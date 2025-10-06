του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph σύντομα θα παρουσιάσει τις νέες εκδόσεις RX και Moto2 της μεσαίας κατηγορίας γυμνών Street Triple. Η Triumph Street Triple RS είναι μία από τις πιο σπορ και ευέλικτες μοτοσυκλέτες καθώς είναι ελαφριά, ευκολοδήγητη και έχει την κατάλληλη δύναμη από τον θρυλικό τρικύλινδρο κινητήρα της Triumph.

Η μάρκα έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με τους τρικύλινδρους κινητήρες και η Street Triple κουβαλά αυτή την κληρονομιά σαν παράσημο. Και η τελευταία εξέλιξη αυτής της μοτοσυκλέτας είναι συναρπαστική.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Motorcycle.com, η Triumph ετοιμάζει όχι μία, αλλά δύο νέες ειδικές εκδόσεις για το 2026: την Street Triple 765 RX και την επιστροφή της έκδοσης Moto2. Και οι δύο εκδόσεις επιβεβαιώθηκαν μέσω τροποποιημένης καταχώρησης στο Συμβούλιο προστασίας του περιβάλλοντος της Καλιφόρνια (CARB) — μια ένδειξη που συνήθως προαναγγέλλει τι έρχεται στη σειρά παραγωγής.

Η RX δεν είναι καινούρια για την Triumph. Η τελευταία φορά που είδαμε αυτή την έκδοση ήταν στην Speed Triple 1200 RX. Η μοτοσυκλέτα απέκτησε πιο επιθετική εργονομία με clip-on τιμόνια και πιο ψηλά μαρσπιέ, εξάτμιση Akrapovič και κορυφαίο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σταμπιλιζατέρ της Öhlins. Η 1200 RX δεν ήταν μόνο για δύναμη. Ήταν για την αίσθηση. Έφερνε τον αναβάτη πιο κοντά στην εμπειρία μιας αγωνιστικής μοτοσυκλέτας, διατηρώντας οριακά τη δυνατότητα να κινείται άνετα στο δρόμο.

Η νέα Street Triple RX είναι λογικό να έχει παρόμοιες τροποποιήσεις από την υπάρχουσα RS, ήδη μία από τις πιο σπορ μεσαίου κυβισμού γυμνές μοτοσυκλέτες, αλλά με ακόμη πιο αγωνιστική εργονομία. Τιμόνι σε πιο χαμηλή θέση, πιο επιθετική θέση ποδιών και ίσως μια ελαφριά εξάτμιση που μειώνει το βάρος και προσθέτει ήχο.

Η Speed Triple RX κυκλοφόρησε σε χρώμα Triumph Performance Yellow με carbon λεπτομέρειες, οπότε δεν θα ήταν έκπληξη αν δούμε και την Street Triple σε παρόμοιους χρωματισμούς. Το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι μια μοτοσυκλέτα που διατηρεί την ευελιξία της 765 αλλά αποκτά την αγωνιστική αίσθηση μιας supersport χωρίς το πλήρες φέρινγκ.

Υπάρχει όμως και η έκδοση Moto2. Η Triumph παρουσίασε αυτή την έκδοση το 2023 και το 2024 με την Street Triple 765 Moto2 Edition και οι αναβάτες την λάτρεψαν. Αυτή η μοτοσυκλέτα είχε αρκετά μέρη από ανθρακονήματα, αναρτήσεις Öhlins και σχεδόν αγωνιστική εργονομία. Ήταν, με κάθε έννοια, μια μοτοσυκλέτα της Moto2 χωρίς φέρινγκ, αλλά με καθρέφτες και φώτα. Έτσι, η έκδοση Moto2 του 2026 θα μπορούσε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη και να διαθέτει πιρούνια Öhlins NIX30 και πίσω αμορτισέρ TTX36, δηλαδή εξαρτήματα που βρίσκεις σε κανονικές superbike. Τα carbon μέρη είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιστρέψουν, όπως και μια αριθμημένη παραγωγή για έξτρα αποκλειστικότητα. Αν θα έχει το ίδιο έντονο κίτρινο χρώμα ή κάτι καινούριο, μένει να φανεί, αλλά η Triumph σίγουρα θα κάνει το μοντέλο να ξεχωρίζει.

Το πιο εντυπωσιακό με την έκδοση Moto2 είναι ότι ενσωματώνει την αγωνιστική εμπειρία της Triumph. Από τότε που έγινε ο επίσημος προμηθευτής κινητήρων για την Moto2 το 2019, η Triumph έχει χτίσει σοβαρό αγωνιστικό κύρος. Η έκδοση Moto2 παίρνει αυτή τη σύνδεση και την κάνει απτή. Είναι μία γυμνή supersport με απόλυτο χαρακτήρα και οι αναβάτες λατρεύουν τέτοιου είδους μοτοσυκλέτες.

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Triumph διπλασιάζει αυτό που αγαπούν οι αναβάτες στη μάρκα. Η Speed Triple RX απέδειξε ότι υπάρχει αγορά για ειδικές, αγωνιστικού ύφους streetfighter εκδόσεις. Μεταφέροντας την ίδια ιδέα στην Street Triple, η Triumph δίνει στους αναβάτες μεσαίου κυβισμού την ευκαιρία να γευτούν κάτι σπάνιο. Η RX υπόσχεται να είναι μια καθαρά σπορ streetfighter. Η έκδοση Moto2, από την άλλη, είναι μία Triumph με πιο αγωνιστικό χαρακτήρα.

Όσο για την παρουσίαση, η EICMA τον Νοέμβριο φαίνεται να είναι η προφανής σκηνή για το ντεμπούτο. Ωστόσο, λόγω της στενής σχέσης της έκδοσης Moto2 με τους αγώνες, δεν αποκλείεται να την παρουσιάσουν στο GP της Βαλένθια στα μέσα Νοεμβρίου. Όπως και να έχει, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα τις δούμε.