του Δημήτρη Διατσίδη

Η Yamaha Motor Europe παρουσίασε τη νέα σύνθεση αναβατών της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Superbike 2026, καθώς ο ενθουσιασμός και η προσμονή αυξάνονται ενόψει του εναρκτήριου Aγώνα της σεζόν στην πίστα Phillip Island Grand Prix Circuit στην Αυστραλία τον επόμενο μήνα.

Το 2026 φέρνει μια φρέσκια νέα εικόνα στο ρόστερ αναβατών της Yamaha, με νέες προσθήκες τόσο στην Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team όσο και στην GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team.

Η νέα σεζόν σηματοδοτεί το 11ο έτος συνεργασίας μεταξύ της Pata Snack, της Yamaha Motor Europe και της Crescent Yamaha στο WorldSBK, μια συνεργασία που έχει γνωρίσει σημαντικές επιτυχίες την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των Τίτλων Παγκόσμιου Πρωταθλητή Αναβατών, Ομάδων και Κατασκευαστών το 2021.

Επικεφαλής της προσπάθειας της Yamaha παραμένει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Supersport του 2020, Andrea Locatelli, ο οποίος εισέρχεται στην 6η του σεζόν με την Ομάδα. Ο Ιταλός πραγματοποίησε μία από τις πιο δυνατές του σεζόν στο WorldSBK το 2025, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία στο Assen. Ο 29χρονος έχασε οριακά την 3η θέση στη γενική κατάταξη πέρυσι και μπαίνει στη νέα σεζόν με μεγάλη όρεξη για περισσότερες επιτυχίες.

Στο πλευρό του Locatelli στην Pata Maxus Yamaha για το 2026 θα βρίσκεται ο Xavi Vierge, ο οποίος θα φορέσει τα μπλε για πρώτη φορά, στην αρχή της 5ης του σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK. Ο πρώην αναβάτης της Moto2 εντυπωσίασε στις πρώτες του εμφανίσεις με την R1 WorldSBK, ολοκληρώνοντας τα δύο Τεστ στην Jerez ως ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha. Με στόχο να μεταφέρει τη δυναμική αυτών των Δοκιμών στη νέα σεζόν, ο Vierge είναι αποφασισμένος να δείξει τις δυνατότητές του με την έναρξη των αγώνων.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Moto2 του 2021, Remy Gardner, θα παραμείνει στην GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team για 4η σεζόν το 2026. Ο Αυστραλός έχει δείξει ταχύτητα και προοπτική πάνω στην R1, συμπεριλαμβανομένων δύο παρουσιών στο βάθρο, όμως τα τελευταία δύο χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Πλέον απόλυτα έτοιμος σωματικά για τη νέα σεζόν, ο Gardner έχει ξεκάθαρο στόχο να αυξήσει τις παρουσίες του στο βάθρο το 2026.

Η GYTR GRT Yamaha WorldSBK διατηρεί τη διάκριση να διαθέτει δύο Παγκόσμιους Πρωταθλητές το 2026, με τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM Supersport, Stefano Manzi, να ανεβαίνει στην κατηγορία Superbike με την Ιταλική ομάδα. Ο Manzi, που κυριάρχησε στη σεζόν WorldSSP 2025 με την R9, έχει ξεκινήσει δυναμικά τη νέα του πορεία ως αναβάτης Superbike, σημειώνοντας ανταγωνιστικούς χρόνους στις Δοκιμές. Ο 26χρονος φιλοδοξεί να ακολουθήσει τα βήματα του Locatelli, ο οποίος επίσης ανέβηκε στο WorldSBK με την Yamaha ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSSP.

Ενόψει της τελικής Ευρωπαϊκής Δοκιμής στο Portimão αυτή την εβδομάδα, αποκαλύφθηκαν οι R1 WorldSBK με τις οποίες οι Locatelli, Vierge, Gardner και Manzi θα αγωνιστούν το 2026.

Η Pata Snack επιστρέφει ως βασικός χορηγός της επίσημης ομάδας WorldSBK της Yamaha για 11η συνεχόμενη σεζόν – μια ασύγκριτη στήριξη που αποτελεί μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ιστορία του WorldSBK. Το χαρακτηριστικό λογότυπο της Pata εμφανίζεται όχι μόνο στις μοτοσυκλέτες της Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team, αλλά και στις R1 της GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team. Η πολύτιμη συνεργασία της Pata με την Yamaha εκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες, καθώς η Ιταλική εταιρεία σνακ είναι επίσης βασικός χορηγός της Pata Yamaha Ten Kate WorldSSP Supported Team, ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή του Παγκόσμιου Πρωταθλητή FIM Yamaha R3 BLU CRU, Alessandro Di Persio, στο ολοκαίνουργιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Sportbike για το 2026.

Στο πλαίσιο μιας νέας πολυετούς συμφωνίας, η DP World, κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώνει τις δυνάμεις της με την Yamaha ως Επίσημος Συνεργάτης Μεταφορών των ομάδων Yamaha στο MotoGP, WorldSBK και WorldSSP. Μέσω της συμφωνίας, η DP World θα υποστηρίζει τα αγωνιστικά προγράμματα της Yamaha με έξυπνες και ολοκληρωμένες λύσεις logistics. Η παρουσία της DP World θα είναι έντονη στις R1 της Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team, της GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, της Pata Yamaha Ten Kate Racing WorldSSP Supported Team και της AS Racing Yamaha WorldSSP Supported Team.

Η MAXUS, ηγετική μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και που αποτελεί μέρος του Harris Group, επιστρέφει ως δεύτερος χορηγός της επίσημης ομάδας Yamaha WorldSBK, δημιουργώντας την ταυτότητα Pata Maxus Yamaha.

Η ανεξάρτητη ομάδα Yamaha MotoXRacing επιστρέφει επίσης στο grid με δύο μοτοσυκλέτες, με τον Bahattin Sofuoğlu να παραμένει στην ομάδα του Sandro Carusi για 2η σεζόν. Ο Τούρκος αναβάτης έδειξε θετικά στοιχεία στην πρώτη του χρονιά, πλησιάζοντας συχνά τη δεκάδα, κάτι που τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα ελπίζουν να γίνεται πιο συχνά το 2026. Στην MotoXRacing θα τον πλαισιώσει ο rookie Mattia Rato.

Οι ομάδες Yamaha WorldSBK βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στην πίστα του Autódromo Internacional do Algarve για την τελευταία Ευρωπαϊκή Δοκιμή, πριν ταξιδέψουν στην Αυστραλία τον επόμενο μήνα. Εκεί, θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη τελική Δοκιμή στην πίστα Phillip Island Grand Prix Circuit (16–17 Φεβρουαρίου), πριν την έναρξη της σεζόν από τις 20 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Andrea Dosoli, Yamaha Motor Europe, Motorsport, Division Manager

«Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε καθώς υπάρχουν πολλές αλλαγές ενόψει του 2026, συμπεριλαμβανομένων των συνθέσεων των αναβατών μας και αυτό μας δίνει πολλούς λόγους να αισιοδοξούμε για μια δυνατή αγωνιστική χρονιά για την Yamaha. Το 2025 πιστεύουμε ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά χάρη στη συλλογική προσπάθεια των μηχανικών μας, της ευρύτερης διοικητικής ομάδας της YME, των αναβατών και των ομάδων μας, που παρέμειναν αφοσιωμένοι στην αναζήτηση της νίκης. Τον χειμώνα όλοι δούλεψαν σκληρά για να κάνουμε περαιτέρω βήματα το 2026 και με μια ανανεωμένη σύνθεση αναβατών είμαστε αισιόδοξοι ενόψει της έναρξης της σεζόν. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τους συνεργάτες μας και για έναν απίστευτο 11ο χρόνο θα απολαμβάνουμε τη στήριξη της Pata Snack, για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Το επίπεδο ανταγωνισμού στο WorldSBK είναι εξαιρετικά υψηλό, οπότε ανυπομονούμε για συναρπαστικές μάχες στην πίστα»!

Niccolò Canepa, Yamaha Motor Europe, Motorsport, Road Racing Sporting Manager

«Το 2025 παλέψαμε για την 3η θέση στο πρωτάθλημα μέχρι τον τελευταίο Αγώνα και, παρότι φυσικά στόχος μας είναι η νίκη, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς αποτέλεσαν ένα ξεκάθαρο βήμα προόδου – ειδικά για τον Locatelli. Αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ενόψει της νέας σεζόν, καθώς αν συνεχίσουμε να πιέζουμε και να εξελίσσουμε περαιτέρω το πακέτο της Yamaha R1 WorldSBK και οι αναβάτες μας συνεχίσουν να βελτιώνονται, τότε θα έρθουν και περισσότερα αποτελέσματα. Με τους Locatelli και Gardner έχουμε δύο αναβάτες που γνωρίζουν άριστα την R1 και το πρόγραμμά μας. Αυτή η συνέπεια και συνέχεια είναι ζωτικής σημασίας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ωραίο να εισάγουμε “νέο αίμα” και να συνδυάζουμε την εμπειρία που έχουμε χτίσει με τις φρέσκες προοπτικές των Vierge και Manzi – κάτι που προσωπικά βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό. Οι αγώνες στο WorldSBK δεν είναι ποτέ εύκολοι, αλλά είμαι αισιόδοξος και γεμάτος ελπίδα ενόψει της νέας σεζόν».