Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Icoma Tatamel μπορεί να διπλώσει στο μέγεθος μιας βαλίτσας και αποδεικνύει ότι τα μεγάλα πράγματα έρχονται σε μικρές συσκευασίες.

Υπάρχει κάτι αδιαμφισβήτητα διασκεδαστικό στα πτυσσόμενα ηλεκτρικά οχήματα. Είναι μικρά και παράξενα, ενώ με την εμφάνισή τους έχουν ένα ενδιαφέρον στοιχείο που τα κάνει διαφορετικά.

Το Icoma Tatamel αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητά του να μετατρέπεται με τον καλύτερο τρόπο.

Διπλώνει στο μέγεθος βαλίτσας που μπορεί να μετακινηθεί σαν αποσκευή και μετά ξεδιπλώνεται σε ένα μικρό ηλεκτρικό σκούτερ που μπορεί πραγματικά να οδηγηθεί.

Η Icoma είναι μια μικρή Ιαπωνική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Takamitsu Ikoma, ο οποίος σχεδίαζε παιχνίδια στην Takara Tomy, την εταιρεία πίσω από τις εμβληματικές μινιατούρες Tomica.

Το Tatamel μοιάζει σαν ένα παιχνίδι Transformer που κάποιος κατά λάθος μετέτρεψε σε πραγματικό προϊόν.

Η Icoma δεν προσπαθεί να κερδίσει μεγάλο μερίδιο στην αγορά των ηλεκτρικών σκούτερ, αλλά αυτούς που τους ενδιαφέρουν περισσότερο οι διασκεδαστικές ιδέες και η εκκεντρική μηχανική.

Κάτι που τους κάνει να ξεχωρίζουν από το πλήθος.

Το Tatamel κυκλοφορούσε ως πρωτότυπο για αρκετό καιρό, αλλά πλέον είναι σε παραγωγή.

Διπλωμένο, έχει μήκος 690mm, πλάτος 260mm και ύψος 690 mm. Ανοιχτό, έχει περίπου 1,200mm μήκος.

Ζυγίζει 63 κιλά, οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να σηκώνει καθημερινά, αλλά το αλουμινένιο πλαίσιο και ο μηχανισμός αναδίπλωσης αναγκαστικά προσθέτουν το περισσότερο βάρος.

Έχει κανονικό μπροστινό πιρούνι και πίσω μονό αμορτισέρ, οπότε δεν δίνει την αίσθηση φθηνού ηλεκτρικού πατινιού.

Οι τροχοί είναι ανομοιόμορφοι: ο μπροστινός είναι 10 ιντσών, ενώ ο πίσω 6,5 ιντσών και μπορεί να μεταφέρει έως 100 κιλά βάρος, κάτι που καλύπτει άνετα πολλούς ενήλικες αναβάτες

Η ισχύς προέρχεται από έναν κινητήρα 600 watt με μέγιστη τιμή 2,000 watt, δηλαδή περίπου 0.8 ίππους με στιγμιαία ισχύ μέχρι περίπου 2.7 ίππους.

Η τελική ταχύτητα φτάνει περίπου τα 30 χλμ./ώρα, που είναι υπεραρκετή για σύντομες αστικές διαδρομές.

Η μπαταρία LiFePO4 600 watt-hour έχει 51.2 volt και 12 Αh, προσφέροντας περίπου 30 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας. Υπάρχει και θύρα USB για να μπορεί να φορτίζει μια συσκευή.

Τα επίπεδα πλαϊνά πάνελ είναι τρισδιάστατα εκτυπωμένα και εναλλάξιμα, ώστε να αλλάζουν τα χρώματα ή τα γραφικά εύκολα.

Μικρή λεπτομέρεια, αλλά ταιριάζει απόλυτα με το ύφος του Icoma Tatamel.

Φυσικά, η μεγάλη ερώτηση είναι αν μπορεί κανείς πραγματικά να το χρησιμοποιήσει για τις μετακινήσεις του παντού και να το μεταφέρει σαν βαλίτσα σε αεροπλάνο.

Η απάντηση όμως είναι όχι. Η μπαταρία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που επιτρέπουν οι αεροπορικές εταιρείες.

Έτσι, αυτό το σκούτερ βοηθά περισσότερο τις μικρές μετακινήσεις στην πόλη.

Όταν χρησιμοποιείται όπως σχεδιάστηκε, έχει απόλυτη λογική. Είναι αρκετά μικρό για να αποθηκεύεται μέσα, αρκετά γρήγορο για δουλειές και έχει πραγματική ανάρτηση ώστε να μην μοιάζει με παιχνίδι.

Η τιμή ξεκινά περίπου από 2,800€, αλλά προς το παρόν απευθύνεται στην Ιαπωνική αγορά.

Το Icoma Tatamel συλλαμβάνει το καλύτερο μέρος της ηλεκτρικής κινητικότητας. Είναι έξυπνο, πρακτικό και πολύ πιο γοητευτικό απ’ όσο θα χρειαζόταν.

Τα πτυσσόμενα ηλεκτρικά σκούτερ θα έχουν πάντα μια θέση ανάμεσα στους αναβάτες που θέλουν κάτι μικροσκοπικό και χαρούμενο και το Icoma Tatamel αγκαλιάζει πλήρως αυτή την ιδέα.