του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha ανακοίνωσε μια έκδοση της Ténéré 700 World Raid συμβατή με την άδεια A2 στην Ευρώπη.

Με τις μεγαλύτερες και ογκώδης μοτοσυκλέτες της μεσαίας κατηγορίας να απευθύνονται σε έμπειρους και μεγαλόσωμους αναβάτες, το γεγονός ότι η Yamaha έκανε το αδιανόητο και κατέστησε την Ténéré 700 World Raid συμβατή με Α2 είναι τεράστια υπόθεση. Ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία σε νέους αναβάτες να αποκτήσουν μια μεσαίου κυβισμού adventure μοτοσυκλέτα και ως αρχάριοι αναβάτες τουλάχιστον να έχουν περιορισμό στις επιδόσεις της ώστε να είναι πιο φιλική και ασφαλής.

Το μόνο που χρειάζεται η Yamaha να κάνει, είναι να περιορίσει τη μοτοσυκλέτα στους 47 ίππους, ώστε να καλύψει τα όρια της Α2. Χωρίς αποδυναμωμένο κινητήρα στις χαμηλότερες στροφές, απευθύνεται στους αρχάριους αναβάτες και δεν προσπαθεί απλώς να μοιάσει με την αυθεντική, αλλά παραμένει η ίδια έκδοση World Raid με πλήρης εκτός δρόμου δυνατότητες και χαρακτήρα. Η μόνη διαφορά είναι η μέγιστη ισχύς. Και αυτή είναι μια γενναιόδωρη κίνηση που έχει κάνει ένας κατασκευαστής προς νέους αναβάτες εδώ και πολύ καιρό.

Είναι πολύ σημαντικό ένας νέος αναβάτης να αποκτά μετά τις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης, μία τόσο όμορφη και ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα. Είναι ο γρήγορος δρόμος για να μάθουν οι νέοι αναβάτες να οδηγούν τόσο στην άσφαλτο όσο και στις χωμάτινες διαδρομές, με την ασφάλεια που προσφέρει η Ténéré 700 World Raid και που αποτελεί την αναβάθμιση της αγαπημένης Ténéré 700. Έχει τον δοκιμασμένο δικύλινδρο εν σειρά CP2 των 689 κ.εκ. και διαθέτει ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο και πραγματικά μεγάλη διαδρομή αναρτήσεων εμπρός και πίσω. Αλλά η υπογραφή της είναι το διπλό ρεζερβουάρ που χωρά 23 λίτρα, δίνοντας τεράστια αυτονομία χωρίς να έχει τεράστιο εξωτερικό όγκο για να εμποδίζει τις κινήσεις του αναβάτη.

Με γεμάτο ρεζερβουάρ ζυγίζει περίπου 220 κιλά, που είναι αρκετό βάρος για έναν αρχάριο αναβάτη, αλλά παραμένει φιλική για οδήγηση εκτός δρόμου όπου χρειάζεται όλη αυτή η αδράνεια κάποιες φορές για να διατηρηθεί καλύτερη ισορροπία. Το ύψος σέλας είναι επίσης αρκετό ώστε να υπάρχει και η ανάλογη διαδρομή της ανάρτησης αλλά και η απόσταση του κάτω μέρους του κινητήρα από το έδαφος. Για έναν νέο αναβάτη δεν αποτελεί την οικονομική μοτοσυκλέτα για τις καθημερινές μετακινήσεις, ούτε προσφέρει την ευκολία χειρισμών μιας μικρής μοτοσυκλέτας με χαμηλή σέλα. Η Ténéré 700 World Raid είναι μια πραγματική μοτοσυκλέτα περιπέτειας και δίνει τη χαρά της οδήγησης σε διαφορετικούς ρυθμούς και με πολλές δυνατότητες.

Οι αρχάριοι αναβάτες μπορούν νόμιμα να έχουν μια μοτοσυκλέτα που μοιάζει να είναι έτοιμη να περάσει από μια ειδική διαδρομή ράλι χωρίς καμία μετατροπή. Αυτό που χρειάζεται είναι μια μικρή εξοικείωση στους χειρισμούς και μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται με την πάροδο του χρόνου, για να κινηθεί σε εκτός δρόμου διαδρομές. Η Yamaha Ténéré 700 World Raid είναι πλέον διαθέσιμη για τους νέους αναβάτες που θέλουν να κρατήσουν για πολύ καιρό την πρώτη τους πραγματική μοτοσυκλέτα περιπέτειας και να κάνουν ταξίδια και διαδρομές εκτός δρόμου με άνεση και ασφάλεια.