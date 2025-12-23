του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha προχωρά αποφασιστικά προς την ουδετερότητα άνθρακα. Ο κατασκευαστής μοτοσυκλετών έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να μειώσει τις εκπομπές του κατά 86% έως το 2050 και εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα για να το πετύχει με το υδρογόνο να αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου εορτασμού για τα 70 χρόνια της, η Yamaha φιλοξένησε μια σειρά από συζητήσεις, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν αυτές τις προσπάθειες βιωσιμότητας. Μία από τις τεχνολογίες που η Yamaha έχει αναδείξει την τελευταία δεκαετία είναι η χρήση του υδρογόνου σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, κάτι που επανέλαβε και σε αυτές τις παρουσιάσεις. Οι κινητήρες υδρογόνου έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα και δεν στερούνται την αίσθηση ενός παραδοσιακού κινητήρα εσωτερικής καύσης, σε αντίθεση με ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Τα τελευταία χρόνια, η Yamaha παρουσίασε διάφορα προϊόντα που κινούνται με υδρογόνο, όπως μια γεννήτρια, ένα σκούτερ, ένα όχημα αναψυχής εκτός δρόμου (ROV), ένα αμαξίδιο γκολφ, έναν εξωλέμβιο κινητήρα και τον V8 κινητήρα σε συνεργασία με την Toyota.

Ωστόσο, η τεχνολογία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς οι κατασκευαστές πρέπει να περιορίσουν τις ακανόνιστες καύσεις που συμβαίνουν κατά την εκτόνωση στους κυλίνδρους και τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου από αυτούς τους κινητήρες υδρογόνου. Η φύση της καύσης, η οποία παράγει νερό, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σκουριά και γαλακτωματοποίηση του λαδιού.

Παρόλα αυτά, η Yamaha συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες και έχει δείξει πρόοδο στην αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων. Ένα παράδειγμα είναι το Lexus ROV Concept, όπου η Yamaha παρείχε το βασικό όχημα και ανέπτυξε τον κινητήρα υδρογόνου για την Lexus. Η αυτοκινητοβιομηχανία, με την τεχνογνωσία της στα συστήματα κίνησης με υδρογόνο, βοήθησε στις δοκιμές και στη λεπτομερή ρύθμιση του συστήματος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι δύο Ιαπωνικές εταιρείες κατάφεραν να βελτιώσουν την απόδοση του συστήματος υδρογόνου και να αντιμετωπίσουν σε κάποιο βαθμό τα προβλήματα της ακανόνιστης καύσης. Η καύση του υδρογόνου είναι εντελώς διαφορετική από αυτή του μίγματος βενζίνης-αέρα και δεν ακολουθεί μια ομαλή εξάπλωση της φλόγας από την έναρξή της γύρο από το μπουζί μέχρι την εξάπλωσή της έως τα τοιχώματα του κυλίνδρου με αποτέλεσμα να χρειάζεται αρκετή βελτίωση αυτός ο τομέας. Ένα ακόμα πρόβλημα που περιορίστηκε είναι των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Επίσης, μειώθηκε και η συγκέντρωση υδρογόνου στα καυσαέρια κάτω από το 4%.

Το συγκεκριμένο ROV παραμένει σε επίπεδο πρωτοτύπου και τα οχήματα υδρογόνου που βλέπουμε εδώ δεν θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι μια τόσο μεγάλη μάρκα όπως η Yamaha παραμένει αφοσιωμένη στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, καθώς εργάζεται προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.