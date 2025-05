του Δημήτρη Διατσίδη

Η Yamaha συνεργάζεται με τον φιλανθρωπικό οργανισμό από το 2022, για να τον υποστηρίξει στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική. Η συνεργασία έχει πλέον παραταθεί για τρία επιπλέον χρόνια.

Η Yamaha Motor Europe (YME) επέκτεινε τη συνεργασία της με τον ανθρωπιστικό οργανισμό Riders for Health για ακόμη τρία χρόνια. Οι Riders for Health είναι μια Διεθνής ΜΚΟ και κοινωνική επιχείρηση που προσφέρει αξιόπιστες μεταφορές για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, οι Riders for Health μεταμορφώνουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην αγροτική Αφρική, παρέχοντας αξιόπιστη μεταφορά για τους επαγγελματίες υγείας. Λειτουργώντας στην Γκάμπια, το Λεσότο, το Μαλάουι και τη Νιγηρία, ο οργανισμός εξοπλίζει τους εργαζόμενους της κοινότητας στον τομέα της υγείας με ανθεκτικές μοτοσυκλέτες, επιτρέποντάς τους να μετακινούνται σε απαιτητικά εδάφη και να φτάνουν σε απομακρυσμένες κοινότητες. Αυτή η πρωτοβουλία διασφαλίζει ότι οι βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι εμβολιασμοί, η θεραπεία ασθενειών και η μητρική φροντίδα, είναι προσβάσιμες σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο.

Οι μοτοσυκλέτες Yamaha AG έχουν ζωτικό ρόλο στην παροχή βασικών ειδών όπως είναι οι κουνουπιέρες για την πρόληψη της ελονοσίας, καθώς και στην υποστήριξη κλινικών ανοσοποίησης σε όλη την Αφρική. Κάθε χρόνο, από την έναρξη αυτής της συνεργασίας το 2022, η Yamaha υποστηρίζει την άντληση κεφαλαίων για την αγορά πρόσθετων μοτοσυκλετών AG, για το πρόγραμμα των Riders for Health στην Γκάμπια. Μέχρι το 2024, η Yamaha δώρισε ακόμη 48 νέες μονάδες AG100 με δικούς της πόρους, για να υποστηρίξει το πρόγραμμα της Γκάμπια. Επιπλέον, για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τον οργανισμό, η Yamaha έχει ορίσει τους Riders for Health ως τον κύριο χορηγό της ομάδας Ténéré Yamaha Rally, για την προώθηση του σκοπού τους. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Yamaha παρέχει και αναμνηστικά στο Two Wheels for Life, τον βραχίονα συγκέντρωσης χρημάτων των Riders for Health με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κληρώσεις με έπαθλα για την άντληση κεφαλαίων για τον οργανισμό. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 62,000 € μέσω αυτών των δραστηριοτήτων συγκέντρωσης χρημάτων.

Η συμφωνία στοχεύει στην περαιτέρω συνέχιση και ενίσχυση της υποστήριξης της Yamaha προς τους Riders for Health, ώστε να συνεχίσουν να κάνουν το ζωτικής σημασίας έργο τους:

Βοηθώντας στην αντικατάσταση και συντήρηση του στόλου μοτοσυκλετών Yamaha AG, ακόμη και σε άλλες περιοχές που δραστηριοποιούνται οι Riders for Health.

Συνεργαζόμενοι στενά με την Two Wheels for Life για την άντληση κεφαλαίων.

Ευαισθητοποιώντας σχετικά με το έργο, με την προώθηση εσωτερικών και εξωτερικών εκστρατειών επικοινωνίας προς όφελος των Riders for Health.

Συνεχίζοντας τη δωρεά μοτοσυκλετών AG με δικούς της πόρους.

Olivier Prévost, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Europe N.V.

«Με ενθουσιασμό και μεγάλη αφοσίωση ανανεώνουμε αυτή τη συνεργασία με τους Riders for Health, έναν οργανισμό που έχει τόσο θετικό και μετασχηματιστικό αντίκτυπο στις Αφρικανικές κοινότητες. Είναι τιμή μας να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Στην Yamaha, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ο αντίκτυπος στην κοινότητα βρίσκονται στην καρδιά της εταιρείας μας και πιστεύουμε στη χρήση των πόρων μας για να συμβάλουμε στη δημιουργία διαρκούς θετικής αλλαγής. Μαζί με τους Riders for Health θα συνεχίσουμε να προάγουμε ουσιαστικές αλλαγές και να χτίζουμε ένα πιο δίκαιο μέλλον που θα αναβαθμίζει τις λιγότερο εξυπηρετούμενες κοινότητες».

Kayode Ajayi, Διευθύνων Σύμβουλος των Riders for Health

«Είναι τιμή μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Yamaha, της οποίας η αφοσίωση στη δημιουργία θετικής επίδρασης στην κοινότητα ευθυγραμμίζεται τόσο στενά με τον αγώνα μας. Η δέσμευσή τους θα βοηθήσει στην επέκταση του χώρου δράσης μας, αλλά θα ενισχύσει και τον αντίκτυπο που μπορούμε να έχουμε μαζί».