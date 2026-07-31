του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph πρόσθεσε ακόμη μία επιτυχία σε μια ήδη εξαιρετική σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MX2 του 2026, καθώς ο Guillem Farres κατέκτησε την 4η συνεχόμενη νίκη του σε Grand Prix, αυτή τη φορά στην Τσεχία.

Η Bρετανική εταιρεία με έδρα το Hinckley φαίνεται πως χτίζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross, καθώς συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές νίκες στην κατηγορία MX2.

Τη νέα αυτή επιτυχία χάρισε ο αναβάτης της Triumph Factory Racing, Guillem Farres, ο οποίος έχει υπογράψει και τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες της ομάδας. Το εντυπωσιακό σερί ξεκίνησε στον 10ο Γύρο του πρωταθλήματος, στην Πορτογαλία, όπου ο Ισπανός πέτυχε τη 2η φετινή του συνολική νίκη.

Από τότε, ο Farres και η Triumph TF 250-X αποδείχθηκαν σχεδόν ασταμάτητοι. Στον Αγώνα της Νότιας Αφρικής προκρίθηκε 2ος, όμως στους δύο Αγώνες της Κυριακής κυριάρχησε, κατακτώντας και τα δύο σκέλη και συγκεντρώνοντας το απόλυτο των 50 βαθμών.

Το ίδιο ακριβώς πέτυχε και στον Βρετανικό Γύρο του πρωταθλήματος, τον 12ο της σεζόν, όπου ήταν επικεφαλής και στα δύο σκέλη, προσθέτοντας ακόμη 50 βαθμούς στη συγκομιδή του.

Στην Τσεχία, ωστόσο, το νικηφόρο σερί του σε επιμέρους Αγώνες διακόπηκε για πρώτη φορά μετά τον 9ο Γύρο της σεζόν στην Ιταλία. Ο Farres κέρδισε το 1ο σκέλος, όμως στο 2ο ηττήθηκε από τον αναβάτη της Husqvarna, Liam Everts.

Παρότι δεν κατάφερε να σημειώσει 8η συνεχόμενη νίκη σε επιμέρους Αγώνα, συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς του τριημέρου, εξασφαλίζοντας έτσι την 4η διαδοχική συνολική νίκη του σε Grand Prix.

Πριν ξεκινήσει το εντυπωσιακό του σερί στην Πορτογαλία, ο Farres προσπαθούσε να καλύψει τη διαφορά από τον αναβάτη της KTM, Sacha Coenen, στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά πλέον προηγείται με διαφορά 33 βαθμών από τον βασικό του αντίπαλο στη μάχη του τίτλου.

Μετά τον Aγώνα στην Τσεχία, ο Farres δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που πέτυχα την 4η συνεχόμενη νίκη μου σε Grand Prix και συγκέντρωσα ακόμη περισσότερους πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα. Στο 2ο σκέλος έκανα μια καλή εκκίνηση, αν και όχι την καλύτερή μου, και ανέβηκα γρήγορα στη 2η θέση. Προσπάθησα να ακολουθήσω τον ρυθμό του Liam Everts, όμως οδηγούσε εξαιρετικά, οπότε αρκέστηκα στη 2η θέση, η οποία μου χάρισε τη συνολική νίκη. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το Σαββατοκύριακο και ανυπομονώ ήδη για τον επόμενο Αγώνα».

Η φετινή πορεία της Triumph αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του πρωταθλήματος MX2. Η TF 250-X αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική απέναντι σε καταξιωμένους κατασκευαστές όπως οι KTM, Husqvarna και GASGAS, ενώ η σταθερότητα του Guillem Farres, τον έχει μετατρέψει σε φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Με τη διαφορά να έχει φτάσει πλέον στους 33 βαθμούς, ο Farres βρίσκεται σε θέση ισχύος ενόψει των τελευταίων Γύρων του πρωταθλήματος. Παρ’ όλα αυτά, οι αντίπαλοί του αναμένεται να πιέσουν μέχρι το τέλος της σεζόν, με κάθε Grand Prix να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μάχη για τον τίτλο της MX2.