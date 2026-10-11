του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά τα λάθη και την “αυτοκτονία” στο MotoGP Sprint του Σαββάτου, η Aprilia επέστρεψε δυναμικά την Κυριακή, με τον Marco Bezzecchi να κερδίζει και τις μοτοσυκλέτες του εργοστασίου του Noale να παίρνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις!

Ο Bezzecchi επιτέθηκε στην εσωτερική της πρώτης στροφής, όμως άνοιξε τη γραμμή του στην έξοδο, με αποτέλεσμα ο Raul Fernandez να περάσει και πάλι μπροστά, ενώ πιο πίσω ακολουθούσαν οι MarcMarquez, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer και Jorge Martin.

Αμέσως ο Fernandez (που αγωνιζόταν με κάταγμα σε δύο δάχτυλα μετά την χθεσινή σύγκρουση στον αγώνα Sprint, άρχισε να ανοίγει μια μικρή διαφορά, ενώ ο Aldeguer πέρασε τον Di Giannantonio για την τέταρτη θέση στην τελευταία στροφή του πρώτου γύρου. Ο Di Giannantonio έχασε άλλη μια θέση από τον Martin, ο οποίος είχε αρχίσει να ανεβάζει το ρυθμό του στην δεύτερη στροφή του δεύτερου γύρου.

Το Grand Prix θα τελείωνε άδοξα για τον περσινό νικητή της Ινδονησίας, Aldeguer, ο οποίος έχασε το μπροστινό στην 16η στροφή του δεύτερου γύρου, κάτι που έφερε τον Martin πίσω από τον Marquez.

H διαφορά τους εκείνη τη στιγμή ήταν έξι δέκατα, όμως ο Martin σύντομα την κάλυψε και επιτέθηκε στον Marquez στην 10η στροφή του τρίτου γύρου, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση και κάνοντας το 1-2-3 για την Aprilia.

Εν τω μεταξύ τους δύο διεκδικητές του τίτλου είχαν αρχίσει να πλησιάζουν και οι Acosta και Di Giannantonio, με τον Ισπανό της KTM να πιέζει πλέον τον 9 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Ο Acosta ήταν ο ταχύτερος στον τέταρτο γύρο, ενώ τρεις γύρους αργότερα έκανε την κίνησή του και πέρασε τον Marquez για να πάρει την τέταρτη θέση.

Μπροστά, ο Bezzecchi είχε μειώσει λίγο την διαφορά από τον Fernandez (που είχε αγγίξει τα 8 δέκατα) και στον 11ο γύρο ήταν ο ταχύτερος αναβάτης του αγώνα, πλησιάζοντας τον Ισπανό της Trackhouse, ο οποίος έκανε μια τρομερή δουλειά στην κορυφή, δεδομένου του τραυματισμού του.

Σε εκείνο το σημείο, η πίεση των ελαστικών άρχισε και πάλι να παίζει ρόλο, για τους πιο πίσω! Ο Acosta έκανε στην άκρη στον 13ο γύρο, επιτρέποντας στον Marquez να περάσει, κάτι που έκανε και ο Marquez στον 15ο γύρο, βάζοντας τον Ισπανό της KTM και πάλι στην τέταρτη θέση. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος αναβάτης δεν έχει την σωστή πίεση για το μεγαλύτερο μέρος του Grand Prix τιμωρείται με 16 δευτερόλεπτα ποινής στο τέλος του αγώνα!

Στο τέλος του 17ου γύρου ο Acosta άφησε και πάλι τον Marquez να περάσει μπροστά του, ενώ πλέον τους είχαν πλησιάσει και οι Ai Ogura και Di Giannantonio, οι οποίοι είχαν τη δική τους μάχη.

Μπροστά, ο Bezzecchi ήταν κολλημένος στην ουρά του Fernandez και επέλεξε να κάνει την κίνησή του στην πρώτη στροφή του 19ου γύρου, περνώντας μπροστά και ανοίγοντας αμέσως διαφορά.

Στον 20ο γύρο, ο Acosta ήταν πλέον ευχαριστημένος με την πίεση του ελαστικού του και επιτέθηκε στον Marquez, την πρώτη φορά ανεπιτυχώς, καθώς άνοιξε τη γραμμή του στην έξοδο, όμως στις δύο τελευταίες στροφές επανέλαβε την κίνηση, αυτή τη φορά με επιτυχία.

Ο Di Giannantonio είχε χάσει πλέον επαφή με αυτό το γκρουπ, όμως ο Ogura παρέμενε στην ουρά των δύο Ισπανών και στον 22ο γύρο κατάφερε να προσπεράσει τον Marquez, για να ανέβει στην πέμπτη θέση.

Δύο γύρους πριν το τέλος ο Ogura επιτέθηκε και στον Acosta, τον οποίο πέρασε μετά από μια μικρή μάχη, κάνοντας το 1-2-3-4 για την Aprilia, σε μια πίστα όπου με εξαίρεση τον χθεσινό αγώνα Spint, το εργοστάσιο του Noale έχει κυριαρχήσει φέτος.

Μπροστά, ο Marco Bezzecchi είχε πλέον ξεφύγει πάνω από 3 δευτερόλεπτα μπροστά και κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη από την “μακρινή” αναμέτρηση στο Mugello 133 μέρες νωρίτερα. Ήταν η 11η νίκη του στη μεγάλη κατηγορία, σε 11 διαφορετικές πίστες, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Freddy Spenser από τη δεκαετία του ’80! Μάλιστα ήταν η 300η νίκη για την Ιταλία.

Ο Raul Fernandez ολοκλήρωσε έναν ηρωϊκό αγώνα στη δεύτερη θέση. Μεγάλος κερδισμένος ήταν και ο Jorge Martin, ο οποίος με την τρίτη θέση που πήρε ανέβηκε και πάλι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ai Ogura τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Η Aprilia έτσι πέρασε και πάλι στην κορυφή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, με 12 βαθμούς διαφορά από την Ducati.

Ο Pedro Acosta με την ΚΤΜ ήταν πέμπτος, με τον Marc Marquez να ακολουθεί ακριβώς από πίσω.

Έβδομος τερμάτισε ο Alex Marquez, με τους Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo και Enea Bastianini να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Τα αποτελέσματα του Αγώνα: Race Classification for INA MotoGP RAC

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος: World Championship Team for INA MotoGP RAC