του Δημήτρη Διατσίδη

Η ομάδα Yamalube YART Yamaha EWC Official Team με τους Marvin Fritz, Karel Hanika και Jason O’Halloran αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αντοχής FIM για το 2025, τερματίζοντας στη 2η θέση στον καθοριστικό Αγώνα Bol d’Or, σε μία από τις πιο δραματικές κορυφώσεις πρωταθλήματος όλων των εποχών, εξασφαλίζοντας τον Tίτλο με μόλις έναν βαθμό διαφορά μετά από μία εκπληκτική μάχη τριών ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο, διασφάλισαν επίσης ότι η Yamaha κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η Yamaha YART έφτασε στη Γαλλία για την 88η έκδοση του θρυλικού Aγώνα αντοχής, προηγούμενη στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής FIM (EWC) με έναν βαθμό μπροστά από την BMW Motorrad World Endurance Team (BMW). Η Aυστριακή ομάδα προκρίθηκε στην 4η θέση, εξασφαλίζοντας τρεις ακόμα βαθμούς, αλλά παραχώρησε έναν βαθμό στην BMW, η οποία προκρίθηκε 2η, γεγονός που σήμαινε ότι οι δύο ομάδες ξεκινούσαν τον Aγώνα ισόβαθμες σε ένα φινάλε σεζόν γεμάτο αγωνία.

Ο Fritz ξεκίνησε πρώτος από τους αναβάτες της ομάδας στην πίστα Circuit Paul Ricard και μετά από μια καλή εκκίνηση, βρήκε έναν εξαιρετικό ρυθμό. Παρέδωσε τη μοτοσυκλέτα στον Hanika στην 4η θέση, αλλά δεν άργησε ο Τσέχος αναβάτης να κλείσει τη διαφορά και να εμπλακεί σε μια σπουδαία μάχη για την 3η θέση με την BMW. Ο O’Halloran ανέλαβε στη συνέχεια, και η ομάδα συνέχισε να πιέζει, γνωρίζοντας ότι κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε. Μετά από δύο ώρες, ήταν στην 3η θέση και είχαν ανοίξει διαφορά άνω των 40 δευτερολέπτων από την BMW.

Καθώς ο Αγώνας προχωρούσε, η YART άρχισε να πέφτει σταδιακά υπό την πίεση των αντιπάλων της, ενώ μπροστά, η ομάδα Yoshimura SERT Motul (SERT) έμπαινε επίσης στη διεκδίκηση του Τίτλου. Δείχνοντας πόσο κοντά ήταν οι μάχες στην πίστα, οι Fritz και Hanika έδωσαν σπουδαίες μονομαχίες, με λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο να χωρίζει τις ομάδες YART και BMW στις πρώτες 7 ώρες του Αγώνα.

Δυστυχώς, ένα πρόβλημα με το φέρινγκ ανάγκασε την YART να δαπανήσει επιπλέον χρόνο σε τρία pit stop για να το διορθώσει, χάνοντας πάνω από ένα λεπτό. Αυτό τους έριξε στην 4η θέση, αλλά δεν τα παράτησαν ποτέ. Οι Hanika και Fritz έκαναν συνεχόμενες περιόδους οδήγησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς είχαν ελαφρώς καλύτερο ρυθμό από τον O’Halloran, λόγω του ότι ο Αυστραλός δεν είχε οδηγήσει ποτέ στην πίστα πριν από την ιδιωτική δοκιμή της Τρίτης.

Στις 8 ώρες Αγώνα, η YART ήταν 3η, εξασφαλίζοντας άλλους 8 βαθμούς, αλλά και πάλι παραχώρησαν 1 βαθμό στην BMW και 2 στην SERT. Το ίδιο συνέβη και στις 16 ώρες, με τον Αγώνα να εξελίσσεται σε μια συναρπαστική μάχη τριών ομάδων για τον Τίτλο, αν και η YART γνώριζε ότι έπρεπε απλώς να τερματίσει 2η, μπροστά από την BMW, ακόμα κι αν κέρδιζε η SERT, για να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Η YART συνέχισε να πιέζει, δείχνοντας την πασίγνωστη στάση “ποτέ μην τα παρατάς”, και οι τρεις αναβάτες, παρότι υπέφεραν από έντονη στομαχική ίωση, συνέχισαν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Καθώς χάραζε η Κυριακή, ο Hanika ήταν τόσο άρρωστος που οι O’Halloran και Fritz έκαναν συνεχόμενες περιόδους οδήγησης για τρεις ώρες για να τον αφήσουν να ανακάμψει, με την τριάδα να δείχνει αξιοθαύμαστη αντοχή και δύναμη.

Καθώς πλησίαζε το τέλος, παρά τις προσπάθειες τους, φαινόταν πως η YART θα έπρεπε να αρκεστεί στην 3η θέση στον Αγώνα και στη 2η στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο ηλιόλουστος καιρός στο Circuit Paul Ricard αντικαταστάθηκε από απειλητικά σύννεφα, προσθέτοντας αβεβαιότητα. Τότε, μόλις 30 λεπτά πριν το τέλος του Αγώνα, το πρωτάθλημα ανατράπηκε ολοκληρωτικά.

Σε μια δραματική εξέλιξη, η BMW υπέστη μηχανική βλάβη στον κινητήρα, με αποτέλεσμα η YART να ανέβει στη 2η θέση και να περάσει επικεφαλής στη γενική κατάταξη, αλλά με μόλις έναν βαθμό διαφορά από την SERT. Ο Hanika παρέδωσε τη μοτοσυκλέτα στον O’Halloran για την τελευταία περίοδο με 20 λεπτά να απομένουν, δύο γύρους πίσω από την SERT, γνωρίζοντας ότι ουσιαστικά έπρεπε απλώς να τερματίσει για να στεφθούν πρωταθλητές. Όμως, καθώς έβγαινε στην πίστα, ξεκίνησε να βρέχει, αυξάνοντας την πίεση, αφού ένα λάθος θα μπορούσε να τους στοιχίσει τον Τίτλο. Καθώς περνούσαν τα τελευταία δευτερόλεπτα, η ομάδα παρακολουθούσε αγχωμένη από τα pit, αλλά το άγχος μετατράπηκε σε χαρά όταν ο O’Halloran τερμάτισε με την Bridgestone R1 στη 2η θέση, έχοντας ολοκληρώσει 725 γύρους, ξεσπώντας σε ξέφρενους πανηγυρισμούς και χαρίζοντας στην YART τον τρίτο της Τίτλο στο EWC με τη μικρότερη διαφορά βαθμών στην ιστορία — προσθέτοντας το τρόπαιο στα ήδη υπάρχοντα από το 2009 και το 2023.

Αυτό σήμαινε επίσης ότι ο Fritz, που είχε επιπλέον λόγο να γιορτάσει αφού παντρεύτηκε μία εβδομάδα πριν τον Αγώνα και ο Hanika έγιναν διπλοί Πρωταθλητές EWC, ενώ ο O’Halloran κατέκτησε τον πρώτο του Τίτλο στην παρθενική του σεζόν με την YART. Επιπλέον, οι προσπάθειες της YART χάρισαν στην Yamaha δύο συνεχόμενους Τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIM για Κατασκευαστές.

Ήταν ένας άτυχος Αγώνας για την ομάδα Elf Marc VDS Racing Team/KM99 με τους Florian Marino, Alessandro Delbianco και Jérémy Guarnoni, που στόχευαν σε δύο συνεχόμενα βάθρα στον Αγώνα Bol d’Or και βρίσκονταν σε πορεία για ένα φινάλε στην πρώτη εξάδα μετά από δυνατό ξεκίνημα, αλλά αναγκάστηκαν να αποσυρθούν λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο FIM Endurance World Cup, η ομάδα Team 18 Pompiers Igol CMS Motorstore είχε μια απίστευτη εμφάνιση, τερματίζοντας 6η στη γενική και 4η στην κατηγορία. Επιπλέον, υπήρξε και άλλη επιτυχία για την Yamaha στο FIM Endurance World Trophy, καθώς η ομάδα Team Moto Ain κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία. Ωστόσο, οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος, Team Supermoto Racing, δυστυχώς δεν κατέκτησαν τον Τίτλο αφού αναγκάστηκαν να αποσυρθούν, αλλά τερμάτισαν στη 2η θέση, χαρίζοντας και πάλι στην Yamaha το FIM Endurance World Trophy για Κατασκευαστές.

Αποτελέσματα Αγώνα Bol d’Or

Marvin Fritz – 2η θέση – 725 Γύροι

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team

«Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Μετά τη νίκη μας το 2023, αυτός ο δεύτερος Τίτλος έχει ξεχωριστή σημασία – και είναι ένα υπέροχο γαμήλιο δώρο! Το όνειρό μας ήταν πάντα να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, ειδικά μετά τη νίκη μας στο Le Mans και το βάθρο στο Spa. Στην Suzuka αναγκαστήκαμε να αποσυρθούμε και ήταν κρίμα γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε έρθει εδώ με διαφορά 20 βαθμών, αλλά τελικά είχαμε μόνο έναν. Ωστόσο, ήταν μια απίστευτη ομαδική προσπάθεια – όλοι έδωσαν το 100% και τα καταφέραμε ξανά. Είμαι περήφανος για τους συναθλητές μου και κάθε μέλος της ομάδας. Ευχαριστώ την Yamaha, την Bridgestone και όλους όσοι συνέβαλαν στο να φέρουμε αυτό το τρόπαιο σπίτι».

Karel Hanika – 2η θέση – 725 Γύροι

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team

«Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν μπορώ να απολαύσω πλήρως τη στιγμή, γιατί είμαι εξαντλημένος. Ήταν ένας από τους πιο δύσκολους Αγώνες της ζωής μου, καθώς υπέφερα πολύ από πρόβλημα στο στομάχι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προσπάθησα να συνεχίσω όσο μπορούσα και ευτυχώς το πρωί ο Marvin και ο Jason μπόρεσαν να αναλάβουν για τρεις ώρες ώστε να ξεκουραστώ. Αυτό μου επέτρεψε να ανακάμψω και να οδηγήσω ξανά προς το τέλος. Αυτό δείχνει πόσο σπουδαία ήταν η ομαδική προσπάθεια. Είμαι πολύ περήφανος για όλους. Δείξαμε σημαντική πρόοδο σε αυτή την πίστα, όχι μόνο ως αναβάτες, αλλά και η μοτοσυκλέτα και η ομάδα συνολικά, κάτι που είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον. Είναι φανταστικό να κερδίζω το δεύτερο μου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, αλλά δεν θέλω να σταματήσω εδώ. Θέλω και τρίτο, και τέταρτο – δεν θέλω να σταματήσω ποτέ. Ευχαριστώ όλους όσοι ήταν μέρος αυτής της επιτυχίας – την Yamaha, την Bridgestone και φυσικά κάθε μέλος της καταπληκτικής μας ομάδας».

Jason O’Halloran – 2η θέση – 725 Γύροι

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team

«Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει πλήρως. Είχαμε μια σπουδαία χρονιά. Κερδίσαμε στο Le Mans, προηγηθήκαμε στο Spa πριν το ατύχημά μου, αλλά επιστρέψαμε και ανεβήκαμε στο βάθρο. Φυσικά, στην Suzuka είχαμε τα προβλήματά μας και δεν τερματίσαμε, κάτι που σήμαινε πως όλα κρίνονταν εδώ. Ήταν η πρώτη μου φορά στην πίστα Circuit Paul Ricard. Έκανα τους πρώτους γύρους μου μόλις την Τρίτη στις ιδιωτικές δοκιμές, οπότε δεν ήξερα τι να περιμένω. Παρ’ όλα αυτά, μου άρεσε η πίστα – δουλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου Αγώνα όπως πρέπει και δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Κανείς δεν θέλει να βλέπει τους αντιπάλους του να εγκαταλείπουν έτσι. Η BMW έκανε έναν φανταστικό Αγώνα και άξιζε επίσης να βρίσκεται εδώ σήμερα. Ήταν μια απίστευτη σεζόν. Ευχαριστώ τους συναθλητές μου, την Yamaha, την Bridgestone και φυσικά όλους όσοι συμμετέχουν στην ομάδα YART – είμαι απίστευτα περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας».

Mandy Kainz

Yamalube YART Yamaha EWC Official Team – Team Manager

«Τι να πω… Αυτοί είναι οι αγώνες αντοχής. Δουλέψαμε τόσο σκληρά, αλλά φαινόταν πως το πρωτάθλημα είχε χαθεί – και μετά συνέβη αυτό. Ήταν ένα απίστευτο φινάλε και είμαι τόσο περήφανος για όλη την ομάδα. Δεν είχαμε το ρυθμό των αντιπάλων μας, αλλά δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Συνεχίσαμε να παλεύουμε, παρ’ όλο που και οι τρεις αναβάτες αλλά και αρκετοί μηχανικοί υπέφεραν από ένα άσχημο στομαχικό πρόβλημα. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα – τρίτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Θέλω να ευχαριστήσω την Yamaha, την Bridgestone, όλους τους χορηγούς μας και κάθε μέλος της ομάδας. Τα καταφέραμε! Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την ομάδα της BMW, η οποία ήταν εξαιρετική και δεν άξιζε να χάσει το πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο. Όλοι έχουμε γνωρίσει την κακή τύχη, αλλά αυτό ήταν κάτι άλλο – και τους συγχαίρω για μια φανταστική μάχη που κράτησε όλη τη σεζόν».

Τα πλήρη αποτελέσματα του Αγώνα στον παρακάτω πίνακα: BoldOrRaceResults