του Νεκτάριου Διατσίδη

Η νέα χρηματοδότηση της Ultraviolette προέρχεται από την TDK Ventures, το επενδυτικό σκέλος του Διεθνούς Ιαπωνικού κολοσσού ηλεκτρονικών ειδών. Και όλα αυτά μετά από πάνω από 70,000 προπαραγγελίες! Η ινδική κατασκευάστρια ηλεκτρικών μοτοσυκλετών Ultraviolette, διανύει αναμφίβολα μια συναρπαστική περίοδο εξέλιξης.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, η Ultraviolette ξεκίνησε δυναμικά σε έναν τομέα όπως οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, όπου πολλές startup επιχειρήσεις συγκέντρωσαν χρήματα για φιλόδοξα σχέδια που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και πιθανότατα πήραν τα λεφτά των υποστηρικτών μαζί τους.

Η Ultraviolette έχει διανύσει πολύ δρόμο από το 2019, όταν παρουσίασε για πρώτη φορά τον σχεδιασμό της F77. Μόλις λίγα χρόνια αργότερα, η εταιρεία έστρεψε το βλέμμα της σε αγορές εκτός Ινδίας, κάνοντας την πρώτη Διεθνή της εμφάνιση – πού αλλού; – στην EICMA.

Μέχρι τώρα, η εταιρεία δεν περιορίστηκε στη δημιουργία πρωτοτύπων αλλά κατασκευάζει πραγματικές μοτοσυκλέτες και τις παραδίδει σε πελάτες στην Ινδία, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει και τις πρώτες Διεθνείς συμφωνίες διανομής στην Ευρώπη. Πιστή όμως στη στρατηγική της, κοιτά πάντα μερικά βήματα μπροστά. Έτσι, συγκέντρωσε επιπλέον 18 εκατ. € από την TDK Ventures, θυγατρική της TDK, της Ιαπωνικής εταιρείας ηλεκτρονικών που οι περισσότεροι πιθανόν γνωρίζουμε από τις κασέτες και τα DVD.

Από τη σκοπιά της TDK, τώρα φαίνεται να είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει στην Ultraviolette. Και το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι η εταιρεία δηλώνει ότι έχει λάβει πάνω από 70,000 προπαραγγελίες για τα επαναστατικά μοντέλα Tesseract και Shockwave.

Φυσικά, είναι πάντα καλό να κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη όταν οι εταιρείες κάνουν τέτοιες ανακοινώσεις, γιατί πολλές φορές παρουσιάζουν τα πράγματα με τον πιο θετικό τρόπο. Αλλά αν αυτός ο αριθμός είναι έστω και κοντά στην πραγματικότητα, τότε είναι σίγουρα το είδος του αριθμού που θα ήθελε να έχει οποιαδήποτε κατασκευαστική εταιρεία, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή.

Πέρα από τα ίδια τα έσοδα από τις προπαραγγελίες, ένας τέτοιος αριθμός επιβεβαιώνει πως το προϊόν που η Ultraviolette έχει δημιουργήσει είναι αυτό που θέλει το κοινό. Το να βρεις τόσους πολλούς ανθρώπους πρόθυμους να στηρίξουν το νέο προϊόν με πραγματικά χρήματα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, σε οποιονδήποτε κλάδο. Η χρηματοδότηση από την TDK θα βοηθήσει την Ultraviolette να συνεχίσει να καινοτομεί και να αναπτύσσεται, τόσο στις αγορές στις οποίες έχει ήδη εισέλθει όσο και σε νέες στο μέλλον.

Μετά την F77 της Ultraviolette, τα μοντέλα Tesseract και Shockwave έρχονται δυναμικά. Ελπίζουμε σύντομα να έρθουν και στη χώρα μας και να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε καλύτερα, καθώς μια μικρή μερίδα ηλεκτρικών μοτοσυκλετών για μικρές αποστάσεις είναι ευπρόσδεκτες στην αγορά.