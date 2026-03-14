του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha Motor Company παρουσιάζει τον πρώτο της αερόσακο σε ένα τρίκυκλο όχημα που ίσως δεν θα περίμενε κανείς.

Οι αερόσακοι για αναβάτες δεν αποτελούν ακόμη συνηθισμένο εξοπλισμό στον κόσμο των μοτοσυκλετών, ωστόσο η τεχνολογία κερδίζει σταδιακά έδαφος. Η προστασία των πιο ευάλωτων σημείων του σώματος – όπως το στήθος, το κεφάλι και ο αυχένας – σε περίπτωση σύγκρουσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, κάτι που κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι τέτοιες λύσεις θα διαδοθούν γρήγορα τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι σήμερα, η Yamaha Motor Company δεν είχε ενσωματώσει αερόσακο αναβάτη σε καμία από τις μοτοσυκλέτες της. Από αυτή την εβδομάδα όμως, η τεχνολογία κάνει την εμφάνισή της σε ένα σκούτερ – και μάλιστα όχι σε οποιοδήποτε. Πρόκειται για το τρίτροχο Yamaha Tricity 300, το οποίο διαθέτει δύο τροχούς μπροστά.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων “tilting scooters” ή, όπως τα αποκαλεί η Yamaha, όχημα με σύστημα Leaning Multi Wheel (LMW). Το Yamaha Tricity 300 βρίσκεται στην αγορά εδώ και λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, καταγράφοντας μια σχετικά σταθερή αλλά μέτρια εμπορική πορεία. Αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την επιλογή του ως το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που θα εξοπλιστεί με αερόσακο αναβάτη.

Η παρουσίαση του νέου συστήματος συμπίπτει με την έλευση της νέας έκδοσης του 2026, η οποία φέρνει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον εξοπλισμό ασφαλείας, αλλά και στον σχεδιασμό και στα μηχανικά μέρη.

Ο αερόσακος αποτελεί φυσικά το πιο εντυπωσιακό στοιχείο. Το Yamaha Tricity 300 γίνεται έτσι το πρώτο όχημα της Yamaha που ενσωματώνει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στους αναβάτες, οι οποίοι ήδη επωφελούνται από τη βελτιωμένη σταθερότητα που προσφέρει η διάταξη των τριών τροχών.

Το σύστημα αερόσακου έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιείται στιγμιαία σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης. Στόχος του είναι να απορροφήσει μέρος της κινητικής ενέργειας του αναβάτη και να μειώσει τη δύναμη με την οποία αυτός εκτινάσσεται προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Yamaha, η ενεργοποίηση γίνεται μόνο σε μετωπικές συγκρούσεις. Αυτό καθορίζεται από δύο αισθητήρες επιτάχυνσης (G-sensors) που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του σκούτερ και συγκρίνουν τη δύναμη της επιβράδυνσης με μια προκαθορισμένη τιμή.

Ως αποτέλεσμα, ο αερόσακος δεν θα ενεργοποιείται σε περίπτωση σύγκρουσης από πίσω, σε πλευρική πρόσκρουση ή αν το σκούτερ ανατραπεί. Υπάρχουν επίσης ορισμένες περιπτώσεις μετωπικής σύγκρουσης – ανάλογα με τη γωνία πρόσκρουσης – όπου μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσει εάν το όχημα παγιδευτεί κάτω από άλλο όχημα.

Ο αναβάτης ενημερώνεται για την κατάσταση του συστήματος μέσω μιας ενδεικτικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων. Κατά την εκκίνηση του Yamaha Tricity 300, η λυχνία αναβοσβήνει για περίπου έξι δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Πέρα από τον αερόσακο, το νέο μοντέλο διαθέτει και άλλες σημαντικές αναβαθμίσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα αναβαθμισμένο σύστημα cornering ABS, καθώς και ηλεκτρονική διαχείριση φρένων παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται στις supersport μοτοσυκλέτες της Yamaha.

Στον τεχνολογικό εξοπλισμό προστίθεται επίσης μια νέα έγχρωμη οθόνη TFT 4.2 ιντσών με δυνατότητα συνδεσιμότητας και πλοήγηση Garmin μέσω smartphone, ενώ υπάρχει και δεύτερη οθόνη LCD 2.8 ιντσών για επιπλέον πληροφορίες.

Σχεδιαστικά, το Yamaha Tricity 300 έχει δεχθεί σημαντικό φρεσκάρισμα. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως και διαθέτει πλέον πιο αιχμηρή μάσκα, καθώς και τριπλή διάταξη LED φώτων θέσης. Νέο LED φωτιστικό σώμα έχει προστεθεί και στο πίσω μέρος.

Στα πλαϊνά συναντάμε ανανεωμένα πλαστικά με νέα γραφικά, ενώ στο πίσω μέρος τοποθετείται διπλή σέλα δύο επιπέδων. Το ρεζερβουάρ χωρά 13 λίτρα καυσίμου, ενώ κάτω από τη σέλα υπάρχει φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος 45 λίτρων.

Το σκούτερ βασίζεται σε τρεις τροχούς 14 ιντσών – αρκετά μεγάλους για την κατηγορία – και κινείται από τον γνώριμο μονοκύλινδρο κινητήρα 292 κ.εκ., υγρόψυκτο και τετράχρονο. Η ισχύς μεταδίδεται μέσω αυτόματου κιβωτίου CVT, ενώ το μοντέλο εξοπλίζεται με νέο τελικό εξάτμισης και αναβαθμισμένο καταλύτη.

Η Yamaha Motor Company αναφέρει ότι το νέο Yamaha Tricity 300 θα λανσαριστεί στην αγορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις: μία με το σύστημα αερόσακου και μία χωρίς αυτό.

Οι διαθέσιμες χρωματικές επιλογές θα είναι Milky White, Zen Green και Power Grey.

Η τιμή του μοντέλου του 2026 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η Yamaha ποντάρει όχι μόνο στην προσθήκη του αερόσακου για να προσελκύσει περισσότερους αγοραστές, αλλά και στο γεγονός ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες το Yamaha Tricity 300 μπορεί να οδηγηθεί με απλό δίπλωμα αυτοκινήτου κατηγορίας Β.