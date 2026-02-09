του Νεκτάριου Διατσίδη

Καθώς το Africa Eco Race 2026 ολοκληρώθηκε επίσημα στις όχθες της Lac Rose, στο Dakar της Σενεγάλης, η Ténéré Yamaha Rally Team, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Riders for Health (powered by Two Wheels for Life), ξαναέγραψε τα βιβλία των ρεκόρ. Ο αναβάτης της Ténéré Spirit Experience (TSE), Kevin Gallas, στέφθηκε νικητής, ενώ ο Gautier Paulin κατέκτησε τη 2η θέση. Και τα ρεκόρ δεν σταμάτησαν εκεί, με πέντε Ténéré μέσα στους πρώτους επτά της γενικής κατάταξης και πλήρη κατάληψη του βάθρου στην κατηγορία +650 κ.εκ.

Η 12η Ειδική Διαδρομή του Africa Eco Race (AER) είναι παραδοσιακά ένας Αγώνας κατά μήκος της παραλίας έως τις όχθες της Lac Rose, με εκκίνηση τύπου motocross. Καθώς οι χρόνοι δεν προσμετρώνται στη γενική κατάταξη, δίνεται στους αναβάτες η ευκαιρία να απολαύσουν μια σύντομη Ειδική Διαδρομή 22 χλμ., μετά από μία απλή διαδρομή liaison 203χλμ. από τον καταυλισμό στο Mpal έως το Dakar, αποτελώντας έναν ιδανικό τρόπο για την επίσημη ολοκλήρωση του rally.

Με τερματισμό στις όχθες της θρυλικής Lac Rose, η Ειδική Διαδρομή ξυπνά αναμνήσεις από τα Paris-Dakar rally του παρελθόντος, ιδιαίτερα με την παρουσία του ίδιου του “Mr Dakar”, του 14 φορές νικητή Stéphane Peterhansel, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα οδηγώντας μια Ténéré 700 Rally.

Φτάνοντας στο βάθρο, ο αναβάτης της TSE, Gallas, στέφθηκε επίσημα Πρωταθλητής AER 2026 στην κατηγορία μοτοσυκλέτας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια Ténéré ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και το πέτυχε με δραματικό τρόπο, κερδίζοντας έπειτα από μια απίστευτη μονομαχία με τον Paulin στην 11η Ειδική Διαδρομή, όπου ο Γερμανός επικράτησε με διαφορά μόλις 41 δευτερολέπτων. Παράλληλα, εξασφάλισε δύο νίκες σε Ειδικές Διαδρομές και ακόμη τρία βάθρα, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή συνέπεια, μόλις στο τρίτο rally raid της καριέρας του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Junior SuperEnduro.

Ο Paulin χάρισε ακόμη περισσότερη δόξα στην Yamaha, τερματίζοντας 2ος και «κλειδώνοντας» το 1-2 για την Ténéré 700 Rally. Αν και έχασε τη νίκη με οδυνηρό τρόπο, ο πρώην αναβάτης MXGP έδειξε εξαιρετικό ρυθμό και μεγάλες δυνατότητες κατά τη διάρκεια του Αγώνα, καθώς και αυτός είναι νέος στον κόσμο των rally raid και συμμετείχε στο πρώτο του AER με μοτοσυκλέτα. Με τρεις νίκες σε Ειδικές Διαδρομές και ακόμη ένα βάθρο, εκείνος και ο Gallas επικράτησαν του κοντινότερου ανταγωνιστή με μονοκύλινδρη 450 κ.εκ. μοτοσυκλέτα κατά 15 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, αποδεικνύοντας πόσο ανταγωνιστική είναι η Ténéré.

Ο συναθλητής του, Alessandro Botturi, δύο φορές νικητής του AER, έχασε τη νίκη στην έκδοση του 2025 για μόλις 26 δευτερόλεπτα με δραματικό τρόπο, όταν οι τροχοί του πιάστηκαν σε δίχτυ στην τελευταία Ειδική Διαδρομή, και ήταν αποφασισμένος να παλέψει ξανά για τη νίκη. Δυστυχώς, ένα τεχνικό πρόβλημα στην 4η Ειδική Διαδρομή τον οδήγησε σε απώλεια άνω της μίας ώρας, ουσιαστικά τερματίζοντας κάθε πιθανότητα να προσθέσει έναν τρίτο Τίτλο AER στο όνομά του. Μετά την 4η Ειδική Διαδρομή, αντί να κυνηγήσει τη δική του διάκριση, ο 50χρονος επικεντρώθηκε στο να βοηθήσει τους συναθλητές του να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας παράλληλα μία νίκη σε Ειδική Διαδρομή και ακόμη δύο παρουσίες στο βάθρο κατά τη διάρκεια του Αγώνα, για να ολοκληρώσει τελικά 7ος στη γενική κατάταξη.

Και δεν ήταν μόνο αυτό, καθώς οι αναβάτες της TSE, Mike Wiedemann και António Maio, από την Γερμανία και την Πορτογαλία αντίστοιχα, πέτυχαν ακόμη περισσότερες επιτυχίες για την Ténéré. Ο Wiedemann σημείωσε τρία βάθρα σε Ειδικές Διαδρομές για να ολοκληρώσει το rally 4ος στη γενική κατάταξη, ενώ ο Maio κατέκτησε ακόμη δύο βάθρα για την Yamaha, κλείνοντας το rally 6ος στη γενική.

Αυτό σήμαινε ότι οι Ténéré εξασφάλισαν συνολικά 6 νίκες σε 11 Ειδικές Διαδρομές και επιπλέον 11 παρουσίες στο βάθρο. Άλλα σημαντικά στιγμιότυπα περιλαμβάνουν την πλήρη κατάληψη των 5 πρώτων θέσεων στην 10η Ειδική Διαδρομή, μία από τις πιο απαιτητικές του rally, καθώς και την κατάκτηση 7 θέσεων στην πρώτη εννιάδα της κατηγορίας +650 κ.εκ., χάρη στους Nicolas Charlier (8ος +650 κ.εκ.) και Bertrand Gavard (9ος +650 κ.εκ.).

Το Africa Eco Race 2026 θα μείνει στην ιστορία ως ένα rally που κυριάρχησε η Ténéré, καθώς η δικύλινδρη adventure μοτοσυκλέτα και η Ténéré Yamaha Rally Team κατέκτησαν ένα από τα πιο σκληρά rally raid στον πλανήτη με εμφατικό τρόπο. Η ομάδα θα επιστρέψει στη δράση στο Carta Rallye στο Μαρόκο, από τις 18 έως τις 24 Απριλίου.

Η οικογένεια της Yamaha Racing θλίβεται μαθαίνοντας για τον θάνατο του συναθλητή Robert van Pelt Sr. κατά τη διάρκεια του Aγώνα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του.

Kevin Gallas – 1ος Γενικής – 39h24m05s

Ténéré Spirit Experience

«Τελικά φτάσαμε στη Lac Rose! Τώρα όλα μοιάζουν αληθινά και, όταν ανέβηκα στο βάθρο, τα συναισθήματα με κατέκλυσαν. Ήταν ένα μακρύ και δύσκολο rally, αλλά το να φύγω με τη νίκη και να γράψω ιστορία με την Ténéré είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν μια εκπληκτική μάχη με τον Gautier και κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, μετά από 6,000 χλμ. Αγώνα, κάτι απίστευτο αν το σκεφτεί κανείς. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά κάθε μέλος της ομάδας και όλους στην Yamaha που με στήριξαν και μου έδωσαν αυτή την καταπληκτική ευκαιρία. Τώρα είναι ώρα για ξεκούραση και αποκατάσταση και μετά θα ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό για το Carta Rallye».

Gautier Paulin – 2ος Γενικής – 39h24m46s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Ουάου, τι απίστευτος τρόπος να ολοκληρωθεί ένας εκπληκτικός Αγώνας. Η οδήγηση στην παραλία μαζί με τους συναθλητές μου ήταν επική και η άφιξη στη θρυλική Lac Rose ήταν πάντα ένα όνειρο από τότε που ήμουν μικρό παιδί, βλέποντας τα αυθεντικά Paris-Dakar rally με τον πατέρα μου. Ήταν δύο απίστευτες εβδομάδες. Η μοτοσυκλέτα ήταν τέλεια, η ομάδα εκπληκτική και έκανα φίλους ζωής στην πορεία. Το ότι κατέκτησα και τη δεύτερη θέση με γεμίζει χαρά, Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν το πρώτο μου AER με μοτοσυκλέτα. Ευχαριστώ την ομάδα και όλους στην Yamaha – ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και ανυπομονώ να το ξαναζήσω».

Alessandro Botturi – 7ος Γενικής – 41h10m57s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Τι rally για την Yamaha. Είναι πάντα ξεχωριστό συναίσθημα να φτάνεις στη Lac Rose, αλλά το να το κάνεις με μια Ténéré που γράφει ιστορία κερδίζοντας είναι απίστευτο. Μπράβο στον Kevin και τον Gautier· είναι και οι δύο εξαιρετικοί αναβάτες και, παρότι νέοι στο rally raid, έχουν τεράστιες δυνατότητες. Προφανώς δεν μπόρεσα να διεκδικήσω τη νίκη μετά το πρόβλημα στην 4η Ειδική Διαδρομή, αλλά το να βοηθήσω τους συναθλητές μου να πετύχουν αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα ήταν από μόνο του ανταμοιβή. Ευχαριστώ όλη την ομάδα για την προσπάθεια και ήδη ανυπομονώ για το Carta Rallye».

Marc Bourgeois

Ténéré Yamaha Rally Team – Team Manager

«Ουάου, απλώς ουάου. Τι μέρα για την Yamaha, την Ténéré 700 Rally και την ομάδα. Το να κερδίσεις το rally για πρώτη φορά είναι από μόνο του εκπληκτικό, αλλά το να εξασφαλίσεις το 1-2 και να έχεις πέντε Ténéré στους πρώτους επτά της γενικής δείχνει πόσο ανταγωνιστική και αξιόπιστη είναι η μοτοσυκλέτα, ειδικά σε σύγκριση με τους αντιπάλους μας που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες μονοκύλινδρες 450 κ.εκ. Όλη η ομάδα πρέπει να είναι πολύ περήφανη για την προσπάθειά της. Είναι ένα μακρύ και σκληρό rally και κράτησαν θετική στάση από την αρχή μέχρι το τέλος – και όλοι τους αξίζουν τα εύσημα. Ευχαριστούμε την Yamaha για την υποστήριξη και τώρα που έχουμε την πρώτη νίκη στο AER, πεινάμε για περισσότερα».

Αποτελέσματα 12ης Ειδικής Διαδρομής:

Τελική Γενική Κατάταξη AER: