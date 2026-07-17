του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph Speed Twin 1200 TFC είναι μια μοτοσυκλέτα που έχει πολύ περισσότερα από μια αριθμημένη πάνω πλάκα τιμονιού και μια εντυπωσιακή βαφή.

Αν υπάρχει σήμερα κάποια μοτοσυκλέτα στη γκάμα της Triumph που πλησιάζει περισσότερο τη νέα Speed Twin 1200 TFC, αυτή είναι σίγουρα η Speed Twin 1200 RS. Μόνο που, ενώ η RS χρησιμοποιεί αναρτήσεις Marzocchi, η TFC ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, εξοπλιζόμενη με πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Öhlins. Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης και σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτι ανώτερο.

Η TFC εξοπλίζεται με clip-on τιμόνια, καθώς και με πάνω πλάκα τιμονιού από κατεργασμένο αλουμίνιο (billet). Διαθέτει επίσης μαρσπιέ που είναι τοποθετημένα πιο πίσω, κάτι που θα χαροποιήσει τους αναβάτες που θέλουν μια πιο σπορ θέση οδήγησης. Η σέλα, επενδεδυμένη με δέρμα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ενώ τους καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού τους χαρακτηρίζει η εξαιρετική ποιότητα κατεργασίας τους.

Το αμάξωμα συνδυάζει ανθρακονήματα με χρυσές λεπτομέρειες, αλλά με τρόπο κομψό και διακριτικό, χωρίς την πιο έντονη αισθητική της RS με τις πορτοκαλί πινελιές. Η Triumph ονομάζει αυτή τη χρωματική επιλογή Obsidian Gold, μια ονομασία που της ταιριάζει απόλυτα: ελαφρώς μυστηριώδης, πολυτελής και ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν πέφτει πάνω της το φως του ήλιου.

Στον τομέα των φρένων, η TFC εξοπλίζεται με δαγκάνες Brembo Stylema και τρόμπα φρένου Brembo μπροστά, μαζί με ρυθμιζόμενη μανέτα Brembo MCS για ακόμη καλύτερη αίσθηση και προσαρμογή. Οι χυτές ζάντες αλουμινίου συμβάλλουν στη μείωση του μη αναρτώμενου βάρους, ενώ φορούν ελαστικά Metzeler Racetec RR K3.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο εξαιρετικός δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 1,200 κ.εκ. της σύγχρονης οικογένειας Triumph Bonneville. Αποδίδει 103.5 ίππους στις 7,750 σ.α.λ. και 112 Nm ροπής που είναι διαθέσιμη μόλις στις 4,250 σ.α.λ., προσφέροντας πλούσια δύναμη από χαμηλά κάτι που την κάνει πραγματικά απολαυστική.

Ξεχωριστή θέση στον εξοπλισμό της TFC έχουν τα τελικά εξάτμισης τιτανίου της Akrapovič. Εκτός από το χαμηλότερο βάρος σε σχέση με μια συμβατική εξάτμιση, προσφέρουν πιο γεμάτο και χαρακτηριστικό ήχο, ενισχύοντας τόσο τις επιδόσεις όσο και τον κορυφαίο χαρακτήρα της συλλεκτικής έκδοσης.

Στα ηλεκτρονικά βοηθήματα του αναβάτη περιλαμβάνονται το Triumph Shift Assist, τρία προγράμματα οδήγησης (Sport, Road και Rain), cornering ABS βελτιστοποιημένο για χρήση στις στροφές, καθώς και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control). Η Triumph χρησιμοποιεί πιο συμπαγή, πολυλειτουργικά πίσω φώτα τύπου “bullet”, μαζί με αντίστοιχα μικρά LED φλας μπροστά. Ο LED προβολέας αποτελεί πλέον στάνταρ εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις της σειράς 1200.

Το πακέτο ολοκληρώνεται με έγχρωμη οθόνη TFT και θύρα φόρτισης USB-C στο τιμόνι, ώστε ο αναβάτης να έχει εύκολη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και να μπορεί να φορτίζει τις ηλεκτρονικές του συσκευές κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η Triumph θα κατασκευάσει μόλις 750 μονάδες της Speed Twin 1200 TFC 2027 για ολόκληρο τον κόσμο. Η νέα Triumph Speed Twin 1200 TFC είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στις Ευρωπαϊκές αγορές, με την τιμή της να ξεκινά από περίπου 22,000 €, ανάλογα με τη χώρα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Οκτώβριο του 2026.

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα TFC, κάθε μοτοσυκλέτα θα φέρει μοναδική αρίθμηση στην πάνω πλάκα τιμονιού, υπογραμμίζοντας τον συλλεκτικό της χαρακτήρα.