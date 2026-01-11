του Δημήτρη Διατσίδη

To Ριάντ φιλοξένησε τους αγωνιζόμενους του Dakar Rally, σε μια ημέρα μέρα που αφιερώθηκε στην ξεκούραση, αλλά και στην προετοιμασία για το δεύτερο μισό του Αγώνα, που περιλαμβάνει 7 Ειδικές Διαδρομές, με πολλά χιλιόμετρα ανά ημέρα στις δύσκολες συνθήκες της ερήμου της Σαουδικής Αραβίας.

Από τις 317 αρχικές συμμετοχές, 244 έχουν επιβιώσει από τον πρόλογο και τις έξι Ειδικές Διαδρομές που διεξήχθησαν από τότε που το Dakar ξεκίνησε από την Yanbu, παραμένοντας επιλέξιμες για το μετάλλιο τερματισμού. Επιπλέον, 45 συμμετέχοντες ξεκίνησαν την επιστροφή τους βάσει των κανονισμών Dakar Experience, αφού δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κάποιο τμήμα της διαδρομής.

Συνολικά, 93 αναβάτες (11 στην κατηγορία RallyGP και 82 στη Rally2), 141 πληρώματα αυτοκινήτων (58 στην Ultimate, 36 στην Challenger, 40 στην SSV και 7 στη Stock) καθώς και 40 πληρώματα φορτηγών θα συνεχίσουν το ταξίδι τους αύριο το πρωί. Παρότι έχουν αρχίσει να διαφαίνονται ορισμένες πρώιμες τάσεις, η «ομίχλη του πολέμου» εξακολουθεί να καλύπτει το πεδίο μάχης της 48ης έκδοσης του αγώνα.

Ο εν ενεργεία πρωταθλητής και επικεφαλής της Red Bull KTM Factory Racing, Daniel Sanders, επέστρεψε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, όμως ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα σκληρός, με την Monster Energy Honda HRC να έχει τον Ricky Brabec στη δεύτερη θέση και τον Tosha Schareina στην τέταρτη.



Μοτοσυκλέτες: Ο Sanders στον απόλυτο έλεγχο

Ο Daniel Sanders, το μεγάλο φαβορί για να υπερασπιστεί τον Τίτλο του, έχει επιβεβαιώσει πλήρως τις προσδοκίες στο πρώτο μισό του rally. Ο εν ενεργεία Πρωταθλητής άφησε αρχικά τον νεαρό teammate του Edgar Canet να κλέψει την παράσταση στις αρχές της εβδομάδας, περιμένοντας υπομονετικά τη στιγμή για να πατήσει το γκάζι και να εκτοξευθεί στην κορυφή της προσωρινής γενικής κατάταξης. Μάλιστα, ο Sanders θα είχε χτίσει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τα 45 δευτερόλεπτα που τον χωρίζουν σήμερα από τον Ricky Brabec, αν δεν είχε δεχθεί ποινή έξι λεπτών για υπέρβαση ταχύτητας στο κομμάτι μεταξύ Hail και Riyadh.

Πίσω από τον Αυστραλό, ο Αμερικανός αναβάτης της Honda έχει πραγματοποιήσει επίσης μια πολύ σταθερή πρώτη εβδομάδα. Ο Brabec δεν έχει ακόμη πανηγυρίσει καθαρή νίκη σε Ειδική, όμως έχει μείνει μακριά από προβλήματα και παραμένει σοβαρός διεκδικητής του τροπαίου. Λίγο πιο πίσω, ο Luciano Benavides με την KTM βρίσκεται στο τρίτο σκαλί του προσωρινού βάθρου, περίπου δέκα λεπτά πίσω από τους δύο πρωτοπόρους. Ο Αργεντινός δεν είχε την ίδια αιχμηρότητα με τους άλλους δύο πρώην νικητές, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει την 5η Ειδική.

Ο Benavides, που συνηθίζει να δυναμώνει όσο προχωρά ο αγώνας, παραμένει σε απόσταση βολής, 10′15″ πίσω από την κορυφή, έτοιμος να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε άνοιγμα. Ο Tosha Schareina, σε απόσταση μικρότερη των δώδεκα λεπτών από τον Sanders, είναι επίσης υπολογίσιμη δύναμη. Ο εργοστασιακός αναβάτης της Honda σημείωσε δύο νίκες Ειδικών στην πρώτη εβδομάδα και πέρασε επικεφαλής στην AlUla, όμως στη συνέχεια δέχθηκε ποινή δέκα λεπτών επειδή δεν ακολούθησε τη σωστή διαδικασία κατά την έξοδο από το bivouac–refuge στην Μαραθώνια Ειδική.

Ο Ignacio Cornejo έφτασε στη μέρα ξεκούρασης στην πέμπτη θέση, περίπου μισή ώρα πίσω. Ο αναβάτης της Hero, χωρίς να έχει φτάσει το επίπεδο των προπορευόμενων, ποντάρει στη σταθερότητά του για να διεκδικήσει θέση στο βάθρο στο Yanbu.

Ο Edgar Canet εντυπωσίασε αμέσως μετά την εκκίνηση, κερδίζοντας τον πρόλογο και την 1η Ειδική. Ο νεαρός Ισπανός, που φέτος ανέβηκε στην RallyGP με την εργοστασιακή KTM, πάλεψε για μεγάλο διάστημα με τον Sanders, πριν καταστρέψει το πίσω ελαστικό του στο δεύτερο μισό της marathon Ειδικής. Πλέον βρίσκεται 59οςστη γενική και το καλύτερο που μπορεί να ελπίζει είναι μεμονωμένες νίκες σε Ειδικές.

Αντίστοιχη πτώση ρυθμού είχε και ο Ross Branch στην Μαραθώνια Ειδική, όπως και ο Skyler Howes, που καταπόνησε υπερβολικά το πίσω ελαστικό του στην 4η Ειδική, αλλά και ο Adrien Van Beveren, του οποίου οι δυσκολίες στο να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων συνδυάστηκαν και με ατυχία. Πλέον βρίσκεται σχεδόν μία ώρα πίσω.

Στην Rally2, ο Αμερικανός ρούκι Preston Campbell περνά τη μέρα ξεκούρασης στην κορυφή της κατηγορίας. Ο αναβάτης της Honda, ένατος στη γενική, έχει μείνει μακριά από προβλήματα, σε αντίθεση με τον Tobias Ebster που εγκατέλειψε με τραυματισμό στο χέρι μετά την 3η Ειδική, τον Michael Docherty που έσπασε τον πίσω τροχό του, τον Harith Noah που είχε πτώση, τον Neels Theric με καταστροφικό πρόλογο και τον teammate του Campbell, Martim Ventura, που δυσκολεύτηκε στην 5η Ειδική.

Ο Campbell έχει προβάδισμα λίγο πάνω από δεκαπέντε λεπτά από τον Σλοβένο Toni Mulec με KTM, ενώ ο Konrad Dąbrowski, τρίτος με διαφορά 23 λεπτών, παραμένει και αυτός στο παιχνίδι.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Βασίλης Μπούδρος προηγείται ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ, που αύξησε τη διαφορά του στη γενική κατάταξη της κατηγορίας στα 8’08” από τον Josep Pedro με Husqvarna.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μικρές ατυχίες και πτώσεις στους αμμόλοφους του Dakar Rally, αλλά με προσεκτικό αγώνα βρίσκεται στην 58η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων και παραμένει στην 11η θέση της Original by Motul. Σήμερα στην ημέρα ξεκούρασης, όπως και όλοι οι συμμετέχοντες στην κατηγορία, έφτιαξε μόνος του τη μοτοσυκλέτα του, που τη λέει “Αρίωνα” και είναι έτοιμος για το απαιτητικό δεύτερο μισό του Dakar Rally.