με τη σειρά του, προηγείται κατά οκτώ βαθμούς από τον νικητή του Grand Prix Αυστραλίας του 2023, Johann Zarco (Castrol Honda LCR).

Όλα τα βλέμματα των Αυστραλών φιλάθλων θα είναι, ωστόσο, στραμμένα στον Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP). Θα επιδιώξει να αποχαιρετήσει το MotoGP με μια τελευταία δυνατή εμφάνιση στον εντός έδρας Αγώνα, όπου πέρυσι έφτασε πολύ κοντά στο βάθρο του Sprint. Ο συναθλητής του, Toprak Razgatlioglu, επιστρέφει σε μια πίστα που γνωρίζει καλά από το WorldSBK, με στόχο να κατακτήσει τους πρώτους βαθμούς του μετά το Misano.

Ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) είναι ένας από τους πέντε νικητές του Grand Prix Αυστραλίας που θα βρεθούν στην εκκίνηση. Ένας ακόμη είναι ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος αναζητά καλύτερα αποτελέσματα καθώς προσπαθεί να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση έπειτα από μακρά απουσία. Η συμμετοχή του Joan Mir (Honda HRC Castrol) παραμένει αβέβαιη, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, με την Honda να μην έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν θα αγωνιστεί.

Μόλις δύο βαθμοί χωρίζουν τους δύο πρώτους, ένας ακόμη διεκδικητής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ακολουθούν πέντε Grand Prix μέσα σε έξι εβδομάδες. Η σεζόν του 2026 έχει ακόμη πολλά να προσφέρει, γι’ αυτό ετοιμαστείτε για μία ακόμη εντυπωσιακή παράσταση στο Phillip Island, την τελευταία στην ιστορική πίστα.