του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph και το MotoGP επέλεξαν την αντίστροφη μέτρηση για το φετινό Βρετανικό Grand Prix στο Silverstone, προκειμένου να επιβεβαιώσουν μια σημαντική αλλαγή για την κατηγορία Moto2, με έναν νέας γενιάς αγωνιστικό κινητήρα να κάνει το ντεμπούτο του το 2027.

Η Βρετανική εταιρεία προμηθεύει την Moto2 από το 2019, όταν αντικατέστησε το παλιό σύνολο που βασιζόταν στην Honda με τον τρικύλινδρο κινητήρα των 765 κ.εκ., ο οποίος προέρχεται από το Street Triple RS. Από τότε, η κατηγορία έχει γίνει ταχύτερη, πιο αιχμηρή και πιο ανταγωνιστική, και πλέον η Triumph προετοιμάζει το επόμενο βήμα, αντί να περιοριστεί στην απλή εξέλιξη της υπάρχουσας μονάδας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο νέος κινητήρας εξελίσσεται με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από σχεδόν δύο εκατομμύρια χιλιόμετρα αγώνων στην Moto2. Αυτή η τεράστια απόσταση, σε συνδυασμό με τα σχόλια των αναβατών και τη συνεχή διαδικασία εξέλιξης, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός αναθεωρημένου συνόλου που στοχεύει στην αύξηση των επιδόσεων, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία σε ολόκληρη τη διάρκεια μιας αγωνιστικής σεζόν.



Η σημαντικότερη βελτίωση αναμένεται να προέλθει από την καλύτερη ροή αέρα. Η Triumph αναφέρει ότι ο νέος κινητήρας διαθέτει νέα κυλινδροκεφαλή, επανασχεδιασμένο σύστημα βαλβίδων χαμηλής αδράνειας, αυλούς με αυξημένη ροή και νέο θάλαμο καύσης. Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, υψηλότερη σχέση συμπίεσης και ισχυρότερη ροπή σε όλο το φάσμα στροφών, και όχι απλώς μια αύξηση της μέγιστης ισχύος.

Υπάρχουν όμως και άλλες σημαντικές αλλαγές μέσα στον κινητήρα. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα AMCN, η Triumph έχει επανασχεδιάσει το κάρτερ και τα εσωτερικά εξαρτήματα, ώστε ο κινητήρας να μπορεί να διαχειριστεί την αυξημένη απόδοση, ενώ παράλληλα έχει μειώσει κατά 2 κιλά το συνολικό βάρος του συνόλου. Η μέγιστη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί περίπου κατά 6%, ενώ η Triumph έχει επίσης προαναγγείλει αλλαγή στον κυβισμό, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Το βελτιωμένο σύνολο κινητήρα θα υποχρεώσει τους κατασκευαστές πλαισίων να ξεκινήσουν ουσιαστικά από την αρχή για το 2027. Τα νέα σημεία στήριξης του κινητήρα και η διαφορετική θέση της εισαγωγής αέρα θα απαιτήσουν νέους σχεδιασμούς των μοτοσυκλετών. Αυτό αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές αλλαγές που έχει γνωρίσει η Moto2 από την είσοδο της Triumph στην κατηγορία.

Η αρχική αλλαγή του 2019 βοήθησε να μεταμορφωθεί η κατηγορία. Έκτοτε, τα ρεκόρ γύρου έχουν καταρριφθεί με ταχύ ρυθμό, με σχεδόν 100 από τα απόλυτα και αγωνιστικά ρεκόρ γύρου να έχουν καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της εποχής της Triumph. Παράλληλα, η Moto2 εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμο σκαλοπάτι προς το MotoGP, με μια μακρά λίστα αναβατών να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα των 765 κ.εκ. ως το τελευταίο στάδιο πριν ανέβουν στη μεγάλη κατηγορία.

Η εξέλιξη του κινητήρα του 2027 βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η Triumph αναφέρει ότι συνεργάζεται με τους κατασκευαστές πλαισίων εδώ και 12 μήνες, ενώ οι ιδιωτικές δοκιμές συνεχίζονται, πριν η νέα μοτοσυκλέτα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στην πίστα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Οι νέοι κινητήρες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Moto2 σε ακόμη ταχύτερους χρόνους γύρου, δημιουργώντας το ερώτημα για το πόσο κοντά θα φτάσουν στις νέας γενιάς μοτοσυκλέτες MotoGP των 850 κ.εκ. που θα παρουσιαστούν την επόμενη χρονιά. Στον πιο πρόσφατο Αγώνα στην Γερμανία, ο Ivan Ortola σημείωσε νέο απόλυτο ρεκόρ για την Moto2 στο Sachsenring με χρόνο 1’21.493, μόλις 2.5 δευτερόλεπτα πιο αργό από το ρεκόρ γύρου του Marc Márquez στην ίδια πίστα, το οποίο είναι 1’19.041.

Steve Sargent, Επικεφαλής Ανάπτυξης, Triumph Motorcycles:

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στη συνεργασία μεταξύ της Triumph Motorcycles και του MotoGP. Από τότε που ξεκινήσαμε να τροφοδοτούμε τη μεσαία κατηγορία το 2019, προσπαθούμε διαρκώς να εξελίσσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2. Έχουμε προσθέσει περισσότερη ισχύ, έχουμε δει αλλαγές στο κιβώτιο ταχυτήτων και τώρα παρουσιάζουμε έναν ολοκαίνουργιο, υψηλών επιδόσεων αγωνιστικό κινητήρα, ο οποίος θα τροφοδοτεί την κατηγορία Moto2 από το 2027.

Ο νέος κινητήρας έχει περάσει από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών, το οποίο μας επέτρεψε να αξιολογήσουμε σε βάθος τις επιδόσεις, τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία του, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει το επίπεδο αγώνων που έχουμε δει τα τελευταία 7 χρόνια. Οι αναβαθμίσεις στους κυλίνδρους, η αυξημένη παροχή αέρα, η επίτευξη υψηλότερων σχέσεων συμπίεσης και η αυξημένη ροπή έχουν σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα που έχουμε δει. Ανυπομονούμε να τον δούμε στην πίστα και να παρακολουθήσουμε τη συνεργασία μας με το MotoGP και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2 να συνεχίζει να αναπτύσσεται τις επόμενες σεζόν».

Alfonso Cartujo, Αγωνιστικός Διευθυντής, MotoGP:

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2 και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Triumph απέναντι στην κατηγορία, γεγονός που την καθιστά έναν τόσο πολύτιμο συνεργάτη τόσο για την Moto2 όσο και για το paddock του MotoGP. Η φιλοδοξία τους να εξελίσσουν και να βελτιώνουν συνεχώς την κατηγορία μεγαλώνει διαρκώς και τα αποτελέσματά της αποδεικνύονται στην πίστα, καθώς η Moto2 γίνεται ολοένα καλύτερη. Τώρα θα γίνει ακόμη πιο δυνατή και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δούμε αυτές τις νέες εξελίξεις στον κινητήρα να κάνουν την εμφάνισή τους στην πίστα».