του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Maeving εξασφαλίζει σημαντική χρηματοδότηση για να επεκταθεί πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο και να προωθήσει τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες σε νέες αγορές.

Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δεν χρειάζονται πάντα ένα μεγαλόπνοο όραμα για να σταθούν. Σήμερα, είναι εύκολο να κυνηγά κανείς την υπερβολική ισχύ, την τεχνολογία και τον φουτουριστικό σχεδιασμό. Όμως μερικές φορές, η ιστορία αφορά απλώς μια σχετικά απλή μάρκα που αποκτά την υποστήριξη που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται τώρα η Maeving.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, η κατασκευάστρια εταιρία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών με έδρα το Κόβεντρι εξασφάλισε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, σε νέα χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια ουσιαστική ένεση κεφαλαίου που δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να σκεφτεί πέρα από την εγχώρια αγορά της. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 530,000 ευρώ, από το επενδυτικό κεφάλαιο West Midlands Co-Investment Fund, αλλά το ουσιαστικό είναι τι επιτρέπει η συνολική χρηματοδότηση. Η Maeving πλέον έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να αυξήσει την παραγωγή, να επεκταθεί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και να συνεχίσει να εξελίσσει ένα προϊόν που έχει ήδη διαμορφώσει ξεκάθαρη ταυτότητα.

Η Maeving δεν κυνηγά εντυπωσιακούς αριθμούς ή επιδόσεις που τραβούν τα πρωτοσέλιδα. Αυτό δεν ήταν ποτέ ο στόχος της. Ιδρυμένη από τους Will Stirrup και Sebastian Inglis-Jones, η μάρκα πάντα επένδυε στη λιτότητα. Οι μοτοσυκλέτες της είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι προσιτές και εύκολες στην καθημερινή χρήση, ενώ δίνουν μια διαφορετική αίσθηση στην οδήγηση που διαφοροποιείται από τις ηλεκτρικές. Αυτή η φιλοσοφία βοήθησε τη Maeving να ξεχωρίσει σε έναν χώρο όπου οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες συχνά κινούνται μεταξύ υπερπολυτελών και καθαρά χρηστικών επιλογών.

Τα βασικά μοντέλα της εταιρείας, όπως τα RM1 και RM1S, αντικατοπτρίζουν αυτή τη λογική. Η ισχύς προέρχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα στην πλήμνη του πίσω τροχού που αποδίδει περίπου 11 ίππους, τοποθετώντας τη μοτοσυκλέτα στην ίδια γενική κατηγορία με μια βενζινοκίνητη των 125 κ.εκ. Η τελική ταχύτητα φτάνει περίπου τα 120 χλμ./ώρα, αρκετά για αστική μετακίνηση και περιστασιακή χρήση σε αυτοκινητόδρομο. Δεν έχει κατασκευαστεί για να εντυπωσιάζει στα χαρτιά. Έχει κατασκευαστεί για να είναι πρακτική στην πραγματική ζωή.

Το αποσπώμενο σύστημα μπαταριών είναι το σημείο όπου η Maeving ξεχωρίζει πραγματικά. Κάθε μπαταρία ζυγίζει περίπου 15 κιλά και μαζί προσφέρουν περίπου 4.4 kWh χωρητικότητας. Η ανακοινωμένη αυτονομία στην πόλη φτάνει έως και τα 130 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης. Το πρακτικό πλεονέκτημα είναι η φόρτιση, καθώς οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν και να συνδεθούν σε μια απλή οικιακή πρίζα, χωρίς να απαιτείται ειδική υποδομή.

Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Maeving παραμένει σκόπιμα απλή. Ατσάλινο πλαίσιο, συμβατικές αναρτήσεις, όρθια θέση οδήγησης και καθαρός, λιτός σχεδιασμός. Υπάρχει τεχνολογία όπου είναι χρήσιμη, αλλά τίποτα δεν υπάρχει απλώς για εντυπωσιασμό στις προδιαγραφές. Αυτή η ισορροπία είναι πιθανότατα ένας από τους λόγους που οι επενδυτές βλέπουν μακροπρόθεσμο δυναμικό στη μάρκα.

Με περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ πλέον στη διάθεσή της, η Maeving μπορεί να επενδύσει ουσιαστικά στην παραγωγή, να αναπτύξει δίκτυα πωλήσεων και εξυπηρέτησης και να προσαρμόσει τις μοτοσυκλέτες της σε διαφορετικές αγορές. Για τον υπόλοιπο κόσμο, αυτό αξίζει προσοχής. Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες βρίσκουν σταδιακά τη θέση τους και μια μάρκα που εστιάζει στη χρηστικότητα αντί για τις υπερβολές μπορεί να κερδίσει την απήχηση των αναβατών που αναζητούν κάτι πιο αθόρυβο και εύκολο στην κατοχή για να κινηθούν στην πόλη.

Πάνω απ’ όλα, η χρηματοδότηση αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης. Όχι μόνο στην Maeving, αλλά και στην ιδέα ότι οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δεν χρειάζεται να διαθέτουν πολλά σύγχρονα ηλεκτρονικά και εντυπωσιακές καινοτομίες. Όσο πιο απλή είναι μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, τόσο πιο πολύ ταιριάζει με την ιδέα της ηλεκτροκίνησης.