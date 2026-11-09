Η VMOTO περνά σε μια νέα φάση Διεθνούς ανάπτυξης, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, με επενδύσεις στις υποδομές ενέργειας, τη φόρτιση και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες κινητικότητας.

Στην EICMA 2026 παρουσίασε το νέο CP Global Scooter και την επαγγελματική έκδοση CP-D, καθώς και τις ανανεωμένες σειρές μοντέλων MY 2027. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάπτυξη του VMOTO Energy, ενός προγράμματος δημιουργίας δικτύου ταχυφορτιστών σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

VMOTO: Ανάπτυξη και Διεθνής στρατηγική

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, η VMOTO σημείωσε αύξηση 140% στις πωλήσεις οχημάτων και περίπου 70% στα έσοδα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη θέση της στην επαγγελματική αγορά B2B, να διευρύνει την παρουσία της στην ιδιωτική αγορά B2C και να κερδίσει μερίδιο στην Ευρώπη και σε άλλες σημαντικές Διεθνείς αγορές.

Η εμπειρία της εταιρείας στον τομέα της επαγγελματικής μετακίνησης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Τα εκατομμύρια χιλιόμετρα που έχουν καλύψει τα οχήματα των στόλων της σε απαιτητικές καθημερινές συνθήκες έχουν συμβάλει στην εξέλιξη λύσεων με έμφαση στην αξιοπιστία, την αντοχή και την αποδοτικότητα.

VMOTO Energy: Οι υποδομές φόρτισης στο επίκεντρο

Το νέο πρόγραμμα VMOTO Energy βασίζεται στην εξέλιξη του EMS (Electric Mobility Solution) και στοχεύει στη δημιουργία δικτύου Fast Charging Stations σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αξιοποιώντας την εμπειρία από αντίστοιχες δραστηριότητες στην Ασία και τη Νότια Αμερική.

Το σχέδιο προβλέπει συνεργασίες με επενδυτές, βιομηχανικούς εταίρους, εμπορικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και το δίκτυο διανομής της VMOTO. Οι σταθμοί θα μπορούν να εγκαθίστανται σε πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα, πρατήρια καυσίμων, χώρους στάθμευσης και άλλες τοποθεσίες με αυξημένη κίνηση.

Παράλληλα, οι αντιπρόσωποι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες φόρτισης, συμπληρώνοντας τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων τους. Το δίκτυο θα εξυπηρετεί ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα της VMOTO, αλλά και άλλων κατασκευαστών, εφόσον υπάρχει συμβατότητα ή κατάλληλος προσαρμογέας.

Το EMS περιλαμβάνει τρεις βασικές λύσεις: Ταχυφορτιστές, σταθμούς ταχείας φόρτισης και συστήματα αντικατάστασης μπαταριών. Σημαντικό ρόλο έχουν οι μπαταρίες HPT (High Performance Technology), που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη φόρτιση και μικρότερες διαστάσεις, καθώς και οι δυνατότητες Type 6. Οι σταθμοί ταχείας φόρτισης της VMOTO επιτρέπουν την επαναφόρτιση σε περίπου 30 λεπτά, για συγκεκριμένες συμβατές διαμορφώσεις μπαταριών, περιορίζοντας έτσι τον χρόνο ακινητοποίησης των οχημάτων. Οι ψηφιακές πλατφόρμες χρησιμοποιούν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση οχημάτων και μπαταριών, τη διαχείριση στόλων και τον προγραμματισμό διαδρομών και στάσεων φόρτισης.

CP Global Scooter: Νέο ηλεκτρικό scooter για Διεθνείς αγορές

Η παγκόσμια πρεμιέρα του CP Global Scooter αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις της VMOTO. Το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει προσιτή και τεχνολογικά προηγμένη ηλεκτρική μετακίνηση, με διαφορετικές επιλογές μπαταριών και επιδόσεων ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις διαφορετικών αγορών.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω τροχό διαθέτει πιστοποίηση IP67, ονομαστική ισχύ 3 kW και μέγιστη 5.5 kW. Στην ισχυρότερη έκδοση, η επιτάχυνση από 0-50 km/h ολοκληρώνεται σε 5.8 δευτερόλεπτα, ενώ η ροπή στον πίσω τροχό ξεπερνά τα 179 Nm. Υπάρχουν τρία προγράμματα οδήγησης και συστήματα πέδησης SBS ή CBS, ανάλογα με την έκδοση.

Το CP προσφέρεται με τέσσερις διαμορφώσεις αποσπώμενων μπαταριών, σε μονή ή διπλή διάταξη: 74V/30Ah και 74V/45Ah τεχνολογίας ternary lithium, καθώς και 72V/24Ah LMFP και 76V/40Ah LFP. Με δύο μπαταρίες 74V/45Ah, η αυτονομία φτάνει έως τα 180 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WMTC Stage 3. Η προαιρετική ταχεία φόρτιση Type 6 υποστηρίζεται από τις εκδόσεις με μπαταρίες ternary lithium, επιτρέποντας φόρτιση από 0% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει συνδεσιμότητα 4G μέσω της εφαρμογής VMOTO, σύστημα πρόσβασης NFC, ψηφιακή οθόνη και αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα για κράνος. Στην ίδια πλατφόρμα βασίζεται και το CP-D, η ειδική έκδοση για διανομές και επαγγελματική χρήση.

VS4: Αναβαθμισμένο για επαγγελματική χρήση

Η VMOTO παρουσίασε επίσης το ανανεωμένο VS4, ένα ηλεκτρικό όχημα πολλαπλών χρήσεων με βελτιωμένες επιδόσεις και μεγαλύτερη αυτονομία. Απευθύνεται σε υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, διανομές και καθημερινή επαγγελματική χρήση.

Η γκάμα περιλαμβάνει ειδική έκδοση για τις αγορές της Αφρικής, σχεδιασμένη για εντατική μεταφορά επιβατών και φορτίων. Η ανθεκτική κατασκευή, η άνεση για οδηγό και συνεπιβάτη, καθώς και η συμβατότητα με τις λύσεις ταχείας φόρτισης και Battery Swapping του EMS, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της.

TS Street Hunter S MY 2027 και ανανεώσεις TC και TSX

Το TS Street Hunter S MY 2027 αποκτά βελτιώσεις σε επιδόσεις και τεχνολογία, τοποθετούμενο ανάμεσα στο κορυφαίο STASH και τα TC και TSX.

Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 110 χλμ./ώρα, με ηλεκτροκινητήρα ονομαστικής ισχύος 6 kW και μέγιστης 9.4 kW, ενώ η ροπή στον τροχό ανέρχεται σε 230 Nm. Διαθέτει δύο μπαταρίες νέας γενιάς, ABS και TCS, ενώ υποστηρίζει το σύστημα EMS και τη σύνδεση με την εφαρμογή VMOTO.

Παράλληλα, τα TC και TSX MY 2027 αποκτούν μπαταρίες νέας γενιάς και βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και τις επιδόσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ηλεκτρικής γκάμας.

GRAZIANO MILONE | Πρόεδρος Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Διευθυντής Μάρκετινγκ (CMO), Vmoto International.

«Στόχος μας τα επόμενα χρόνια είναι να εδραιώσουμε τη θέση της VMOTO μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών ηλεκτρικών δίτροχων και τρίτροχων οχημάτων παγκοσμίως για επαγγελματική χρήση, να αυξήσουμε το μερίδιό μας στην Ευρωπαϊκή αγορά B2C και να συνεχίσουμε τη Διεθνή μας επέκταση.

Επικεντρώνουμε τις επενδύσεις μας σε κατηγορίες όπου μπορούμε να προσφέρουμε τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας, επιδόσεων, αξιοπιστίας και τιμής. Πιστεύουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο οι μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες για τα ηλεκτρικά δίκυκλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε κατηγορίες αντίστοιχες με εκείνες των συμβατικών οχημάτων 50-150 κ.εκ. Σε αυτή την κατηγορία, οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τα οικονομικά και πρακτικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής μετακίνησης.

Μετά από χρόνια αστάθειας, η αγορά ηλεκτρικών δικύκλων B2C παρουσιάζει σημάδια ωρίμανσης. Η αυτοκινητοβιομηχανία συνέβαλε στην εξοικείωση του κοινού με την ηλεκτρική κινητικότητα, ωστόσο θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι τα ηλεκτρικά δίκυκλα άνω των 15-20 kW να αποκτήσουν σημαντικούς όγκους πωλήσεων.

Η VMOTO παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη και διαθέτει ήδη τις απαραίτητες μηχανολογικές δυνατότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το project maxi-scooter που βασίζεται στην πλατφόρμα APD και παρουσιάστηκε στην EICMA πριν από τρία χρόνια. Σχεδιάζουμε τα οχήματά μας εσωτερικά και διαχειριζόμαστε άμεσα την πνευματική ιδιοκτησία των λύσεων υλικού και λογισμικού. Όταν η τεχνολογία και η αγορά μπορέσουν να προσφέρουν αντίστοιχα οφέλη με εκείνα των μικρότερης ισχύος οχημάτων, θα είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε τη γκάμα μας στις κατηγορίες υψηλότερων επιδόσεων.

Προτεραιότητά μας είναι να εξελίσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε κατηγορίες όπου υπάρχει σαφές πλεονέκτημα, προσφέροντας στους διανομείς τα κατάλληλα εργαλεία για να προσεγγίζουν περισσότερους πελάτες και να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Θέλουμε προσιτά προϊόντα που προσφέρουν αξία τόσο στους αγοραστές όσο και στους πωλητές. Ανάπτυξη σημαίνει να κάνουμε καλά αυτό που γνωρίζουμε, συγκεντρώνοντας πόρους και τεχνογνωσία εκεί όπου αποδίδουν περισσότερο: ενισχύοντας την B2B δραστηριότητα, γινόμενοι πιο ανταγωνιστικοί στην B2C αγορά και κάνοντας την ηλεκτρική κινητικότητα φυσική επιλογή για περισσότερους ανθρώπους».

CHARLES CHEN | CEO & Διευθύνων Σύμβουλος Vmoto International:

«Μετά από 17 χρόνια αφοσίωσης και εμπειρίας στον κλάδο των ηλεκτρικών δικύκλων, η Vmoto έχει αποκτήσει πλέον σαφέστερη εικόνα αυτής της επαναστατικής πορείας.

Για τα επόμενα 4-5 χρόνια, η προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων, που θα εξυπηρετεί τόσο την επαγγελματική αγορά B2B όσο και την ιδιωτική B2C.

Έχουμε προσδιορίσει τέσσερις βασικές στρατηγικές αγορές, με την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή να βρίσκονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων μας. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις υποδομές φόρτισης, να ενισχύουμε τις συνεργασίες μας και να δημιουργούμε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, επιταχύνοντας τη μετάβαση από τις βενζινοκίνητες μοτοσυκλέτες στις ηλεκτρικές εναλλακτικές.

Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια ηλεκτροκίνηση βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ και η κατεύθυνση είναι πλέον σαφέστερη και πιο βέβαιη. Μαζί, δεν κατασκευάζουμε απλώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά διαμορφώνουμε το μέλλον της κινητικότητας.

Και όπως λέει το σύνθημά μας: Η ευτυχία είναι ένα ταξίδι»!

«Electrify Your World»: Η γκάμα VMOTO 2027 δίνει πρακτικό περιεχόμενο σε αυτή τη δέσμευση.