του Δημήτρη Διατσίδη

Στο Λισούι – Ναντζίνγκ και την πίστα Jiangsu Wantrack International Circuit, η Vmoto ενισχύει τη συνεργασία της με τοπικούς φορείς και οργανισμούς στην Κίνα, εδραιώνοντας την παρουσία της σε μια κομβική αγορά για την αστική ηλεκτρική κινητικότητα.

Η επίσημη παρουσία και υποστήριξη των κυβερνητικών αρχών της Λισούι – Ναντζίνγκ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή τους στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Ο Jorge Lorenzo – θρύλος του MotoGP και πρεσβευτής της Vmoto – ηγήθηκε της εναρκτήριας παρέλασης οδηγώντας την Vmoto Stash, μαζί με καλεσμένους και νεαρούς αναβάτες.

ProDay China 2025 – Ένα νέο κεφάλαιο στην επέκταση της Vmoto στην Ασία

Η διοργάνωση της ProDay China 2025 στην πίστα Jiangsu Wantrack International Circuit σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξη της Vmoto στην Ασία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε μια από τις πιο στρατηγικές περιοχές για την αστική ηλεκτρική κινητικότητα.

Με την επίσημη υποστήριξη των τοπικών αρχών της επαρχίας Λισούι – Ναντζίνγκ, η εκδήλωση έφερε κοντά θεσμούς, συνεργάτες, διανομείς, πελάτες και Διεθνή ΜΜΕ, προσφέροντας μια ολοήμερη εμπειρία με παρουσιάσεις, συζητήσεις με τοπικούς εκπροσώπους, ανάλυση του οράματος της Vmoto και δοκιμές στην πίστα με τη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας.

Απόδοση και συγκίνηση στην πίστα

Ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα σημεία της ημέρας ήταν η εναρκτήρια παρέλαση, με επικεφαλής τον Jorge Lorenzo – 5 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή και πρεσβευτή της Vmoto – που οδήγησε την Vmoto Stash.

Ο Ισπανός πρωταθλητής οδήγησε στην πίστα συνοδευόμενος από προσκεκλημένους και νεαρούς αναβάτες, προσφέροντας συμβουλές οδήγησης και παρουσιάζοντας τις δυνατότητες των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών της Vmoto: άμεση επιτάχυνση, αθόρυβη ισχύ και ευελιξία στις στροφές.

Για τους συμμετέχοντες, ήταν μια μοναδική εμπειρία: δοκιμή ηλεκτρικών δικύκλων σε πραγματικές συνθήκες πίστας, με στόχο την κατανόηση της απόδοσης, της ευχρηστίας και της απόλαυσης οδήγησης.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τον Lorenzo να ηγείται της ομάδας, και αμέσως μετά τον ακολούθησε ο Graziano Milone – Πρόεδρος Στρατηγικής & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων | Παγκόσμιος Διευθυντής Marketing της Vmoto – οδηγώντας τη νέα STASH MY 2026 δίπλα στον Πρωταθλητή.

Μαζί, ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα της Stash: άμεση ηλεκτρική απόκριση, σταθερότητα στις στροφές και εκλεπτυσμένη οδική συμπεριφορά, αναδεικνύοντας τον σπορ χαρακτήρα και την τεχνολογική υπεροχή του πρότζεκτ της Vmoto.

Μια ημέρα θεάματος

Η ProDay China 2025 μετέτρεψε την πίστα Jiangsu Wantrack σε μια μοναδική σκηνή, όπου ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και εμβληματικά σπορ μοντέλα μοιράστηκαν το οδόστρωμα, προσφέροντας στους καλεσμένους ένα ανεπανάληπτο θέαμα και έναν νέο τρόπο να γιορτάσουν το πάθος για τις δύο ρόδες.

Μέσα από αυτή την ειδική έκδοση της ProDay, η Vmoto ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της με θεσμούς και τοπικούς φορείς στην Κίνα, με σκοπό την υποστήριξη της εξέλιξης της αστικής ηλεκτρικής κινητικότητας και την εδραίωση του ρόλου της στην Ασιατική αγορά – περιοχή – κλειδί για την ανάπτυξη του κλάδου.

Η συμμετοχή των τοπικών αρχών της Λισούι – Ναντζίνγκ έδωσε επίσημο χαρακτήρα στην πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση των τοπικών κυβερνήσεων στην καινοτομία και το δυναμικό της ηλεκτροκίνησης.

Δήλωση του Graziano Milone (Πρόεδρος Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης | Παγκόσμιος CMO της Vmoto):

«Αυτή η ProDay δεν είναι απλώς μια εκδήλωση: είναι ένα απτό δείγμα της δέσμευσής μας στην Κίνα, όπου στόχος μας είναι να χτίσουμε νέες σχέσεις και να ενισχύσουμε την παρουσία μας.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες και προσιτές ηλεκτρικές λύσεις που συνδυάζουν απόδοση και βιωσιμότητα, προς όφελος των πόλεων και των επαγγελματιών του κλάδου».

Η ProDay China στην Λισούι – Ναντζίνγκ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο στο παγκόσμιο όραμα της Vmoto: το Group συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του σε αγορές υψηλής ζήτησης, όπως η Κίνα και η Ασία, εδραιώνοντας τη βιομηχανική του ικανότητα και την τεχνογνωσία του για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ομαλή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Η ProDay China 2025 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της Vmoto στην Ασία, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και συνεργασίες, ενώ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παίκτη στην εξέλιξη της αστικής ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η Vmoto ευχαριστεί τις αρχές της Λισούι – Ναντζίνγκ, την πίστα Jiangsu Wantrack International Circuit, καθώς και όλους τους συνεργάτες, διανομείς και καλεσμένους που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Η Vmoto συνεχίζει να κοιτάζει μπροστά στις επόμενες εκδηλώσεις της με το ίδιο πνεύμα καινοτομίας, πάθους και δέσμευσης, συνεχίζοντας να χτίζει το μέλλον της αστικής ηλεκτροκίνησης.