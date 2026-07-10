του Νεκτάριου Διατσίδη

Αυτή είναι η έκτη φορά που η Yamaha κερδίζει βραβείο στην κατηγορία Design Concept των Red Dot Awards, ενώ οι τρεις από αυτές τις διακρίσεις αφορούν τα μοντέλα MOTOROiD.

H Yamaha MOTOROiD, όπως την περιγράφει η ίδια η Yamaha, είναι «σχεδιασμένη ώστε να μαθαίνει και να εξελίσσεται αυτόνομα, παρουσιάζοντας παράλληλα τη διαδικασία της ανάπτυξής της – ακόμη και τις αποτυχίες της. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική, όπου άνθρωποι και μηχανές μοιράζονται χρόνο, μαθαίνουν και εξελίσσονται μαζί».

Και υπάρχει συνέχεια.

Όλα αυτά προέρχονται από το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Yamaha για να ανακοινώσει ότι κέρδισε ακόμη ένα βραβείο Red Dot Design, αυτή τη φορά για τη νεότερη σχεδιαστική πρόταση του προγράμματος MOTOROiD (έχουμε πλέον φτάσει στο MOTOROiD:Λ, για όσους παρακολουθούν την εξέλιξη). Και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη πριν διαβάσουμε την επόμενη πρόταση.

«Αυτό το όραμα υλοποιείται μέσα από τρία βασικά στοιχεία: μάθηση ενισχυτικής νοημοσύνης (reinforcement learning) βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμό και χρωματισμούς που αντιμετωπίζουν ακόμη και την αποτυχία ως αξία, καθώς και ένα πλαίσιο κατασκευασμένο ώστε να επιτρέπει κινήσεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία».

Υποθέτουμε ότι η Yamaha δεν εννοεί απλώς πως η MOTOROiD:Λ μπορεί να παίζει παιχνίδια ρυθμού μέσα στο σπίτι. Γιατί; Επειδή λίγο παρακάτω αναφέρει:

«Μέσα από την MOTOROiD:Λ, η Yamaha Motor προτείνει μια νέα αντίληψη για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα αποκτούν μεγαλύτερη αξία όσο περνά ο χρόνος, μέσα από μια μακροχρόνια σχέση συντροφικότητας».

Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα αναλώσιμο προϊόν. Και σίγουρα δεν θυμίζει τη λογική της προγραμματισμένης απαξίωσης (planned obsolescence). Αντίθετα, η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας ρομποτικός φίλος πάνω σε δύο τροχούς. Ένας μακροχρόνιος ρομποτικός σύντροφος, που εξελίσσεται μαζί σου και προσαρμόζεται στις ανάγκες σου. Κατά κάποιον τρόπο όλο αυτό είναι… όμορφο. Φτάνει βέβαια να μην οδηγήσει κατά λάθος σε μία αποτυχημένη σχέση!

Όπως και να έχει, συγχαρητήρια στην Yamaha.

Πέρα από το εντυπωσιακό πρωτότυπο, η MOTOROiD:Λ αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία της κινητικότητας. Κατασκευαστές όπως η Honda, η BMW και η Kawasaki επενδύουν επίσης σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομης ισορροπίας και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, εξερευνώντας το πώς οι μοτοσυκλέτες του μέλλοντος θα μπορούν να γίνουν πιο ασφαλείς, πιο έξυπνες και περισσότερο εξατομικευμένες. Αν και τα περισσότερα από αυτά τα project βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, δείχνουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς την οποία κινείται ο κλάδος.

Το αν η MOTOROiD:Λ θα φτάσει ποτέ στην παραγωγή με τη σημερινή της μορφή παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, πολλές από τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτό – όπως η εξελιγμένη ισορροπία, η αναγνώριση του αναβάτη και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης – είναι πιθανό να αξιοποιηθούν σταδιακά σε μελλοντικά μοντέλα της Yamaha. Άλλωστε, η ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μοτοσυκλέτας έχει δείξει ότι αρκετές καινοτομίες που ξεκίνησαν ως εντυπωσιακά πρωτότυπα κατέληξαν, χρόνια αργότερα, να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Το βραβείο Red Dot αποτελεί ακόμη μία σημαντική διάκριση για την Yamaha και επιβεβαιώνει ότι η MOTOROiD δεν είναι απλώς μια σχεδιαστική άσκηση, αλλά μια πλατφόρμα έρευνας για τις μοτοσυκλέτες του μέλλοντος. Είτε δούμε κάποτε μια μοτοσυκλέτα που θα μπορεί να κινείται και να αλληλεπιδρά αυτόνομα είτε όχι, η τεχνογνωσία που αποκτάται μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα αναμένεται να επηρεάσει τις μοτοσυκλέτες παραγωγής των επόμενων ετών. Για την ώρα, η MOTOROiD:Λ παραμένει ένα συναρπαστικό δείγμα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και ο βιομηχανικός σχεδιασμός μπορούν να συνδυαστούν, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα ματιά στο μέλλον της δίτροχης μετακίνησης.