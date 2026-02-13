του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Zero Motorcycles, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων και των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, ανακοινώνει την άφιξη του ολοκαίνουργιου σκούτερ LS1 στις Ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες. Το Zero LS1, το πρώτο σκούτερ του Κατασκευαστή, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, η οποία γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και καινοτομιών στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σχεδιασμένο για την πόλη και για όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το σκούτερ αυτό αντιπροσωπεύει το μέλλον της αστικής μετακίνησης. Δημιουργημένο για να καλύπτει τις ανάγκες αποδοτικότητας, ταχύτητας και ασφάλειας, είναι ιδανικό για κατόχους άδειας οδήγησης Α1 ή Β με τρία χρόνια εμπειρίας και ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τις καθημερινές μετακινήσεις χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και την τεχνολογία αιχμής.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ο ηλεκτρικός κινητήρας του LS1, με ισχύ 8,4 kW (11,4 ίππους) και ροπή 240 Nm, προσφέρει ευέλικτη οδήγηση και άμεση απόκριση στο γκάζι. Με τελική ταχύτητα 99 χλμ./ώρα, είναι ιδανικό για αστική μετακίνηση.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Χάρη σε δύο αποσπώμενες μπαταρίες 1,86 kWh, το LS1 μπορεί να φορτιστεί από 0% έως 90% σε μόλις 4.5 ώρες με τον βασικό φορτιστή 800 W, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα. Αν η ταχύτητα φόρτισης αποτελεί προτεραιότητα, ο προαιρετικός ταχυφορτιστής μειώνει τον χρόνο φόρτισης σε μόλις 2.6 ώρες από 0% έως 90%.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όπως όλα τα μοντέλα της Zero Motorcycles, έτσι και το LS1 υποστηρίζεται από το ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων της μάρκας και από τη δέσμευση για ποιότητα. Η εγγύηση καλύπτει 2 έτη.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ABS ΚΑΙ TCS

Το LS1 είναι εξοπλισμένο με κορυφαία συστήματα ασφαλείας: ABS και απενεργοποιούμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS). Τα συστήματα αυτά βελτιώνουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα σε κάθε συνθήκη οδήγησης, ακόμη και σε ολισθηρούς ή βρεγμένους δρόμους. Για επιπλέον προστασία, το αντικλεπτικό σύστημα με ενεργή ακινητοποίηση και κλείδωμα τιμονιού ενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν ανιχνεύεται το τηλεχειριστήριο, αποτρέποντας πιθανές κλοπές.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: ΕΩΣ 173 ΧΛΜ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Με τις δύο βασικές μπαταρίες, το LS1 προσφέρει αστική αυτονομία έως 112 χιλιόμετρα. Χάρη στον αποκλειστικό σχεδιασμό του για όσους θέλουν να φτάσουν ακόμα πιο μακριά, μπορεί να προστεθεί τρίτη προαιρετική μπαταρία, τοποθετημένη κάτω από τη σέλα, αυξάνοντας την αυτονομία έως και 173 χιλιόμετρα. Η πραγματική αυτονομία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, τη χρήση και τη διαμόρφωση.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το Zero LS1 είναι διαθέσιμο στα χρώματα Dark Silver και Pearl White, στην τιμή των 5,320€ πλέον εξόδων ταξινόμησης. Η Zero Motorcycles προσφέρει επίσης μια σειρά αξεσουάρ, όπως ζελατίνα, πίσω σχάρα, κεντρική βαλίτσα, καθώς και ταχυφορτιστή και τρίτη πρόσθετη μπαταρία, που ενισχύουν περαιτέρω την πρακτικότητα.