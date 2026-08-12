του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο επίσημος φιλανθρωπικός συνεργάτης του MotoGP™, η Two Wheels for Life επέστρεψε στο Silverstone δυναμικά, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ στη συγκέντρωση χρημάτων κατά τη διάρκεια του Βρετανικού GP.

Η Two Wheels for Life λοιπόν, συγκέντρωσε το ποσό-ρεκόρ των 234.000€ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του GP of Champions, στο πλαίσιο του αγωνιστικού τριημέρου του Qatar Airways Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Τα χρήματα αυτά υποστηρίζουν άμεσα τα προγράμματα της Two Wheels στην Γκάμπια, την Νιγηρία, το Λεσότο και το Μαλάουι, παρέχοντας ζωτικής σημασίας μέσα μεταφοράς για υπηρεσίες υγείας σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες κοινότητες.

Από την Πέμπτη 6 Αυγούστου έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Η Two Wheels for Life διοργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις, δημοπρασίες και μοναδικές εμπειρίες, φέρνοντας τους φίλους των αγώνων πιο κοντά στη δράση του MotoGP από ποτέ.

Το GP of Champions ξεκίνησε την Πέμπτη με 750 καλεσμένους στο MotoGP Experience Day της Two Wheels, προσφέροντας στους συμμετέχοντες αποκλειστική πρόσβαση στο paddock, ώστε να βρεθούν δίπλα στους αναβάτες και τις ομάδες καθώς προετοιμάζονταν για το αγωνιστικό τριήμερο.

Την Πέμπτη άνοιξε επίσης ο χώρος στάθμευσης για κράνη και αγωνιστικές φόρμες, που διαχειρίζεται η Two Wheels, για τους επισκέπτες που ταξίδεψαν με μοτοσυκλέτα στο Silverstone. Ο χώρος παρέμεινε ανοιχτός έως και την Κυριακή.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Silverstone Challenge στο MotoGP’s Racing for the Future Truck, στην Fan Zone. Περισσότεροι από 150 φίλοι των αγώνων έκαναν δωρεά για να οδηγήσουν στον Προσομοιωτή του MotoGP, με τον ταχύτερο γύρο στην πίστα του Silverstone να κερδίζει μια μοναδική εμπειρία στη σχάρα εκκίνησης του MotoGP για δύο άτομα, κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Κυριακής.

Νικητής αναδείχθηκε ο 16χρονος Kacper Dubanowski, σημειώνοντας εντυπωσιακό χρόνο 1:55.699.

Η Παρασκευή περιλάμβανε επίσης μια μοναδική εμπειρία για 10 φίλους των αγώνων, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια βόλτα ως συνεπιβάτες στην πίστα του Silverstone, πάνω σε μια Ducati MotoEX2, με οδηγούς τον αναβάτη δοκιμών της Ducati Franco Battaini και τον πρώην αναβάτη Grand Prix Fonsi Nieto.

Οι δύο φιλανθρωπικές δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο και περιλάμβαναν μοναδικές εμπειρίες και αναμνηστικά από τον κόσμο του MotoGP και όχι μόνο. Τις δημοπρασίες παρουσίασαν οι παρουσιαστές του MotoGP TV Michael Hill, Suzi Perry και Gavin Emmett.

Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης αναβάτες από όλες τις ομάδες του MotoGP, οι οποίοι χαιρέτησαν το κοινό, μίλησαν για τη συναρπαστική μάχη για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και υπέγραψαν αποκλειστικά αναμνηστικά αντικείμενα, τα οποία τέθηκαν αμέσως σε δημοπρασία.

Οι δημοπρασίες του Σαββατοκύριακου συγκέντρωσαν συνολικά 122,000€, με τα σημαντικότερα αντικείμενα και εμπειρίες να περιλαμβάνουν:

• Μια μοναδική εμπειρία MotoGP στην Βαλένθια για τον τελευταίο Αγώνα της σεζόν, η οποία δημοπρατήθηκε για 8,400€.

• Ένα ζευγάρι εισιτηρίων για το δείπνο των FIM Award, την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων της FIM, στην Μάλαγγα της Ισπανίας, τα οποία δημοπρατήθηκαν για 5,800€.

• Μια VR46 Team Experience για δύο άτομα κατά τη διάρκεια του Grand Prix, η οποία δημοπρατήθηκε για 5,250€.

• Ένα υπογεγραμμένο κράνος ρέπλικα του Alex Marquez, το οποίο δημοπρατήθηκε για 4,900€.

• Ένα ζευγάρι μπότες του Alex Marquez, οι οποίες δημοπρατήθηκαν για 4,000€.

• Μια αγωνιστική φόρμα ρέπλικα του Barry Sheene από την Dainese, η οποία δημοπρατήθηκε για 3,600€.

• Πάσα για το Grid του Αγώνα Sprint, τα οποία δημοπρατήθηκαν για 3,300€.

• Μια MotoGP Village Experience, η οποία δημοπρατήθηκε για 2,900€.

Τέλος, την Κυριακή, η Two Wheels φιλοξένησε διάφορους νικητές των δημοπρασιών και καλεσμένους για μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη αγωνιστική δράση, με πρόσβαση στο VIP Village, το paddock, τις σχάρες εκκίνησης, την τελετή της απονομής και τις συνεντεύξεις Τύπου των Αγώνων MotoGP, Moto2 και Moto3.

Η νέα μορφή του “GP of Champions”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρυσι αντικαθιστώντας το “Day of Champions”, μετέφερε τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της οργάνωσης από την Πέμπτη πριν από το αγωνιστικό τριήμερο και τις επέκτεινε σε όλη την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η συνιδρυτής και CEO της Two Wheels, Andrea Coleman, δήλωσε:

«Το GP of Champions στο Silverstone είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη εκδήλωση της χρονιάς για εμάς και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η κοινότητα της μοτοσυκλέτας ενώθηκε για να υποστηρίξει την αποστολή της Two Wheels for Life, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε συγκεντρώσει ποτέ.

Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που φιλοξενούμε το GP of Champions, και προηγουμένως το Day of Champions, για περισσότερα από 35 χρόνια στο Βρετανικό Grand Prix. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας στο MotoGP και το Silverstone, καθώς και όλους τους αναβάτες και τις ομάδες για την απίστευτη γενναιοδωρία τους, που βοήθησε να γίνει αυτό το μεγαλύτερο GP of Champions που έχουμε διοργανώσει μέχρι σήμερα».