Επιμέλεια: Νεκτάριος Διατσίδης

Μια νέα προσέγγιση της VMOTO στην αστική ηλεκτρική κινητικότητα, με επίκεντρο την προσβασιμότητα, την απλότητα, την τεχνολογία και την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Η VMOTO Limited ανακοινώνει με χαρά την παρουσίαση της νέας σειράς ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων CU και CUmini, που αναπτύχθηκε για να προσφέρει μια νέα ερμηνεία της καθημερινής αστικής κινητικότητας.

Το project δημιουργήθηκε με έναν ξεκάθαρο στόχο: να κάνει την αστική ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή, απλή και πρακτική για ένα ευρύτερο κοινό, μέσω ελαφριών, τεχνολογικά προηγμένων και εύχρηστων οχημάτων, σχεδιασμένων για την καθημερινότητα.

Η μεγάλη καινοτομία που εισάγει η σειρά CU βρίσκεται στην εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών ποιότητας σε ηλεκτρικά δίτροχα οχήματα που προσφέρονται σε εξαιρετικά προσιτό επίπεδο τιμής.

Τα μοντέλα CU και CUmini διατίθενται ήδη σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως και αντιπροσωπεύουν μια νέα γενιά αστικής κινητικότητας, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης στις σύγχρονες πόλεις.

Τα CU και CUmini έχουν σχεδιαστεί ώστε να κάνουν την αστική μετακίνηση πιο απλή και άμεση: πρακτική και γρήγορη φόρτιση παρόμοια με smartphone, τεχνολογία εκκίνησης οχήματος μέσω NFC, ευκολία χρήσης, μικρές διαστάσεις και προσβασιμότητα για χρήστες κάθε ηλικίας.

Όπως παρουσιάζεται και στη νέα Διεθνή καμπάνια “SEE YOU”, η έκδοση CUmini εισάγει επίσης, ως προαιρετικό χαρακτηριστικό, τη δυνατότητα εγκατάστασης πηδάλιων έκτακτης ανάγκης, επαναπροσδιορίζοντας με σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο την έννοια της απλής, λειτουργικής και προσιτής κινητικότητας που χαρακτήρισε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά αστικά οχήματα παγκοσμίως.

Το δημιουργικό concept “SEE YOU” προέρχεται επίσης από ένα άμεσο λογοπαίγνιο με το όνομα CU και το ίδιο το μήνυμα της καμπάνιας: να πούμε “αντίο” στην κίνηση, το αστικό άγχος, το υπερβολικό κόστος και την ολοένα πιο σύνθετη μετακίνηση, εισάγοντας μια πιο ελαφριά, έξυπνη και ανθρώπινη εμπειρία αστικής μετακίνησης.

Σύμφωνα με την VMOTO, το μέλλον της αστικής κινητικότητας θα επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε μικρά και προσβάσιμα οχήματα, σχεδιασμένα γύρω από τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες χρήσης, σε ένα περιβάλλον όπου οι περισσότερες αστικές διαδρομές είναι σύντομες και επαναλαμβανόμενες.

Ο Graziano Milone, Global CMO και Πρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του VMOTO Group, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που παρουσιάζουμε αυτό που θεωρούμε μια πραγματική αστική ηλεκτρική επανάσταση. Η δυνατότητα να προσφέρουμε σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους ένα προσιτό δίτροχο όχημα, τόσο σε επίπεδο τιμής όσο και ευκολίας χρήσης και τεχνολογίας, αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό επίτευγμα».

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καινοτομία πρέπει πρώτα απ’ όλα να βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να είναι πραγματικά προσβάσιμη σε όλους, χωρίς οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια».

«Η ανάπτυξη βιώσιμων, τεχνολογικών οχημάτων που σέβονται το περιβάλλον, παραμένοντας παράλληλα προσβάσιμα σε ένα ευρύ κοινό, αποτελεί θεμελιώδες μέρος της βιομηχανικής μας φιλοσοφίας και της παγκόσμιας αποστολής μας να εξηλεκτρίσουμε τον κόσμο».

Με την παρουσίαση της νέας σειράς CU και CUmini, η VMOTO ενισχύει περαιτέρω τη Διεθνή της θέση στον τομέα της αστικής ηλεκτρικής κινητικότητας, συνεχίζοντας να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις αφιερωμένες στη νέα γενιά αστικών μεταφορών.