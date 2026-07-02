του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha Motor Co., Ltd. ανακοινώνει ότι οι Jorge Martín και Ai Ogura θα είναι οι δύο αναβάτες της Yamaha Factory MotoGP Team στη νέα εποχή του MotoGP, η οποία ξεκινά με τη σεζόν του 2027.

Η Yamaha Motor Co., Ltd. με χαρά ανακοινώνει ότι οι Jorge Martín και Ai Ogura υπέγραψαν συμβόλαια με την Yamaha Factory MotoGP Team για τις αγωνιστικές περιόδους του MotoGP 2027 και 2028.

Καθώς το MotoGP ετοιμάζεται να εισέλθει σε μια νέα τεχνική εποχή το 2027, η Yamaha συνεχίζει να διαμορφώνει τα θεμέλια του μακροπρόθεσμου αγωνιστικού της προγράμματος, συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη εμπειρία ενός Παγκόσμιου Πρωταθλητή με ένα από τα πιο λαμπρά ανερχόμενα ταλέντα του αθλήματος.

Ο Jorge Martín εντάσσεται στην Yamaha ως ένας από τους κορυφαίους αναβάτες της σύγχρονης εποχής του MotoGP. Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP και νικητής πολλών Grand Prix, ο Ισπανός έχει καθιερωθεί χάρη στην εξαιρετική του ταχύτητα, την αποφασιστικότητα και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο.

Στο πλευρό του, ο Ai Ogura αντιπροσωπεύει το μέλλον τόσο της Yamaha όσο και του MotoGP. Έχοντας καθιερωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ως ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους νέους αναβάτες του πρωταθλήματος, ο Ιάπωνας εντάσσεται στην εργοστασιακή ομάδα σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της καριέρας του, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Yamaha.

Μαζί, οι Martín και Ogura συνθέτουν ένα δίδυμο αναβατών με συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, ιδανικό για να στηρίξει τις αγωνιστικές φιλοδοξίες της Yamaha καθώς το πρωτάθλημα εισέρχεται στη νέα του εποχή.

PAOLO PAVESIO

Διευθύνων Σύμβουλος, Yamaha Motor Racing

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τους Jorge και Ai στην Yamaha Factory MotoGP Team, καθώς εισερχόμαστε στη νέα εποχή του MotoGP το 2027. Η εξασφάλιση αναβατών αυτού του επιπέδου επιβεβαιώνει τις φιλοδοξίες μας και την εμπιστοσύνη μας στο αγωνιστικό μας πρόγραμμα.

Ο Jorge έχει ήδη αποδείξει ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αναβάτες του MotoGP, διαθέτοντας την ταχύτητα, την αποφασιστικότητα και τη νοοτροπία που απαιτούνται για να διεκδικεί νίκες και Παγκόσμιους Τίτλους. Περιμένουμε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αγωνιστική μας πρόοδο από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Η εξέλιξη του Ai κατά τη διάρκεια της τελευταίας σεζόν υπήρξε εντυπωσιακή. Το ταλέντο, η εργατικότητα και οι προοπτικές του μας κάνουν να πιστεύουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αναβάτες του πρωταθλήματος. Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υποδεχόμαστε έναν Ιάπωνα αναβάτη στην Εργοστασιακή Ομάδα της Yamaha».