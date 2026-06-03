του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ZXMoto είναι η πρώτη Κινεζική μάρκα που κέρδισε αγώνα στο WorldSSP και τώρα στρέφεται και στο motocross, παρουσιάζοντας μια ολοκαίνουργια χωμάτινη μοτοσυκλέτα σχεδιασμένη για αγώνες.

Η μέχρι πρότινος σχετικά άγνωστη Κινεζική εταιρεία μοτοσυκλετών ZXMoto αποκάλυψε πρόσφατα μια ιδιαίτερη motocross 250 κ.εκ. Όμως πλέον το ίδιο το μοντέλο δεν είναι η μεγαλύτερη είδηση. Η πραγματική ιστορία είναι το πώς ο ιδρυτής της, Zhang Xue, κατάφερε να μετατρέψει μια εταιρεία που σχεδόν κανείς δεν γνώριζε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα στους αγώνες μοτοσυκλέτας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Πριν από λίγο καιρό, η ZXMoto πέτυχε κάτι ιστορικό και έγινε ο πρώτος κατασκευαστής από την Κίνα που κέρδισε στο WorldSSP. Αυτό συνέβη στο Portimão, όπου ο Γάλλος αναβάτης Valentin Debise χάρισε στην ZXMoto δύο συνεχόμενες νίκες με την 820RR-RS, απέναντι σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κατηγορίας μεσαίου κυβισμού. Για μια εταιρεία που λανσαρίστηκε επίσημα μόλις το 2025, αυτό το αποτέλεσμα άλλαξε αμέσως τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και συνέχισε με νίκες και σε επόμενους αγώνες των WorldSSP!

Ο Zhang Xue είναι ο πρώην συνιδρυτής της Kove Moto, της Κινεζικής εταιρείας που εισέβαλε εντυπωσιακά στο Dakar, στους αγώνες rally και στις Διεθνείς διοργανώσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε κανείς. Αφού αποχώρησε από την Kove το 2024, ίδρυσε αμέσως την ZXMoto, με μια ακόμη πιο επιθετική φιλοσοφία που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στους αγώνες.

Τώρα βάζει στο στόχαστρο το motocross με μια μοτοσυκλέτα που έχει ενδιαφέρον από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο κινητήρας είναι ένας μονοκύλινδρος DOHC 249,9 κ.εκ. με βαλβίδες τιτανίου, ηλεκτρονικό ψεκασμό Bosch με δύο μπεκ, σφυρήλατα εσωτερικά εξαρτήματα και μέγιστο όριο περιστροφής στις 14,000 σ.α.λ. Η σχέση συμπίεσης φτάνει το 13,9:1, τιμή που συναντάται σε καθαρόαιμες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες.

Η ZXMoto ανακοινώνει επίσης βάρος χωρίς υγρά μόλις 102 κιλών, αναρτήσεις KYB υψηλών προδιαγραφών, launch control, quickshifter και λειτουργία χρονομέτρησης γύρων. Πρόκειται ξεκάθαρα για εξοπλισμό που δεν απευθύνεται σε αναβάτες χωρίς την ανάλογη εμπειρία.

Ο Zhang Xue φαίνεται να έχει στόχο την άμεση είσοδο στους κορυφαίους αγώνες παγκόσμιου επιπέδου, παρά να ανέβει σταδιακά κατηγορίες περιμένοντας την σίγουρη επιτυχία με σταθερά βήματα. Δείχνει στον κόσμο ότι οι Κινεζικές μοτοσυκλέτες μπορούν να εξελιχθούν πολύ γρήγορα σε πραγματικές μηχανές υψηλών επιδόσεων. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η προσέγγιση φαίνεται να αποδίδει.

Πριν από λίγα χρόνια, οι Κινεζικές εταιρείες προσπαθούσαν ακόμη να αποτινάξουν τη φήμη της αμφίβολης αξιοπιστίας και της αντιγραφής ξένων σχεδίων. Σήμερα, μία από αυτές κερδίζει Αγώνες στο WorldSSP, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσει motocross μοτοσυκλέτες με βαλβίδες τιτανίου και τεχνολογία εργοστασιακών αγώνων.

Φυσικά, το motocross είναι ένας εξαιρετικά απαιτητικός χώρος. Το να κατασκευάσεις μια γρήγορη μοτοσυκλέτα είναι σχετικά εύκολο σε σύγκριση με το να κατασκευάσεις μία που μπορεί να αντέξει να λειτουργεί συνεχώς σε μέγιστο φορτίο αλλά και σε τεράστια άλματα. Οι Ιαπωνικές εταιρείες έχτισαν τη φήμη τους μέσα από δεκαετίες αντοχής σε ακριβώς τέτοιου είδους καταπόνηση.

Ωστόσο, η ZXMoto δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να μπει δυναμικά σε αυτή τη μάχη. Και μετά την ιστορική επιτυχία της στο WorldSSP, ο κόσμος σίγουρα την παρακολουθεί με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στον χώρο του motocross.