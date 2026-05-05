του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Toyota είναι εδώ και χρόνια από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ενέργειας υδρογόνου – προωθώντας τη ως μια «πράσινη» εναλλακτική στα ηλεκτρικά οχήματα – και μια νέα πατέντα της εταιρείας παρουσιάζει ένα δίτροχο όχημα με τη μορφή σκούτερ που κινείται με υδρογόνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα AMCN, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο αποφάσισε να στραφεί και στις μοτοσυκλέτες, καθώς με την κατοχύρωση της πατέντας στην κίνηση με υδρογόνο, δείχνει ότι η εταιρεία θέλει να γίνει πραγματικότητα το όραμά της για μια κοινωνία που βασίζεται στο υδρογόνο. Το καύσιμο αυτό πρέπει να λειτουργεί όχι μόνο για τετράτροχα αλλά και για δίτροχα οχήματα.

Η ίδια η πατέντα αφορά συγκεκριμένα την ιδέα χρήσης φιάλης υδρογόνου που μπορεί να αντικατασταθεί, αντί να χρειάζεται ο χρήστης να γεμίζει το όχημα με αέριο υψηλής πίεσης. Αντί γι’ αυτό, ο αναβάτης θα μπορεί απλώς να σταματά σε ένα πρατήριο, να αφαιρεί τη σχεδόν άδεια φιάλη και να την αντικαθιστά με μία γεμάτο, εξασφαλίζοντας άμεσο και καθαρό ανεφοδιασμό.

Το περίγραμμα του σκούτερ στην αίτηση πατέντας της Toyota είναι γνώριμο: πρόκειται για το παλιό υδρογονοκίνητο Burgman της Suzuki, συγκεκριμένα μια έκδοση που παρουσιάστηκε πριν από 15 χρόνια στην έκθεση Tokyo Motor Show του 2011. Η Suzuki, όπως και η Toyota, υποστηρίζει εδώ και καιρό τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, οπότε δεν θα ήταν περίεργο να συνεργαστούν οι δύο εταιρείες σε ένα τέτοιο project. Ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα HYSE (Hydrogen Small Engine), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων για την ενσωμάτωση κινητήρων εσωτερικής καύσης υδρογόνου σε μοτοσυκλέτες που είναι και το πιο ενδιαφέρον.

Η πατέντα αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι η δεξαμενή υδρογόνου σε ένα σκούτερ κυψέλης καυσίμου – όπως στα πρωτότυπα Burgman που έχει κατασκευάσει η Suzuki από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 – βρίσκεται χαμηλά στο κέντρο του πλαισίου. Αυτό είναι καλό για το κέντρο βάρους και την κατανομή μάζας, αλλά δυσκολεύει την πρόσβαση όταν πρέπει να αντικατασταθεί η φιάλη. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τα ηλεκτρικά δίκυκλα με ανταλλάξιμες μπαταρίες: όταν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες στο κέντρο, η πρόσβαση και η αντικατάστασή τους γίνεται δύσκολη.

Η λύση της Toyota είναι να τοποθετήσει τη δεξαμενή υδρογόνου σε μια αρθρωτή βάση που περιστρέφεται μπροστά, ώστε το δοχείο να μπορεί να μετακινηθεί προς τα έξω για εύκολη αφαίρεση. Μια δεύτερη παραλλαγή χρησιμοποιεί μηχανισμό τύπου «ψαλιδιού» που επιτρέπει στη βάση να μετακινείται στο πλάι παραμένοντας παράλληλη με το όχημα. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν η δεξαμενή εξέλθει προς τα έξω, μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εύκολα.

Ενώ το πιο πρόσφατο πρωτότυπο Burgman της Suzuki χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης αντί για κυψέλες καυσίμου, η πατέντα της Toyota αναφέρεται συγκεκριμένα στη χρήση κυψέλης καυσίμου. Το σύστημα ανταλλάξιμων φιαλών είναι ιδανικό για αυτή την τεχνολογία, καθώς οι κυψέλες καυσίμου συνδυάζουν υδρογόνο με οξυγόνο από τον αέρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με μοναδικό παραπροϊόν το νερό.

Οι κυψέλες καυσίμου είναι πιο αποδοτικές από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία με μικρότερη δεξαμενή και καθαρότερη λειτουργία, χωρίς υποπροϊόντα καύσης όπως τα οξείδια του αζώτου. Ωστόσο, απαιτούν πιο καθαρό υδρογόνο υψηλής ποιότητας για να αποφευχθεί η φθορά τους, και η χρήση ανταλλάξιμων φιαλών βοηθά στο να αποτραπεί η είσοδος ρύπων στο σύστημα.

Είναι πιθανό να δούμε σύντομα στην αγορά ένα σκούτερ υδρογόνου από την Toyota; Μάλλον όχι. Ωστόσο, η επιμονή της εταιρείας στην ιδέα μιας κοινωνίας βασισμένης στο υδρογόνο σημαίνει ότι, στο πιο μακρινό μέλλον, υπάρχει ακόμη η πιθανότητα τα οχήματά μας να κινούνται με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου σε αντίστοιχα ποσοστά με οχήματα που χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και η Toyota κατοχυρώνει τις λύσεις που αφορούν τους 2 τροχούς.