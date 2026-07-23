του Νεκτάριου Διατσίδη

Δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης και αυτόματος συμπλέκτης. Είναι εντυπωσιακό ότι το 2026 η Yamaha εξακολουθεί να μην διαθέτει ένα υβριδικό μοντέλο παραγωγής, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι από όλους τους Ιάπωνες κατασκευαστές διαθέτει μία από τις μακρύτερες ιστορίες στην ανάπτυξη πρωτοτύπων που συνδυάζουν κινητήρες εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Yamaha Gen-Ryu

Ήδη από το 2005, η Yamaha παρουσίασε το πρωτότυπο Gen-Ryu, το οποίο συνδύαζε έναν ηλεκτροκινητήρα με τον τετρακύλινδρο κινητήρα των 599 κ.εκ. της YZF-R6 μέσω ενός πλανητικού συστήματος μετάδοσης, παρόμοιου με εκείνο του Toyota Prius. Αν και δεν εξελίχθηκε ποτέ σε μοντέλο παραγωγής, η ίδια φιλοσοφία συνεχίστηκε με το πρωτότυπο HV-X, που αναπτύχθηκε το 2007 και το 2008.

Yamaha HV-X

Το HV-X χρησιμοποιούσε τον δικύλινδρο κινητήρα του TMax 500, σε συνδυασμό με πλανητική μετάδοση που συνέδεε την ισχύ του θερμικού κινητήρα με αυτή ενός ηλεκτροκινητήρα. Ωστόσο, η οικονομική κρίση του 2008 ανάγκασε τους κατασκευαστές να περιορίσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εγκαταλειφθεί.

Σήμερα, η Yamaha επανέρχεται στην υβριδική τεχνολογία. Πέρυσι παρουσίασε τα πρωτότυπα Proto PHEV και Proto HEV, ενώ νέες αιτήσεις ευρεσιτεχνίας αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος κίνησης του Proto HEV και την ενσωμάτωσή του σε ένα maxi-scooter.



Yamaha Proto HEV

Το Proto HEV διαθέτει μονοκύλινδρο κινητήρα, δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο CVT με ιμάντα. Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα σειράς-παράλληλης διάταξης, που μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, μόνο με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με συνδυασμό και των δύο.

Ο πρώτος ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψαλιδιού και κινεί απευθείας τον πίσω τροχό, τροφοδοτούμενος από μια μεγάλη μπαταρία. Επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, ενώ ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση. Ο δεύτερος είναι συνδεδεμένος με τον στροφαλοφόρο άξονα και λειτουργεί τόσο ως ηλεκτροκινητήρας όσο και ως γεννήτρια, επιτρέποντας στον θερμικό κινητήρα να επαναφορτίζει τη μπαταρία όταν χρειάζεται.

Όταν απαιτείται μεγαλύτερη απόδοση, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνδέεται αυτόματα με το σύστημα συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης CVT μέσω ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη, ενώ ο πίσω ηλεκτροκινητήρας συνεχίζει να υποβοηθά την κίνηση. Υπάρχει επίσης λειτουργία Boost, όπου και οι δύο ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται με τον θερμικό κινητήρα για τη μέγιστη ισχύ και ροπή.

Οι νέες πατέντες επικεντρώνονται στην ομαλή, αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών τρόπων λειτουργίας χωρίς παρέμβαση του αναβάτη, καθώς και στην ενσωμάτωση του συστήματος σε ένα συμβατικής σχεδίασης maxi-scooter με επίπεδο πάτωμα και την κλασική προστατευτική ποδιά.

Το ερώτημα είναι αν η νέα προσπάθεια της Yamaha στα υβριδικά δίκυκλα θα αποδειχθεί πιο επιτυχημένη από εκείνη πριν από δύο δεκαετίες. Με ολοένα και περισσότερες πόλεις να εφαρμόζουν ζώνες μηδενικών εκπομπών, οχήματα όπως το Proto HEV θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ιδανική λύση, συνδυάζοντας ηλεκτρική κίνηση με τη μεγάλη αυτονομία ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.