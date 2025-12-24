του Νεκτάριου Διατσίδη

Η αναβιωμένη Phelon and Moore επιστρέφει δυναμικά, λανσάροντας ταυτόχρονα μοντέλα cruiser, adventure και σκούτερ σε μια ιδιαίτερα τολμηρή κίνηση για μια μάρκα που πολλοί αναβάτες δεν γνωρίζουν.

Ο κόσμος της μοτοσυκλέτας αγαπά την ιστορία, αλλά παραμένει αμείλικτος με την ουσία και τη συνάφεια. Τα παλιά ονόματα έχουν αξία μόνο αν μπορούν να σταθούν σε μια σύγχρονη, γεμάτη ανταγωνισμό αγορά και η επιστροφή της Phelon and Moore, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά τολμηρή.

Εκτός Ευρώπης, είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι αναβάτες να μην έχουν ακούσει ποτέ τη μάρκα. Κι όμως, επιστρέφει όχι με ένα ασφαλές μοντέλο, αλλά με ολόκληρη γκάμα: cruiser, adventure και σκούτερ. Πρόκειται για μια θαρραλέα προσπάθεια επανασύστασης.

Η Phelon and Moore ιδρύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στο Γιορκσάιρ και έγινε γνωστή για τις Panther μοτοσυκλέτες που ήταν σκληροτράχηλες, πρακτικές και με έντονο χαρακτήρα. Ήταν μοτοσυκλέτες για καθημερινές μετακινήσεις στη δουλειά, σε ταξίδια και μπορούσαν να μετατραπούν σε sidecar, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και σε πολεμικές περιόδους. Όπως πολλοί Βρετανοί κατασκευαστές, όμως, δεν άντεξε τον ανταγωνισμό των ελαφρύτερων και πιο σύγχρονων μοντέλων της δεκαετίας του ’60 και έκλεισε το 1967.

Σήμερα, η μάρκα επιστρέφει με σύγχρονη στρατηγική: Ευρωπαϊκός σχεδιασμός, παραγωγή στην Κίνα και έμφαση στην προσβασιμότητα αντί για καθαρή νοσταλγία. Δεν προσπαθεί να αναβιώσει το παρελθόν πιστά, αλλά να δημιουργήσει μοτοσυκλέτες που μπορούν να σταθούν στη σημερινή αγορά.

Η γκάμα είναι εντυπωσιακά ευρεία. Τα μοντέλα Panther είναι cruiser μεσαίου κυβισμού, φιλικά και άνετα, χωρίς το υπερβολικό βάρος και την «υποχρέωση τρόπου ζωής» που συχνά συνοδεύει την κατηγορία. Απευθύνονται σε αναβάτες που θέλουν χαλαρά ταξίδια και πρακτικότητα χωρίς υπερβολές.

Η σειρά Capetown κινείται στον χώρο των adventure, με ξεκάθαρη έμφαση στη χρηστικότητα. Δεν υπόσχεται ακρότητες τύπου Dakar, αλλά άνεση στον αυτοκινητόδρομο, σταθερότητα σε κακό δρόμο και ευκολία στη διαχείριση, ακόμα και φορτωμένες.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται τα σκούτερ Panthette. Αντί να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύον προϊόν, έρχονται πλήρως εξοπλισμένα: μεγάλες οθόνες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι και σύγχρονη σχεδίαση. Είναι ξεκάθαρο ότι η μάρκα κατανοεί πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας για πολλούς αναβάτες.

Κοινός παρονομαστής σε όλα τα μοντέλα είναι να μείνουν απλά και να διατηρηθεί η τιμή τους χαμηλή. Οι επιδόσεις βρίσκονται σε λογικά επίπεδα, η εργονομία δείχνει φιλική και ο εξοπλισμός πλούσιος χωρίς υπερβολές: TFT οθόνες, ABS, traction control, έλεγχος πίεσης ελαστικών και συνδεσιμότητα υπάρχουν σε όλη τη γκάμα.

Φυσικά, το εγχείρημα δεν είναι χωρίς ρίσκο. Η δημιουργία δικτύου, η υποστήριξη μετά την πώληση και η απόκτηση φήμης αξιοπιστίας απαιτούν χρόνο. Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται εύκολα, ειδικά από μια άγνωστη μάρκα.

Ωστόσο, περισσότεροι κατασκευαστές σημαίνουν περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ακόμη κι αν οι μοτοσυκλέτες της Phelon and Moore δεν καταλήξουν στο γκαράζ μας, η παρουσία της μάρκας πιέζει τη βιομηχανία να εξελιχθεί. Και αυτό, είναι συνήθως κάτι θετικό για όλους τους αναβάτες.