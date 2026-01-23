του Νεκτάριου Διατσίδη

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατάθεσε η Yamaha δείχνει ένα χαμηλότερου κόστους ημιαυτόματο σύστημα που θα μπορούσε να τοποθετηθεί σχεδόν σε κάθε συμβατική μοτοσυκλέτα

Το αυτοματοποιημένο χειροκίνητο σύστημα μετάδοσης Y-AMT της Yamaha είναι ήδη διαθέσιμο σε αρκετά μοντέλα της γκάμας με τρικύλινδρους κινητήρες που βασίζονται στο μοντέλο MT-09, καθώς και στη σειρά με δικύλινδρους κινητήρες που προέρχονται από το MT-07. Ωστόσο, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια απλούστερη και φθηνότερη εκδοχή του συστήματος, η οποία θα μπορούσε να το κάνει ευκολότερο να το δούμε να εφαρμόζεται σε ακόμη περισσότερες μοτοσυκλέτες.

Όπως αποκαλύπτεται σε πολλαπλές νέες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το απλοποιημένο ημιαυτόματο σύστημα καταφέρνει να καταργήσει έναν από τους δύο σερβομηχανισμούς που χρησιμοποιούνται στη σημερινή διάταξη Y-AMT, επιτρέποντας τόσο στον συμπλέκτη όσο και στον επιλογέα ταχυτήτων να λειτουργούν ταυτόχρονα από έναν και μόνο ηλεκτρικό σερβομηχανισμό. Ο μηχανισμός αυτός συνδέεται με ένα απολύτως συμβατικό χειροκίνητο κιβώτιο και τοποθετείται εξωτερικά, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων. Ένας μηχανισμός συνδέσμων περιστρέφει τον οδοντωτό άξονα που κανονικά συνδέεται με τον λεβιέ, επιτρέποντας στον σερβομηχανισμό να εκτελεί την ίδια λειτουργία που συνήθως κάνει το αριστερό πόδι. Ένας δεύτερος σύνδεσμος, συνδεδεμένος στον ίδιο σερβομηχανισμό, χειρίζεται τον συμπλέκτη, αποσυμπλέκοντάς τον στιγμιαία την ίδια στιγμή που κινείται ο επιλογέας ταχυτήτων και κάνει την επανασύμπλεξη αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η αλλαγή.

Παρότι αυτή η απλοποιημένη διάταξη επιτρέπει αλλαγές ταχυτήτων με το πάτημα ενός κουμπιού ή ακόμη και πλήρως αυτόματα, ανάλογα με το λογισμικό της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου που χειρίζεται το σύστημα, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα του πώς η μοτοσυκλέτα μπορεί να σταματήσει με ταχύτητα ή να ξεκινήσει από στάση. Εκεί έρχεται το δεύτερο στοιχείο του σχεδιασμού της Yamaha, με τη μορφή ενός φυγοκεντρικού συμπλέκτη. Παρόμοιος με τους συμπλέκτες που συναντάμε στα σκούτερ και σε ορισμένες άλλες μοτοσυκλέτες του νέου κύματος ημιαυτόματων, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα BMW F450GS, ο φυγοκεντρικός συμπλέκτης της Yamaha αποσυμπλέκει όταν οι στροφές πέφτουν στο ρελαντί και επανασυμπλέκει όταν ανοίγει το γκάζι, επιτρέποντας ομαλές εκκινήσεις και στάσεις χωρίς σβήσιμο.

Η νέα καινοτομία της Yamaha συνδυάζει τη δυνατότητα να λειτουργεί ο συμπλέκτης ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αλλά και με μηχανικό τρόπο φυγοκεντρικά, μόλις οι στροφές ανέβουν πιο πάνω από το ρελαντί. Έχοντας δύο λειτουργίες με έναν σερβομηχανισμό, εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος και απλούστερο λογισμικό, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων της μοτοσυκλέτας.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Yamaha τονίζει ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχοντες κινητήρες και κιβώτια χωρίς σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό τους, επιτρέποντας την ταχύτερη εξάπλωση των ημιαυτόματων σε ένα ευρύτερο φάσμα μοντέλων.

Οι εικόνες του διπλώματος δείχνουν έναν δικύλινδρο κινητήρα με παράλληλη διάταξη, όμως υπάρχει προοπτική το απλοποιημένο σύστημα Y-AMT να προσαρμοστεί σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων, εφόσον η Yamaha διαπιστώσει ζήτηση για την τεχνολογία. Αν το κόστος μειωθεί αρκετά, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι μικρές μονοκύλινδρες μοτοσυκλέτες, που απευθύνονται σε αρχάριους αναβάτες, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό στόχο, χάρη στην ευκολία χρήσης που προσφέρει ένα αυτοματοποιημένο κιβώτιο.