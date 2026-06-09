Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το δεύτερο σαββατοκύριακο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU 2026 πέρασε στην ιστορία στις 30-31 του Μαΐου.

Η ομάδα Wolf-Racing Motul WRRS BMW Motorrad έδωσε το παρόν με κέφι και προσήλωση, υποστηρίζοντας όλα αυτά που πρεσβεύει, έδωσε τον καλύτερο της εαυτό σε ένα διήμερο επιδόσεων.

Ο ανταγωνισμός στην κατηγορία F1000 του BMU πλέον έχει ανέβει ,και συνεχώς βλέπουμε νέα παιδιά να εμφανίζονται και φυσικά να δημιουργούν ένα κλίμα άλλου αέρα.

Με μία 6η και μία 5η θέση στην απαιτητική πίστα των Σερρών η ομάδα πήρε ένα καλό αποτέλεσμα.



Σχόλιο Γιώργου Παρασκευά Τeam Μanager & οδηγού:

“Αυτό το διήμερο θέλαμε σταθερότητα και επιδόσεις, και μιας και πάντα οι προσδοκίες μας είναι υψηλές (όχι όμως παράλογες). Καταφέραμε να διαχειριστούμε τα νέα δεδομένα των ελαστικών μας αρκετά καλά. Όταν επί σειρά ετών στήνεις κάτι με κάποια δεδομένα, είναι πολύ απαιτητικό και καμιά φορά αλλόκοτο να το αλλάξεις. Είναι πλέον πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που μας λείπουν, δεν είμαστε καθόλου μακριά από την κορυφή, και απλά η πίστα των Σερρών είναι το test μας. Τα σταθερά χαμηλά γυρολόγια μας και τις δυο μέρες, αλλά και η ταχύτητα με την οποία βρισκόμαστε εκεί, αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη δουλειά μας επιτυχημένη. Τα δε προϊόντα που χρησιμοποιούμε ώστε να επιτυγχάνουμε συνεχώς καλύτερα αποτελέσματα μας δίνουν αυτοπεποίθηση ως τεχνικούς και επισφραγίζουν τις επιλογές μας. Η συνέχεια στην πίστα της Ουγγαρίας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς εγώ προσωπικά και η ομάδα μου!”



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