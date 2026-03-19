του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP™ επιστρέφει στη Βραζιλία το 2026 μετά από απουσία 22 ετών. Το πρώτο Brazilian GP πραγματοποιήθηκε το 1987 στην πίστα Autodromo Internacional Ayrton Senna, στην Goiânia, με νικητή τον Wayne Gardner με Honda. Η πίστα φιλοξένησε άλλα δύο Grands Prix (1988 και 1989), πριν η πίστα Autodromo Jose Carlos Pace, γνωστή και ως Interlagos circuit, στο Sao Paulo, φιλοξενήσει το GP της Βραζιλίας το 1992. Το 1995, το MotoGP επέστρεψε στην Βραζιλία για το Rio GP, στην πίστα Autodromo Internacional Nelson Piquet, στην Jacarepagua. Ο Αγώνας διεξαγόταν κάθε χρόνο έως το 2004, εκτός από το 1998.

Η πίστα Autodromo Internacional Ayrton Senna είναι η 33η διαφορετική πίστα που φιλοξενεί Αγώνα στη σύγχρονη εποχή του MotoGP. Με 31 γύρους προγραμματισμένους για τον Αγώνα MotoGP στο GP της Βραζιλίας, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός γύρων για Grand Prix από το US GP του 2013 στην Laguna Seca (32 γύροι). Οι χρόνοι γύρου αναμένεται να είναι περίπου στο 1:16 – οι ταχύτεροι στο ημερολόγιο – και η μέση ταχύτητα ανά γύρο αναμένεται να τοποθετήσει την πίστα στην πρώτη πεντάδα μαζί με τις Phillip Island, Buriram, Silverstone και Mugello.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ GOIÂNIA

Wayne Gardner 1 (1987) – Eddie Lawson 1 (1988) – Kevin Schwantz 1 (1989)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ GOIÂNIA: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

Νίκες GP: Honda 1 – Yamaha 1 – Suzuki 1

Η Honda κέρδισε τον πρώτο αγώνα MotoGP στη Goiânia, με τον Wayne Gardner. Η Honda έχει άλλα δύο βάθρα εκεί, με τον Gardner (P2 το 1988) και τον Eddie Lawson (P2 το 1989).

Η Yamaha έχει μία νίκη MotoGP στη Goiânia, με τον Lawson το 1988. Ο Lawson και ο Randy Mamola τερμάτισαν επίσης δεύτερος και τρίτος με Yamaha το 1987, ενώ ο Wayne Rainey ήταν τρίτος το 1989.

Οι Ducati, Aprilia και KTM δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα στη Goiânia.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΕ ΝΕΑ Ή ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Balaton Park (Hungary) – 2025: Marc Marquez (Ducati)

Buddh International Circuit (India) – 2023: Marco Bezzecchi (Ducati)

Mandalika Street Circuit (Indonesia) – 2022: Miguel Oliveira (KTM)

Algarve (Portugal) – 2020: Miguel Oliveira (KTM)

Buriram (Thailand) – 2018: Marc Marquez (Honda)

Red Bull Ring (Austria) – 2016: Andrea Iannone (Ducati)

Termas de Rio Hondo (Argentina) – 2014: Marc Marquez (Honda)

Circuit of the Americas (Americas) – 2013: Marc Marquez (Honda)

MotorLand Aragon (Aragon) – 2010: Casey Stoner (Ducati)

Silverstone (Great Britain) – 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)

Indianapolis Motor Speedway (Indianapolis) – 2008: Valentino Rossi (Yamaha)

Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italy) – 2007: Casey Stoner (Ducati)

Istanbul Park (Turkey) – 2005: Marco Melandri (Honda)

Laguna Seca (United States) – 2005: Nicky Hayden (Honda)

Shanghai International Circuit (China) – 2005: Valentino Rossi (Yamaha)

Lusail International Circuit (Qatar) – 2004: Sete Gibernau (Honda)

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

200 Την Κυριακή στο GP της Βραζιλίας, ο Jack Miller αναμένεται να εκκινήσει στον 200ό Αγώνα MotoGP της καριέρας του, γινόμενος ο 10ος αναβάτης που φτάνει αυτό το ορόσημο.

100 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το MotoGP™ της Βραζιλίας, θα είναι η 100ή του νίκη σε GP σε όλες τις κατηγορίες. Θα γίνει ο τρίτος αναβάτης που φτάνει αυτό το επίτευγμα, μαζί με τους Giacomo Agostini (122) και Valentino Rossi (115).

23 Αν ο Marc Marquez κερδίσει στην Goiânia, θα είναι η 23η διαφορετική πίστα στην οποία έχει κερδίσει στο MotoGP. Θα ισοφαρίσει τον Valentino Rossi, που έχει επίσης νίκες σε 23 διαφορετικές πίστες. Το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στον Mick Doohan με 24.

15 Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP, θα ανέβει μόνος στην τρίτη θέση της λίστας των αναβατών της Ducati με τις περισσότερες νίκες MotoGP (15), πίσω από τους Francesco Bagnaia (31) και τον θρύλο του MotoGP Casey Stoner (23).

ESTRELLA GALICIA 0,0 GRAND PRIX OF BRAZIL – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟ GP

5 Υπάρχουν πέντε αναβάτες στο grid που μπορούν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura και οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu.

4 Μετά τις νίκες στους τρεις τελευταίους Αγώνες, ο Marco Bezzecchi στοχεύει σε τέσσερις συνεχόμενες νίκες GP για πρώτη φορά. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που η Aprilia πετυχαίνει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο MotoGP.

4 Ο Bezzecchi στοχεύει επίσης σε τέταρτη συνεχόμενη pole position για πρώτη φορά.

2 Το Σάββατο στο GP της Βραζιλίας, η KTM στοχεύει να γίνει ο τρίτος κατασκευαστής με συνεχόμενες νίκες σε Sprint, μετά τις Ducati και Aprilia.

1 Ο rookie Moreira αναμένεται να γίνει ο πρώτος Βραζιλιάνος αναβάτης που αγωνίζεται σε MotoGP στην Βραζιλία μετά τον Alex Barros στο Rio GP το 2004. Ο Barros πέτυχε το πιο πρόσφατο βάθρο για Βραζιλιάνο αναβάτη εντός έδρας, τερματίζοντας 2ος στο Rio GP του 2000.