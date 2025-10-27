του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph έχει ανανεώσει πολλά από τα κλασικά μοντέλα της για το 2026, αλλά δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι η Scrambler 900 δεν βγήκε κερδισμένη περισσότερο από τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες της μάρκας.

Η πληθώρα αναβαθμίσεων στη γκάμα των μοντέλων Modern Classic της Triumph, βρίσκει την Scrambler 900 να δέχεται τις καλύτερες αναβαθμίσεις από όλες. Μεταξύ τεχνολογικών και αισθητικών βελτιώσεων, αυτό το μοντέλο είναι βέβαιο ότι θα ευχαριστήσει τους αναβάτες που θα την αποκτήσουν.

Το νέο μοντέλο Scrambler 900 συνδέεται στενά με την Speed Twin 900, η οποία έλαβε αρκετές αναβαθμίσεις πέρσι. Ενώ η Speed Twin 900 απέκτησε περισσότερες δυνατότητες στην άσφαλτο, η νέα Scrambler 900 εξελίσσεται σε ένα πραγματικό off-road θηρίο, χάρη στο βελτιωμένο πλαίσιο, την αναβαθμισμένη ανάρτηση, τις ελαφρύτερες ζάντες αλουμινίου και την προσθήκη συστήματος cornering ABS και traction control που λειτουργούν με βάση τη γωνία κλίσης.

Φυσικά, οι περισσότερες από αυτές τις νέες δυνατότητες θα κάνουν την Scrambler μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα, αλλά η Triumph έχει κατευθύνει την εξέλιξη περισσότερο προς τη βελτίωση των δυνατοτήτων στη χρήση εκτός δρόμου σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Η αναβάθμιση του πλαισίου περιλαμβάνει ένα επανασχεδιασμένο σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο, το οποίο τώρα συνδυάζεται με ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο, που μειώνει το βάρος και αυξάνει τη στιβαρότητα. Για πιο ομαλή οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους, υπάρχουν πιρούνια 43mm Showa upside-down και διπλά πίσω αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης. Όταν έρθει η ώρα για φρενάρισμα, αυτό είναι επίσης ευκολότερο, χάρη στον μεγαλύτερο μπροστινό δίσκο 320mm και τη radial τετραπίστονη δαγκάνα. Τέλος, μια ακόμη ένδειξη ότι η μοτοσυκλέτα αυτή είναι πιο ικανή εκτός δρόμου από ποτέ, φορά πλέον ελαστικά Metzeler Tourance διπλής χρήσης.

Σύμφωνα με τον Paul Stroud, Chief Commercial Officer της Triumph Motorcycles:

«Με μια χαλαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση θέση οδήγησης, εύκολο χειρισμό και τον ροπάτο κινητήρα Bonneville twin γεμάτο χαρακτήρα, η Scrambler προσφέρει αυθεντική ικανότητα παντός εδάφους και αδιαμφισβήτητο “cool” παράγοντα. Είναι μια μοτοσυκλέτα που είναι τόσο απολαυστική στην οδήγηση όσο και στην εμφάνιση. Παραμένει πιστή στο αυθεντικό πνεύμα της Scrambler, προσφέροντας παράλληλα την απόδοση, την ευελιξία και το διαχρονικό στυλ που περιμένουν οι σημερινοί αναβάτες. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που αντιπροσωπεύει και ανυπομονούμε οι αναβάτες να το ζήσουν από κοντά».

H Triumph έχει προσθέσει μερικά επιπλέον στοιχεία που πλέον θεωρούνται στάνταρ σε όλα τα Modern Classic μοντέλα, όπως πλήρη LED φωτισμό και θύρα USB-C. Όμως η Scrambler 900 δέχεται και άλλες αναβαθμίσεις, όπως νέα μπροστινή οθόνη LCD και ενσωματωμένη TFT. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία που εκσυγχρονίστηκε, η μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης βελτιωμένη εξάτμιση 2 σε 1 από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, πιο σφιχτές γραμμές και επανασχεδιασμένη διπλή σέλα, προσδίδοντάς της μια πιο μινιμαλιστική εμφάνιση.

Όπως πάντα, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ διαθέσιμα για τις Triumph και δεν αποτελεί εξαίρεση η Scrambler 900. Έτσι, στην αρχική τιμή που θα ανακοινωθεί σύντομα μαζί με την άφιξη της μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα, είναι εύκολο να προστεθούν αξεσουάρ για να φτάσει ακριβώς στα μέτρα του αναβάτη. Παρόλο που η αρχική τιμή δεν θα είναι χαμηλή, η Scrambler 900 θα είναι το πιο εκτενώς αναβαθμισμένο μοντέλο από όλα τα Modern Classic του 2026 και συνεπώς θα δικαιολογεί και με το παραπάνω το επιπλέον κόστος αγοράς.