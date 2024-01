Επιμέλεια: Νεκτάριος Διατσίδης

Πολλοί κατασκευαστές μοτοσικλετών προσβλέπουν στο 2024, που περιμένουν να είναι μια μεγάλη χρονιά στην οποία θα βγουν κερδισμένοι. Η κινεζική μάρκα μοτοσυκλετών Zontes είναι ξεκάθαρα μία από αυτές, καθώς στην EICMA του 2023, η εταιρεία παρουσίασε αρκετά νέα μοντέλα. Εκτός από τις φιλοδοξίες της να εισέλθει στην κατηγορία των υψηλών επιδόσεων και καλύτερης ποιότητας, η Zontes επεκτείνει επίσης τις εισαγωγικές της παροχές.



Η κατηγορία των Cruisers θεωρούνταν ανέκαθεν ιδανικές μοτοσυκλέτες φιλικές προς τους αρχάριους χάρη στο χαμηλό ύψος τους, τη φιλική τους απόδοση και τη συνολική ευκολία οδήγησης. Σε αυτήν την κατηγορία με μικρό κινητήρα όπως τον νέο 125 C της Zontes ανεβαίνει η ευκολία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, καθιστώντας την από πλευράς οδήγησης μεταξύ των πιο εύκολων μοτοσικλετών. Από την εξωτερική όψη της μοτοσικλέτας, η Zontes 125 C έχει μειώνει ελαφρώς αυτό που έχουμε συνδέσει με τη μάρκα. Έχουν φύγει οι επιθετικές γραμμές με τις έντονες γωνίες, υπέρ μιας πιο εμπνευσμένης ρετρό προσέγγισης, παρόμοιας με αυτή που βρίσκουμε στη σειρά Rebel της Honda. Διαθέτει ένα μυώδες ρεζερβουάρ, έναν στρογγυλό προβολέα LED, προστατευτικές φυσούνες πιρουνιού και μια χαμηλή συνολική εικόνα.

Από την πλευρά των επιδόσεων, η Zontes 125 C ακολουθεί τη φόρμουλα για όλα τα φιλικά προς τους αρχάριους δίτροχα της κατηγορίας A1. Τροφοδοτείται από έναν μονοκύλινδρο κινητήρα 125cc, υδρόψυκτο με ψεκασμό καυσίμου και με απόδοση ισχύος που δεν υπερβαίνει τους 15 ίππους. Ο κινητήρας εδράζεται σε ένα συμπαγές ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο, το οποίο διαθέτει τυπικά τηλεσκοπικά μπροστινά πιρούνια με φυσούνες πιρουνιού για μια πιο ρετρό εμφάνιση. Η πίσω ανάρτηση αποτελείται από διπλά αμορτισέρ και ατσάλινο ψαλίδι.



Όσον αφορά τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Zontes 125 C έχει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών (παρόμοιες με αυτές των Honda Rebel 300 και 500). Τα ελαστικά έχουν διαστάσεις 120/80 μπροστά και 140/70 πίσω, προσθέτοντας στη μυώδη εμφάνιση της cruiser κατηγορίας. Η 125 C σταματάει με δισκόφρενα εμπρός και πίσω με τη βοήθεια ABS διπλού καναλιού.

Έχοντας μυώδη εμφάνιση, η 125 C φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποδηλώνει το μέγεθος του κινητήρα της. Έχει μεταξόνιο 1,485 mm και μήκος 2,100 mm. Το ύψος της σέλας κάνει εύκολη τη χρήση της μοτοσικλέτας από τον αναβάτη, καθώς βρίσκεται στα 700 mm και το μικρό βάρος των 153 κιλών χωρίς υγρά, κάνει ακόμη ευκολότερη την οδήγηση για τους αρχάριους. Υπολογίζοντας περίπου 12 λίτρα καυσίμου, το βάρος είναι περίπου 165 κιλά.

Η Zontes αναμένεται να κυκλοφορήσει τη νέα 125 C στην Ευρωπαϊκή αγορά στις αρχές του 2024, αν και μέχρι στιγμής, η επίσημη τιμολόγηση και η διαθεσιμότητα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Πηγές αναφέρουν, ωστόσο, ότι η μοτοσικλέτα αυτή θα έχει τιμή περίπου 3,500 έως 4,000 €.

