του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha Motor παρουσιάζει με χαρά το YE-01 Racing Concept, ένα ηλεκτρικό αγωνιστικό Motocross που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον στρατηγικό συνεργάτη Electric Motion (EM).

Το YE-01 Racing Concept έχει ως στόχο να συμμετάσχει στην ηλεκτρική κατηγορία motocross, MXEP, μια κλάση που θα παρουσιάζει πρωτότυπα ηλεκτρικά motocross σε επιλεγμένους γύρους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Motocross της FIM στο μέλλον.

Μετά τη δυναμική συμμετοχή στην κατηγορία EV του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Trial της FIM με το ηλεκτρικό πρωτότυπο TY-E, καθώς και τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Formula E, η Yamaha είναι πλέον έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα για να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία από το ηλεκτρικό πρωτάθλημα motocross MXEP με το YE-01 Racing Concept.

Για την ανάπτυξη του YE-01 Racing Concept, η Yamaha Motor συνεργάζεται με την Electric Motion (EM), στρατηγικό συνεργάτη της Yamaha από τον Νοέμβριο του 2024, μετά την επένδυση της Yamaha Motor στην EM. Στην καρδιά αυτής της συνεργασίας βρίσκεται ο στόχος της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων και των δύο εταιρειών, με σκοπό την περαιτέρω εξερεύνηση τεχνολογιών EV.

Το YE-01 Racing Concept αποτελεί ένα ενεργό έργο και θα εξελίσσεται συνεχώς, με στόχο τη συμμετοχή στη νέα ηλεκτρική κατηγορία motocross, MXEP.

Η κατηγορία MXEP θα παρουσιάζει πρωτότυπα ηλεκτρικά motocross σε διάφορους αγώνες στην Ευρώπη, παράλληλα με τα events του MXGP.

Για να εξασφαλιστεί το γνώριμο και πολυβραβευμένο Yamaha riding feeling – το αίσθημα ελέγχου και σταθερότητας – το YE-01 Racing Concept αξιοποιεί τον πιο πρόσφατο, κορυφαίων προδιαγραφών σκελετό, τον ίδιο που χρησιμοποιείται και στο YZ450F του 2026.

Αναπτυγμένο ειδικά για motocross, το YE-01 Racing Concept διαθέτει ένα υγρόψυκτο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ικανό να προσφέρει επίπεδα ισχύος αντίστοιχα του MXGP. Για να έρθει η ηλεκτρική απόδοση όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γνώριμο Yamaha ride feel, ο κινητήρας συνδυάζεται με υδραυλικό συμπλέκτη, ενώ η τοποθέτηση της μπαταρίας εξασφαλίζει βέλτιστο κέντρο βάρους – παρόμοιο με τη φιλοσοφία του reverse-head κινητήρα του YZ450F.

Και ακολουθώντας το παράδειγμα των παραγωγικών μοντέλων της Yamaha, περαιτέρω αναβαθμίσεις στην οδήγηση προσφέρονται μέσω power modes και ηλεκτρονικών βοηθημάτων στον αναβάτη.

Η ανάπτυξη του YE-01 Racing Concept θα συνεχιστεί, και μια σειρά δοκιμών θα πραγματοποιηθεί από τους Motocross Test Riders της Yamaha, καθώς το έργο εξελίσσεται ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος MXEP.