του Δημήτρη Διατσίδη

Η κατάσταση όσον αφορά τον Αγώνα MotoGP που είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο στην Ντόχα του Κατάρ, ήταν ρευστή τον τελευταίο καιρό, λόγω των πολεμικών εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο. Αρχικά το grand Prix που είχε προγραμματιστεί για την Άνοιξη του 2026 αναβλήθηκε για τις 6-8 Νοεμβρίου, με την ελπίδα όλων ότι ο πόλεμος θα είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα. Όμως αυτό δεν έγινε και τις τελευταίες ημέρες – παρά τις απειλές του Ιράν για κλιμάκωση των επιθέσεων σε στόχους και στις Αραβικές χώρες όπου υπάρχουν Αμερικανικές βάσεις – το Κατάρ έχει δώσει διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια του Paddock του MotoGP και μάλιστα έχει πλάνο ασφαλούς απομάκρυνσης όλων, εάν αυτό χρειαστεί, ακόμη κι αν κλείσει ο εναέριος χώρος της περιοχής. Με αυτές τις διαβεβαιώσεις η MotoGP SEG αποφάσισε να μην ματαιώσει τον Αγώνα και κάλεσε τις ομάδες να δώσουν το παρόν στο Κατάρ, σύμφωνα και με τα μεταξύ τους συμβόλαια.

H Yamaha είναι η μόνη που δεν αποδέχτηκε το κάλεσμα και προχώρησε στην πιο κάτω ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της Yamaha

Μετά την τελευταία αξιολόγηση της κατάστασης στην Μέση Ανατολή, η Yamaha δεν έχει διαπιστώσει επαρκείς λόγους για να τροποποιήσει τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς που εφαρμόζει σε επίπεδο εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα, η Yamaha ενημέρωσε την MotoGP Group για την απόφασή της να μην συμμετάσχει στο Grand Prix του Qatar 2026.

Η απόφαση αυτή αντανακλά την αξιολόγηση της Yamaha με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή και είναι ανεξάρτητη από τα μέτρα που έχουν λάβει η MotoGP Group και ο διοργανωτής του αγώνα.

Η Yamaha παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο MotoGP και προσβλέπει στην επιστροφή της στους αγώνες στο Grand Prix της Πορτογαλίας.

Η αντίδραση ήταν η παρακάτω απάντηση:

Ανακοίνωση της MotoGP Group

Η MotoGP εκφράζει την απογοήτευσή της για την απόφαση της Yamaha να μην συμμετάσχει στο Grand Prix του Qatar. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι η ομάδα υπόκειται σε μια ευρύτερη εταιρική πολιτική που περιορίζει τα ταξίδια στην Μέση Ανατολή, δεν θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αντανακλά τις εκτενείς διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Έπειτα από διαβουλεύσεις με το Κράτος του Qatar, την πίστα Lusail International Circuit, ανεξάρτητους συμβούλους ασφαλείας, καθώς και στο πλαίσιο της συνεχούς διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου που εφαρμόζει η ίδια η MotoGP, δεν έχουμε λάβει καμία πληροφορία που να δικαιολογεί την αλλαγή των υφιστάμενων σχεδίων για τη διοργάνωση του αγώνα.

Σήμερα γνωστοποιήσαμε τη θέση αυτή, μαζί με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, σε όλους τους κατασκευαστές και τις ομάδες. Παράλληλα, χαιρετίζουμε την επιβεβαίωση από τις υπόλοιπες ομάδες του grid ότι θα αγωνιστούν στο Qatar και τις ευχαριστούμε για τη δέσμευσή τους.

Πέρα από τις συμβατικές επιπτώσεις που έχει η απόφαση της Yamaha στις συμφωνίες της με την MotoGP και την IRTA, η μη συμμετοχή της έχει και αγωνιστικές συνέπειες. Οποιαδήποτε αγωνιστική επίπτωση θα αντιμετωπιστεί από την FIM, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Στο τέλος της απάντησης ενσωματώνονται οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε αυτήν την απόφαση της Yamaha, η οποία απόφαση περιλαμβάνει μόνο την εργοστασιακή ομάδα του Ιαπωνικού εργοστασίου και την ομάδα Prima Pramac MotoGP, ενώ η υποστηριζόμενη ομάδα της Pramac που στην κατηγορία Moto 2 διεκδικεί το Πρωτάθλημα θα βρεθεί στο Κατάρ!