του Δημήτρη Διατσίδη

Η νέα πρωτότυπη μοτοσυκλέτα της Yamaha με κινητήρα V4 για το MotoGP, θα κάνει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Misano με τον Augusto Fernandez.

Η Yamaha επιβεβαίωσε ότι η πολυαναμενόμενη πρωτότυπη μοτοσυκλέτα με κινητήρα V4 θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε Αγώνα στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο, που θα διεξαχθεί στο Misano τον επόμενο μήνα.

Ο Διευθυντής της Yamaha Racing, Paolo Pavesio, αποκάλυψε τα σχέδια για τη συμμετοχή του δοκιμαστή αναβάτη Augusto Fernandez με τη νέα μοτοσυκλέτα, μέσω έκτακτης συμμετοχής για τον Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Σεπτεμβρίου. Αν και μια “wild-card” έκτακτη εμφάνιση του V4 αναμενόταν για φέτος, το Misano ήρθε νωρίτερα από ό,τι προέβλεπαν πολλοί, με τον επόμενο εντός έδρας Aγώνα της Yamaha στο Motegi να θεωρείται αρχικά πιο πιθανός.

Όμως, μιλώντας κατά τη διάρκεια ανασκόπησης του Grand Prix Ουγγαρίας, ο Pavesio δήλωσε:

«Τελικά, έχω κάποια σημαντικά νέα να μοιραστώ. Για το Misano, στοχεύουμε να δούμε τον Augusto Fernandez να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τη νέα μας πρωτότυπη M1 με κινητήρα V4».

«Αυτό είναι ένα απτό σημάδι της δέσμευσής μας για το μέλλον. Συνεχίζουμε να πιέζουμε με αποφασιστικότητα για να πάρουμε το μέγιστο από κάθε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο».

«Ευχαριστούμε όλους για τη συνεχή υποστήριξη και ανυπομονούμε να σας δούμε (την επόμενη φορά) στην Βαρκελώνη».

Ο Fabio Quartararo επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι θα οδηγήσει τη νέα πρωτότυπη με τον V4 για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των Επίσημων Δοκιμών, την Δευτέρα μετά τον Αγώνα στο Misano.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευθεί χρόνοι γύρων για τη μοτοσυκλέτα, με την Yamaha να δηλώνει ότι το νέο μοντέλο θα αντικαταστήσει το υπάρχον με τον εν σειρά κινητήρα το 2026 μόνο εάν αποδειχθεί αρκετά γρήγορη.