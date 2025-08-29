του Νεκτάριου Διατσίδη

Σύμφωνα με έγγραφα έγκρισης τύπου από την Ελβετία, ειδικές εκδόσεις της μοτοσυκλέτας περιπέτειας της Triumph στην μεσαία κατηγορία, καταφθάνουν σύντομα.

Η Tiger ήταν πάντα μέρος της γκάμας της Triumph και με την άνθιση της μεσαίας κατηγορίας μοτοσυκλετών περιπέτειας για αναβάτες που θέλουν δράση και που διασχίζουν δύσκολα μονοπάτια, άμμο ή ορεινά περάσματα, ο ενθουσιασμός αυξάνεται συνεχώς για νέες εκδόσεις. Η Triumph συμμετείχε πάντα σε σκληρούς αγώνες όπως οι 1000 Dunas και Baja España Aragón έχοντας εξελίξει τις μοτοσυκλέτες της προς όφελος των αναβατών που κυνηγούν την περιπέτεια με στυλ και αξιοπιστία. Έτσι τα μοντέλα περιπέτειας έχουν δώσει στην Triumph νέα ενέργεια και τώρα η εταιρεία κοιτάζει μπροστά αυξάνοντας την γκάμα της με νέα μοντέλα.

Η τελευταία κίνηση της Triumph είναι να ετοιμάσει για παρουσίαση τις Tiger 900 Alpine και Desert Editions του 2026, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα Ελβετικά έγγραφα έγκρισης και όπως αναφέρουν οι συνάδελφοί μας στο Motorcycle.com, οι νέες Alpine και Desert Editions είναι ουσιαστικά οι εκδόσεις GT Pro και Rally Pro με νέες αισθητικές πινελιές και ίσως μερικές επιπλέον αναβαθμίσεις.

Η Rally Desert Edition, είναι ουσιαστικά η Rally Pro με ακόμη πιο εκτός δρόμου χαρακτήρα εμφανισιακά, αλλά χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές καθώς διαθέτει ίδια εμπρός ζάντα 21 ιντσών, ίδια πίσω 17 ιντσών, ίδιες διαστάσεις και ίδιο βάρος. Η Alpine Edition, από την άλλη, είναι η GT Pro με μια μικρή διαφορά μιας και έχει ίδιες διαστάσεις, αλλά για κάποιο λόγο είναι περίπου 2 κιλά βαρύτερη. Κανείς δεν ξέρει γιατί, αλλά αν κρίνουμε από το παρελθόν της Triumph, πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο touring πακέτο αξεσουάρ. Έτσι κι αλλιώς, οι διαφορές είναι και πάλι μικρές.

Και αυτό είναι το νόημα αυτών των εκδόσεων που δεν προορίζονται για να αλλάξουν μια καλή συνταγή. Είναι εκεί για να δώσουν μια δικαιολογία στους αναβάτες που θέλουν μια διαφορετική έκδοση που τους ταιριάζει περισσότερο και ένα όνομα που τους εμπνέει περισσότερο. Είναι εκδόσεις που σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι εξοπλισμένος για τις Άλπεις ή σου δίνουν την ενέργεια του Dakar και ας είναι μόνο στη σκέψη. Η Triumph καλύπτει με αυτόν τον διαφορετικό χρωματισμό και τα γραφικά, την ανάγκη για νέα μοντέλα που θα ανταποκριθούν καλύτερα στις επιλογές των αγοραστών και αυτό είναι σημαντικό.

Οι νέες ειδικές εκδόσεις των Tiger 900 παραμένουν οι εξαιρετικές μοτοσυκλέτες GT Pro και Rally Pro που χρησιμοποιούν τον τρικύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 888 κ.εκ. της Triumph, που αποδίδει περίπου 108 ίππους και 90 Nm ροπής, νούμερα αρκετά καλά για τις επιδόσεις και τη διασκέδαση στους επαρχιακούς δρόμους.

Η GT Pro είναι πιο φιλική για χρήση στον δρόμο, με εμπρός τροχό 19 ιντσών, ανάρτηση Marzocchi με ηλεκτρονικές ρυθμίσεις, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα και κεντρικό σταντ. Η Rally Pro έχει περισσότερα εκτός δρόμου στοιχεία με μεγαλύτερης διαδρομής ανάρτηση Showa, εμπρός τροχό 21 ιντσών, ακτινωτές tubeless ζάντες, κάγκελα προστασίας και περισσότερες εκτός δρόμου ηλεκτρονικές ρυθμίσεις οδήγησης.

Και οι δύο εκδόσεις, Rally και GT Pro, είναι εξοπλισμένες με cornering ABS, έλεγχο πρόσφυσης και μεγάλες οθόνες TFT, κάνοντάς τις κατάλληλες τόσο για μακρινά ταξίδια όσο και για εύκολη ανάγνωση σε δύσκολες χωμάτινες διαδρομές.

Οι ειδικές εκδόσεις κρατούν την Tiger 900 φρέσκια χωρίς να χρειάζεται ριζική ανανέωση και ταυτόχρονα κρατούν το συναισθηματικό κομμάτι της μοτοσυκλετιστικής εμπειρίας πιο ενδιαφέρον. Πολλοί αναβάτες θέλουν κάτι που να μοιάζει προσωπικό, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός είναι σχεδόν ο ίδιος και η Triumph καταλαβαίνει καλά αυτή την επιθυμία για περισσότερες επιλογές που ταιριάζουν στο στυλ και την προσωπικότητα του καθενός. Αναμένουμε σύντομα να αποκαλυφθούν για να δούμε τα νέα χρώματα και τον εξοπλισμό τους.