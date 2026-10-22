του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha, του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, στηρίζει την καταγραφή, αναγνώριση και θεσμοθέτηση των μοτοσυκλετιστικών πάσων της Ελλάδας, με σκοπό την ανάδειξη ορεινών και φυσικών διαδρομών, κατάλληλων για τουρισμό με μοτοσυκλέτα, πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον, τον Κ.Ο.Κ. και τις τοπικές κοινότητες.

Το πρώτο βήμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Νεστορίου και Κόνιτσας.

Πιο συγκεκριμένα, η Yamaha αναλαμβάνει την κατασκευή των ενημερωτικών πινακίδων κάθε μοτοσυκλετιστικού πάσου, ενώ παράλληλα παρέχει μοτοσυκλέτες Yamaha Ténéré 700 μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό αναβάτη για

την ασφαλή χαρτογράφηση, φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της κάθε διαδρομής.

Στον Δήμο Νεστορίου οι χαρτογραφήσεις των διαδρομών των μοτοσυκλετιστικών πάσων του Γράμμου, του Χάρου και της Κοτύλης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την αρχή μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας, με στόχο την επέκταση της δράσης σε περισσότερους Δήμους της χώρας και τη σταδιακή διεύρυνση του δικτύου των αναγνωρισμένων διαδρομών.

Η συμμετοχή στη δράση αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη στον υπεύθυνο μοτοσυκλετιστικό τουρισμό και στην ανάδειξη προορισμών της ελληνικής υπαίθρου, σε αρμονία με τη φιλοσοφία Kando της Yamaha.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Σύστημα Αναγνώρισης Μοτοσυκλετιστικών

Πάσων και Διαδρομών» στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω

συνδέσμους:

Τι είναι μοτοσυκλετιστικό πάσο: ΤΙ-ΕΙΝΑΙ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΑΣΟ-

ΟΡΙΣΜΟΣ.pdf

Η ΜΟΤ.Ο.Ε ως φορέας διαχείρησης: Η ΜΟΤ.Ο.Ε. φορέας διαχείρισης του

Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης Μοτοσυκλετιστικών Πάσων και Διαδρομών –

MOT.O.E

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