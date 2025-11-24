του Δημήτρη Διατσίδη

Η Vespa γιορτάζει 80 χρόνια με τις Primavera και GTS σε μια αναβιωμένη έκδοση της πράσινης απόχρωσης του 1946 Verde Pastello.

Η Vespa ετοιμάζεται για την 80ή της επέτειο και τη σηματοδοτεί με τον μόνο τρόπο που ξέρει: επιστρέφοντας στην ιστορία της και παρουσιάζοντας δύο ειδικές εκδόσεις με το όνομα Vespa 80th. Τόσο η Primavera όσο και η GTS δέχονται την ίδια μεταχείριση, με την ιδέα να συνδυάζεται η εμφάνιση του 1946 με την τεχνολογία και την άνεση της σύγχρονης γκάμας.

Στο επίκεντρο αυτών των επετειακών εκδόσεων, η πιο σημαντική αλλαγή από όλη τη γκάμα της Vespa είναι το χρώμα. Αυτό το συγκεκριμένο χρώμα έχει το όνομα Verde Pastello και είναι μια ωραία πράσινη απόχρωση που προέρχεται κατευθείαν από τα πρώτα αρχεία της εταιρείας. Είναι η ίδια απόχρωση που εμφανίστηκε στα πρώτα μοντέλα ενός χρώματος αμέσως μετά τον πόλεμο. Εκείνη την εποχή η Ευρώπη ξαναχτιζόταν από την αρχή και το σκούτερ έγινε σύμβολο αισιοδοξίας και δημιουργικότητας.

Η Vespa επιστρέφει σε αυτή την ενέργεια με τη νέα επετειακή σειρά. Το πράσινο δεν περιορίζεται μόνο στο αμάξωμα. Η Vespa διατήρησε το χρώμα και σε πολλές λεπτομέρειες που συνήθως θα τις τόνισε το χρώμιο ή θα ήταν μαύρες για να υπάρχει αντίθεση. Οι καθρέφτες, η χειρολαβή, τα περιγράμματα της μπροστινής ποδιάς, τα περιβλήματα των διακοπτών, ο βραχίονας της μπροστινής ανάρτησης και ακόμη και το μικρό κάλυμμα από το φως της πίσω πινακίδας ταιριάζουν με το σώμα. Το φινίρισμα είναι γυαλιστερό αλλά έχει μερικές σατινέ πινελιές, οπότε παρόλο που η παλέτα είναι απλή, η συνολική εμφάνιση είναι έντονη και έχει πολύ λεπτομέρεια. Η σέλα, τα μαρσπιέ και τα γκριπ χρησιμοποιούν μια ελαφρώς πιο σκούρα πράσινη απόχρωση, ώστε το σκούτερ να κρατά το συνολικό πράσινο χρώμα αλλά να χωρίζεται σε δύο τόνους.

Οι ζάντες είναι από τα πιο ωραία ρετρό στοιχεία καθώς μοιάζουν με τις παλιές σιδερένιες ζάντες της Vespa 98 του 1946. Οι νέοι τροχοί έχουν στο σύνολό τους την ίδια εμφάνιση, αλλά είναι πλήρως ανανεωμένοι για την σύγχρονη χρήση χωρίς να προσθέτουν βάρος. Είναι βαμμένοι σε Verde Pastello με τη λεπτομέρεια “Est. 1946” ενσωματωμένη στον σχεδιασμό. Στην Primavera 80th, υπάρχει επίσης μια λειτουργική πλαϊνή γρίλια ψύξης του κινητήρα στα αριστερά, που την κάνει να μοιάζει ακόμη περισσότερο με την κλασική διάταξη.

Το κλασικό λογότυπο Vespa στην μπροστινή ποδιά συνοδεύεται από την αναγραφή της 80ής επετείου. Στον μπροστινό αποθηκευτικό χώρο στο ντουλάπι της εσωτερικής ποδιάς, υπάρχει το έμβλημα με το λογότυπο “80 years of Vespa Est. 1946” και είναι αρκετά διακριτικό ώστε να δείχνει ιδιαίτερο, τονίζοντας την περιορισμένη έκδοση χωρίς να φαίνεται από μακριά. Έτσι, με όλες τις παραπάνω λεπτομέρειες, η επετειακή Vespa σε αυτό το κλασικό πράσινο χρώμα τραβά την προσοχή και παρακινεί όσους την δουν από κοντά να προσέξουν όλες τις ιδιαιτερότητές της

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα δύο μοντέλα της 80ής επετείου έχουν σχεδιαστεί για να είναι συλλεκτικά και αυτό ανεβάζει σημαντικά την αξία τους. Αυτά τα μοντέλα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι των εορτασμών της Vespa στην Ρώμη, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου του 2026 σε μια εκδήλωση που θα είναι από τις μεγαλύτερες που έχει διοργανώσει ποτέ η εταιρεία, κάτι που ταιριάζει απόλυτα σε ένα σκούτερ που έχει αντέξει οκτώ δεκαετίες και έχει εμπνεύσει πάνω από 160 διαφορετικά μοντέλα. Η Vespa είναι μοναδική και ουσιαστικά έχει καθορίσει το Ιταλικό στιλ για ολόκληρες γενιές. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε όλη αυτή την «περιποίηση» από την εταιρία σε αυτό το Ιταλικό σύμβολο που ξεχωρίζει στους δρόμους σε όλο τον κόσμο.