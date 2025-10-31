του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πιο ισχυρή Triumph Trident διαθέτει έναν ολοκαίνουργιο τρικύλινδρο κινητήρα 798 κ.εκ., έτοιμο να ανεβάσει το θρυλικό roadster σε νέο επίπεδο. Η Triumph έκανε αυτό που πολλοί περίμεναν παρουσιάζοντας ένα νέο, πιο δυνατό μέλος της οικογένειας Trident.

Πρόκειται για τη νέα Triumph Trident 800 του 2026, η οποία έχει επίσης έναν εντελώς νέο τρικύλινδρο κινητήρα 798 κ.εκ., με διάμετρο και διαδρομή 78.0mm x 55.7mm και λόγο συμπίεσης 13.2:1. Η μέγιστη ιπποδύναμη ανέρχεται στους 113 ίππους στις 10,750 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 82.6 Nm στις 8,500 σ.α.λ.. Φυσικά, διαθέτει εξατάχυτο κιβώτιο με υποβοήθηση Triumph Shift Assist.

Ο κινητήρας εδράζεται σε ένα πλαίσιο που θυμίζει έντονα το σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο της Trident 660. Εκτός από μερικούς επιπλέον επάνω σωλήνες που έχουν προστεθεί, πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο πλαίσιο, όμως η Trident 800 ξεχωρίζει πραγματικά χάρη στα αναβαθμισμένα εξαρτήματά της.

Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται η ανάρτηση, που αποτελείται από πιρούνι Showa ρυθμιζόμενο σε συμπίεση και επαναφορά, καθώς και αμορτισέρ Showa με ρυθμίσεις προφόρτισης και επαναφοράς.

Περισσότερη ισχύς σημαίνει και αυξημένες ανάγκες επιβράδυνσης και η Trident 800 ανταποκρίνεται με διπλές τετραπίστονες δαγκάνες φρένων εμπρός, έτοιμες να αναλάβουν το έργο.

Ο στόχος της είναι να προσφέρει τη χαρακτηριστική εμπειρία οδήγησης ενός τρικύλινδρου roadster της Triumph, βασισμένη στα δυνατά σημεία της Trident 660, συνδυάζοντας όμως και τα πιο ζωηρά χαρακτηριστικά του κινητήρα της ισχυρότερης σειράς Street Triple 765.

Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η Triumph ανακοίνωσε πως η Street Triple 765 R θα αφαιρεθεί από τη γκάμα για το 2026. Προς το παρόν, δεν έχει αναφερθεί κάτι παρόμοιο για την RS, οπότε μην ανησυχήσετε, μόνο η R αποσύρεται.

Τι άλλο έχει η Triumph Trident 800 του 2026;

Όλα τα σύγχρονα βοηθήματα καθώς περιλαμβάνει:

Τρία προγράμματα οδήγησης (Road, Sport και Rain)

ABS με ευαισθησία στην κλίση

Έλεγχο πρόσφυσης

Bluetooth συνδεσιμότητα

Στρογγυλή TFT οθόνη 3 . 5 ιντσών

5 ιντσών LED φώτα

Αυτόματα απενεργοποιούμενα φλας

Το ρεζερβουάρ χωράει 14 λίτρα και η μικρή καρίνα κάτω από τον κινητήρα μαζί με το μικροσκοπικό φέρινγκ μπροστά, της χαρίζουν μια ολοκληρωμένη και προσεγμένη εμφάνιση.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, οι πρώτες παραδόσεις στην αγορά θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2026, οπότε θα χρειαστεί λίγη υπομονή.

Διαθέσιμα χρώματα για την Trident 800 του 2026:

Ash Grey/Diablo Red

Carnival Red/Graphite

Jet Black

Triumph Trident 800 (2026)

Κινητήρας: 798 cc, υγρόψυκτος, 12 βαλβίδες, τρικύλινδρος σε σειρά

Κιβώτιο / Τελική μετάδοση: Εξατάχυτο, μετάδοση με αλυσίδα

Δηλωμένη ιπποδύναμη: 113 ίπποι στις 10,750 σ.α.λ.

Δηλωμένη ροπή: 82.6 Nm στις 8,500 σ.α.λ.

Πλαίσιο: Σωληνωτό ατσάλινο περιμετρικό

Εμπρός ανάρτηση: Ανάποδο πιρούνι Showa Separate Function 41 mm, ρυθμιζόμενο σε συμπίεση και επαναφορά με διαδρομή 120 mm

Πίσω ανάρτηση: Αμορτισέρ Showa, ρυθμιζόμενο σε επαναφορά με απομακρυσμένο ρυθμιστή προφόρτισης με διαδρομή 130 mm

Εμπρός φρένα: Διπλές δαγκάνες J.Juan τετραπίστονες, δίσκοι 310 mm με ABS

Πίσω φρένο: Δαγκάνα J.Juan μονοπίστονη, δίσκος 220 mm με ABS

Γωνία κάστερ / ίχνος: 24,5° / 109 mm

Μεταξόνιο: 1,402 mm

Ύψος σέλας: 810 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 14 λίτρα

Ελαστικά:

Εμπρός: Michelin Road 5, 120/70R17

Πίσω: Michelin Road 5, 180/55R17

Δηλωμένο βάρος (πλήρες/με υγρά): 198 κιλά