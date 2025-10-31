του Νεκτάριου Διατσίδη

Η επόμενη γενιά της R7 διατηρεί την προσιτή της απόδοση, αλλά προσθέτει σύγχρονα χαρακτηριστικά από την ανανεωμένη MT-07.

Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στις μεσαίου κυβισμού σπορ μοτοσυκλέτες που σε κάνουν να χαμογελάς. Είναι ελαφριές ώστε να πλαγιάζουν γρήγορα στις στροφές και παρ’ όλα αυτά διαχειρίσιμες για καθημερινούς αναβάτες. Τοποθετούνται ακριβώς στη “χρυσή τομή” ανάμεσα σε μοτοσυκλέτες που απευθύνονται σε αρχάριους και στις πιο δυνατές και μεγάλες superbikes, κάτι που τις κάνει διασκεδαστικές για σχεδόν όλους.

Η Yamaha πέτυχε αυτή τη συνταγή με τον κινητήρα CP2. Είναι ένας από εκείνους τους κινητήρες που “ζουν” σε κάθε διαδρομή. Ο εν σειρά δικύλινδρος των 689 κ.εκ. έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην MT-07 το 2014 και στη συνέχεια τροφοδότησε ολόκληρη οικογένεια μοτοσυκλετών όπως την Ténéré 700 και την YZF-R7. Είναι ομαλός, διαθέτει πολύ ροπή και εξαιρετική αξιοπιστία.

Τώρα η Yamaha ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο γι’ αυτή την πλατφόρμα. Σύμφωνα με νέες Ελβετικές αιτήσεις έγκρισης τύπου, που αποκάλυψε ο Dennis Chung από το Motorcycle.com, μια ανανεωμένη YZF-R7 έρχεται για το 2026, με κινητήρα CP2 συμβατό με τα πρότυπα Euro 5+. Η νέα R7 φέρει τον κωδικό μοντέλου RM60 και χρησιμοποιεί τον αναβαθμισμένο κινητήρα M427E, που ήδη κινεί τη νεότερη MT-07. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει με όλες τις ίδιες βελτιώσεις, όπως ηλεκτρονικά ελεγχόμενο γκάζι, επιλεγόμενα προγράμματα οδήγησης και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με δυνατότητα απενεργοποίησης.

Η ισχύς παραμένει περίπου ίδια — 72 ίπποι στις 8,750 σ.α.λ. και 68 Nm ροπής στις 6,500 σ.α.λ. — χωρίς θεαματικές αυξήσεις, κάτι που στην πραγματικότητα έχει νόημα. Η R7 δεν αφορούσε ποτέ τα νούμερα, αλλά την ισορροπία. Είναι προβλέψιμη, εμπνέει εμπιστοσύνη και είναι μία από εκείνες τις μοτοσυκλέτες με τις οποίες εξοικειώνεσαι αμέσως, είτε βρίσκεσαι στην πίστα είτε οδηγείς σε δρόμο με συνεχής στροφές.

Η καταχώρηση δείχνει επίσης ότι η R7 γίνεται λίγο βαρύτερη και θα ζυγίζει περίπου 189 κιλά. Με λίγα λόγια, παραμένει η ίδια κομψή και προσιτή σπορ μοτοσυκλέτα της μεσαίας κατηγορίας που ήδη αγαπούν οι αναβάτες, απλώς προσαρμοσμένη στους νέους κανονισμούς ρύπων και με πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Με την πιστοποίηση Euro 5+ εξασφαλισμένη, η Yamaha διασφαλίζει ότι η R7 θα παραμείνει στην αγορά για πολλά χρόνια ακόμη. Κι αυτό είναι καλό νέο για όσους θέλουν κάτι που εξακολουθεί να είναι αναλογικό σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο μοτοσυκλετών.

Αναμένεται η νέα R7 να παρουσιαστεί επίσημα στην EICMA αυτόν τον Νοέμβριο, πιθανότατα δίπλα στην πολυσυζητημένη R9.